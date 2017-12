In seinem ersten US-Film "The Killing of a Sacred Deer" lässt der griechische AuteurNicole Kidman und Colin Farrell als Ehepaar auf den-Mythos treffen: Ein Kind muss geopfert werden. Die Kritik reagiert gespalten auf die wie unter einer Betäubung stehende Familiengeschichte: Für Hanns-Georg Rodek von der ist Lanthimos "vom Kaliber eines Haneke oder Polanski." Von "irritierend großem Spaß" in Lanthimos' steril-künstlichem Realismus berichtet Barbara Schweizerhof in der. Das liege daran, dass "Lanthimos das Gemachte, Fiktive seiner Schöpfung mit ironischer Überhöhung immer wieder ausstellt", sowie an den Schauspielern, an denen man "tatsächlich ungesehene Seiten entdecken" könne. Andreas Kilb lobt in derinsbesondere' Kameraarbeit, die das Geschehen ziemlich unbehaglich gestalten: "Die Flure im Krankenhaus öffnen sich bei ihm wie. Die dämmrigen Räume im Haus des Chirurgen wirken wie Grabkammern." Auf-Kritiker Andreas Busche wirken "Lanthimos' ungerührte Provokationen" dagegen mittlerweile "ein wenig. ... Seine Filme funktionieren wie Artauds Theater der Grausamkeit, viszeral, von chirurgischer Präzision, aber."65.000 Ölgemälde wurden erstellt, umundAnimationsfilm "Loving Vincent" und die Bildweltenzum Leben zu erwecken. Im ist Kerstin Decker absolut hingerissen: "Plötzlich fahren wir an dem Baum vorbei, der unter allennur ein einziger sein kann: der arme, schiefe Stamm mit seinen wenigen Blättern im 'Sämann', und richtig, neben ihm steht die sinkende Sonne. Und eben diesen Baum streift der junge Armand Roulin, im Ohr die Stimme des Malers: 'Was bin ich in den Augen der meisten Menschen, ein Nichts, ein Niemand.' Einer, 'der in der Gesellschaft keine Stellung hat und auch nie eine haben wird. Kurz, der.' Und dann folgt das große Aber, folgt die Selbstauskunft des Malers, was er der Welt noch zu beweisen gedenke, und genau in diesem Augenblick ist der Wagen vorüber und gibt den Blick frei auf van Goghs Figur des, des großen Bürgen des neuen Anfangs in allem Ende, des großen 'Stirb und Werde!' Das."-Kritikerin Anke Sterneborg sah "einen Film, der ein wenig anmutet, als wäre erworden." Bei diesem Kraftakt herausgekommen sind nur "90 tendenziell harmlose Filmminuten", kritisiert Felix Stephan in der. Im Grunde handle es sich um eine "in das ohnehin weltweit kanonisierte europäische Kulturerbe."-Kritiker Philipp Meier " wird den Eindruck nicht los, als hätte sich hier bloß eine bunte Schichtgelegt." Für denhat sich Anne Katrin Fessler mit Regisseur Hugh Welchman unterhalten . Daniel Kothenschulte befasst sich imallgemein mit derAußerdem: Im geht Matthias Dell dem von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenem Erfolg des Dokumentarfilms "Die Geschichte von einem Weg um die Welt" vonundnach, den für einen dokumentarischen Film sehr respektable 350.000 Leute gesehen haben: Der Weltenbummler-Film "bedient, aber er integriert sie in familiäre Formen des Zusammenlebens." Für die porträtiert Philipp Bovermann den professionell enthusiastischen Kino-Youtuber. Im Politikteil derspricht Alexander Haneke mit "Heimat"-Regisseurüber Heimatbegriffe und Rechtspopulismus.Besprochen werden"Hakari" ( NZZ ),Komödie "Voll verschleiert", der-Kritiker Fabian Tietke einige "Dümmlichkeiten" bescheinigt , und"Pio" ( NZZ ).