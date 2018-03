Für denhat sich Peter von Becker die große Retrospektive im C/O Berlin angesehen : Für ihn nach Stationen in New York und Paris schon jetzt die "". Ob auf den Vogue-Titelseiten, auf denen Penn seine Modelle "bis ins Kokette oder Koboldhafte" steigert, den "existentiellen Porträts", etwa vonoderoder den für das Projekt "Worlds in Small Rooms" entstandenen Aufnahmen von Indios oder Tuaregs - stets ließ Penn seinen Modellen ihre eigene Würde, so Becker: "Penn schuf an Wegen oder Plätzen mit eine paar eingepflockten Leinwänden kleine mobile Ateliers mit Tageslicht und lud Männer aus Papua-Neuguinea in traditionellen Kriegsmasken oder tätowierte, in ihre schleierhaften Gewänder gehüllteoderin Marokko ein, bei ihm ihre Scheu vor Kameras und dem zunächst nur kolonialistisch wirkenden Blick seines kleinen Teams nach und nach abzulegen."Im Interview mit Katharina Böhm erklärt der Performancekünstler, weshalb er seine derzeit bei Grisebach in Berlin ausgestellten Bilder im Netz gefundenerlässt: "Die Kunst, die ich mache, ist ja eine. In diesem Feld zwischen zwei extremen Polen, Untergrabung und Hommage, bewege ich mich recht gern. Weil das so vieles zurückwirft auf den Betrachter und seine Perspektive. Die größte Chance der Kunst liegt in der Irritation des Betrachters. Ich kann durchaus verstehen, dass eine bestimmte Anmaßung und ein fehlender Respekt in meinem Vorgehen stecken, Kopisten aus China zu finden und mit ihnen ein Atelier in Shenzhen zu gründen."Weiteres: In der geht Christian Herchenröder derder Werke vonauf den Grund: "Man kann ohne Übertreibung sagen, dass mehr Modiglianis nach seinem Tod als zu seinen Lebzeiten entstanden sind."-Kritiker Roman Gerold entdeckt in der im Wiener Belvedere gezeigten Ausstellung "Klimt ist nicht das Ende", die einen Überblick über Kunstströmungen im Europa der Zwischenkriegszeit gibt, das "": "Weniger anhand von Nationalgrenzen lässt sich die Kunst jener Zeit nämlich fassen. Viel identitätsbestimmender waren für die Künstler Netzwerke, etwa die 'kosmopolitische' Vereinigung Abstraction-Création in Frankreich." Für die porträtiert Mounia Meibourg den Kameruner Sound- und Medienkünstler, der in Côte d'Ivoire den ersten Henrike-Grohs-Preis für afrikanische Künstler erhalten hat.