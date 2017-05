Als echten Coup feiert -Kritiker Dirk Schümer die Ausstellung "Das sinkende Schiff" in der Fondazione Prada in Venedig, für die der Berliner Museumsmann Udo Kittelmann den großen Diskursarchitekten, die Bühnenbildnerinund den Fotografenzusammenbrachte: "Wohl wegen der in Venedig allgegenwärtigen und an mancher Bar durchprobierten Verheißung deshat Kittelmann seine Dreierschau in den Räumlichkeiten der Fondazione Prada unter ein maritimes Motto von Shakespeare gestellt: 'The Boat is Leaking'. Und in der Tat, diehaben mit großem Vergnügen nichts im Griff auf dem sinkenden Schiff."Im Interview mit Chris Dercon spricht der amerikanische Malerimüber Schwarze in der kollektiven Bilddatenbank und den Stand afroamerikanischer Künstler in der Kunst: "Es gibt etwas, das uns fehlt. Und das reicht zurück bis zu den Differenzen zwischen dem Black Liberation Movement, das aufpochte, und der Bürgerrechtsbewegung, die auf Integration setzte. Selbstbestimmung setztvoraus. Man etabliert eine Struktur, die ermöglicht, dass man bekommt, was man will. Unabhängig davon, was andere denken, was dir zusteht. Diese Selbstbestimmung fehlt uns. Wir verfügen nicht über ein unabhängiges ökonomisches System. Die Museen, Galerien und Sammler -, das die Kunstwelt am Laufen hält."Anlässlich ihrer Ausstellung im Frankfurter MMK erinnert sich die die Künstlerinim Interview mit derdaran, wie schwer es Künstlerinnen im New York der sechziger Jahre hatten: ". Man konnte vielleicht nackt für Man Ray oder Yves Klein posieren. Man gehörte nur dazu, wenn man schön war."Mit der bereits sehr gefeierten Ausstellung in der Fondation Beyerle wird Damian Zimmermann in der klar , worin die Bedeutungals Fotograf besteht: "Er ist nicht der Wildeste unter den Wilden und er ist nicht der Sensibelste unter den Sensiblen. Er ist weder ein begnadeter Inszenierer noch ein fantastischer Lichtsetzer. Aber er ist einer der größten Entdecker und (Neu-)Erfinder des Mediums. Und mit Sicherheit einer der Experimentierfreudigsten und -süchtigsten, der Vielseitigsten und Neugierigsten. Tillmans ist ein Fotograf, der."Besprochen werden die Ausstellung über den Kunstsammlerim Berliner Kolbe Museum taz ), die Retrospektive des griechisch-österreichischen Bildhauersim Wiener Leopold-Museum ( Standard ) und die große Schau zur Reise von Zarnach Frankreich, deretwegen nun auch Putin nach Paris gekommen war (die laut Joseph Hanimann in derjedoch einhistorisch ziemlich aufbläht).