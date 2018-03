Nach kaum einer Woche ist dieeigentlich schon jüngere Literaturgeschichte geworden, die Feuilletons jedenfalls ziehen Bilanz. Dirk Knipphals' Fazit in derfällt, nach anfänglichem Ärger über Tellkamps Äußerungen, fröhlich aus: Die Debatten, insbesondere auch in den sozialen Medien, zeigen seiner Ansicht nach einen. Zum Beispiel, was "diebetrifft. Dass in ihr keineswegs automatisch eingebaut ist, für jede noch so krude oder zusammenfantasierte Meinung gleich Applaus zu bekommen, ist eine Einsicht, die sich in den vergangenen Jahren im Umgang mit den neuen Rechten allmählich aufgebaut hat. Tatsachenverdrehungen sind keineswegs durch die Meinungsfreiheit. ... Das aber trifft das PR- und Provokationskonzept der neuen Rechten im Kern." Von berichtet auch Marc Felix Serrao in der, allerdings in die andere Richtung: Rund um eine Dresdner Bücherhandlung formiert sich einSuhrkamps Distanzierungs-Tweet zu Tellkamp war unnötig, aber die Reaktionen darauf findet SZ-Autor Lothar Müller völlig überzogen. Vor allem den Vorwurf, Suhrkamp habe sich links anbiedern wollen. Der Verlag habe politisch schon immer eine "" aufrecht erhalten. Und: "Zu den diskursiven Spielen auf Buchmessen gehört die fiktive Besetzung von 'Planstellen' der Gegenwartsliteratur. Wären die aktuellen Debatten nicht so, könnte in Leipzig mit Aufatmen festgestellt werden, dass sich im Streitgespräch von Tellkamp und Grünbein endlichder Stellen des bodenständigenund des kosmopolitischenankündigen, mit Autoren, die nicht in der alten Bundesrepublik geboren wurden."In derist Stefan Locke erschüttert, "wie leichtfertig heute Leute klagend, die nie unter einer zu leben hatten. Geradezuwirkt diese Klage bei jenen, deren Erfahrung mit einer Diktatur noch nicht lange her ist."Wir freuen uns: Im-Gespräch mit Martin Reichert erklärt die Schriftstellerin ihre: Sie beginne am frühen Morgen mit dem Schreiben, "dann ist mein Kopf am klarsten. Der Alltag mit seinen Ablenkungen hat sich noch nicht eingeschlichen. In der Frühstückspause, danach versuche ich intensiv bis zum späten Mittag zu arbeiten."Zum 250. Todestag vonhat der Berliner Galiani Verlag eine starke Überarbeitung vonSterne-Übersetzungen als Werkausgabe veröffentlicht. Und auch die Feuilletons nehmen das Datum zum Anlass, den britischen Autor zu würdigen. In den 1760er Jahren sorgte Sterne in London mit seinenfür einiges Aufsehen, erklärt Sylvia Prahl in der: Er war ein "Salonlöwe, der sich um Gattungskonventionen des sich gerade eben etablierenden Romans nicht scherte, Leser*innen mitselbst zum Abschweifen verführt, und dessen eigentümliche Interpunktion eine weitere Geschichte erzählt - wenn man sie hören will."Und Werner von Koppenfels führt in deraus: ", die durch Humor beglaubigte Koexistenz des Unvereinbaren, war Sternes literarisches Lebenselement., geistiger Höhenflug und kreatürlicher Absturz, Spiel und Tod sind im 'Tristram Shandy' wie in der 'Empfindsamen Reise', zwei Texten aus einem Guss, aufs Engste benachbart." Für diebespricht Jürgen Kaube die Galiani-Ausgabe und freut sich besonders über Sternes Briefe.bietet Michael Langers "Lange Nacht" über Laurence Sterne zum Nachhören Weitere Artikel:-Redakteur Dirk Knipphals freut sich über die Auszeichnung der Leipziger Buchmesse für"Hain". In der NZZ fragt sich Cees Noteboom beim Lesen vonGeschichten und Erzählungen, wer diese argentinische Schriftstellerin eigentlich ist. Gabriele Detterer porträtiert für die NZZ den Schriftsteller. Ulrich Gutmair berichtet in der taz vonPräsentation seines neuen Buches "Die Staatsräte" auf der Leipziger Buchmesse. Oliver Jungen freut sich in der FAZ über die: "Eine Party, die man um keinen Preis verpassen möchte." Patrick Bahners und Sandra Kegel sprechen im Feuilletonaufmacher der FAZ mit der Schriftstellerinunter anderem über dasund ihre Biografie.Besprochen werden unter anderem"Die 21" ( Tagesspiegel ),"Munin oder Chaos im Kopf" ( Tagesspiegel ),' "Die Zukunft der Schönheit" ( FR ),"Beschreibung einer Krabbenwanderung" ( Welt ),"Hinterhofleben" ( taz ) und"Gertrude grenzenlos" ( taz ).