Dieser Artikel kam zu spät für unsere gestrige Magazinrundschau . Ein ganzes Team hat für ein Riesendossier in derüber "" recherchiert. Die Anfangssätze in ihrer erhabenen Einfachheit: "Harvey Weinstein baute sich sein Komplizennetzwerk aus wissenden und unwissenden Helfern und denen dazwischen. Er bezahlteund, die andere, die auf der Spur von Weinsteins Geheimnisse waren, warnten. Er umwarb jene, die Geld und Prestige mitbrachten, um seinen Ruf und seine einschüchternde Macht zu erhöhen."Auch die Sopranistinhat sich nicht viel dabei gedacht, wennmit einem Tross kleiner Jungen - "Na, so zwischen sieben und vielleicht zwölf Jahre alt" - rumzog, erklärt sie im Interview mit der: "Wissen Sie, es war ja paradox, ich gehörte zu seinem allerengsten Künstlerkreis, dort redete man und. Andererseits wurde ich gerade deshalb auch vom allgemeinen Tratsch des Opernhauses, den es sicher gab, ferngehalten. Denn man wollte es sich ja."Katholische Kirche, BBC, Harvey Weinstein, James Levine - "die Fälle sind unterschiedlich, die", meint Matthias Drobinski in der: "Sexuelle Gewalt in solchen halböffentlichen Räumen braucht eine Struktur. Sie braucht Milieus, in denenherrschen, fast immer Männer, die ihre eigenen Regeln schaffen oder Regeln brechen können - und in denen es ein Umfeld gibt, das dieses Sakrosankte fördert, akzeptiert oder zumindest schulterzuckend hinnimmt."Einen wichtigen gesellschaftlichen Fortschritt notiert Markus Reuter in: "Bislang konnten, die einentragen, kein passendesvon sich benutzen. Denn ein Emoji einer Frau mit Hijab gab es nicht, es klaffte eine. Das hat sich mit dem Schriftsatz Unicode 10 geändert. Das Kopftuch-Emoji ist auf dem iPhone seit dem Update auf iOS 11.1 verfügbar, unter Android ist das Emoji ab Version 8.0 integriert." Erfunden hat das Emoji ein Teenager aus Wien, die daraufhin vom"als eine der dreißig einflussreichsten Teenager der Welt" ausgezeichnet wurde.Mit diesem Emoji können "sittsam gekleidete" Feministinnen ja auch vor einem Besuch imNew York warnen, das trotz einer Petition, die von 8.000 besorgten Bürgern unterzeichnet wurde, an dem Gemälde 'Thérèse Dreaming' vonin seinen Hallen festhält, berichtet Laila Pedro im Blog: Die Petition kritisiert, dass das Museum, "indem es dieses Bild vor den Besuchermassen zeigt,von Kindern romantisiert, und das in einem aktuellen Klima sexueller Belästigung und immer neuer Beschuldigungen, die jeden Tag bekennt werden".In derunterhält sich Alex Rühle mit dem Tübinger Amerikanisten, Initiator eines Zentrums für "Comparative Analysis of Conspiracy Theories", über, die er wie üblich vorwiegend auf der politschen Rechten wittert: "Man findet Verschwörungstheoretiker in allen Ländern, quer durch alle Altersstufen und quer durch alle Bildungsschichten. Aber wenn man sich anschaut, wer solche Dinge momentan im Netz verbreitet und kommentiert, dann sind das meistens... Männer haben mehr zu verlieren als Frauen. Sie standen immer über den Frauen. Weiße standen automatisch über Schwarzen und Latinos, selbst wenn sie kein zu hohes Einkommen hatten. All das kommt ins Wanken, die Versorgerrolle,wird hinterfragt. Verschwörungstheorien sind eine Methode, auf die eigene Marginalisierung und Bedrohung zu reagieren."