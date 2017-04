Dem britischen Autorplatzt der Kragen angesichts der, die mit Hannah Blacks Protest gegen Dana Schutz einen neuen Tiefpunkt erreicht hat, wie er in einemübernommenen Text in dermeint: "Die Vorschlaghammer-Taktik der neuen Identitätspolitik hat wenig mit dem zu tun, was wir unterzu verstehen gewohnt waren. Die stillschweigend eingehaltenen Regeln, die Höflichkeit und Anstand am Arbeitsplatz, in der Schule oder im öffentlichen Raum vorschreiben, werden trotz gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten kaum je infrage gestellt. Was wir jetzt sehen, ist jedoch etwas völlig anderes und wesentlich Unheimlicheres: eine mutierte Form der politischen Korrektheit, die Sprache und Denken unter Beobachtung stellt. Es ist, angeführt von wohlmeinenden Aktivisten, die blind sind für ihre...Sie benehmen sich wie ein Dorftrottel, der sich freiwillig an den Pranger stellt und dann jammert, weil ihn die Leute mit faulem Obst beschmeißen."Hanna Lühmann sieht das in derähnlich. Ihr Beispiel ist die Kritik einer Autorin im Popmagazin, die der Band Kraftclub "" vorwirft, weil in einem Songtext mit der untreuen Ex-Freundin abgerechnet wird: "Durch die Bezeichnung Hure sieht die-Autorin die Ex-Freundin des lyrischen Ichs beleidigt. Diese werde gehasst und zwar nicht 'als Verräterin einer Liebe', sondern 'eben als Frau'. Und weil der Begriff Hure mit dem Konzept der Entehrung der Frau durch Sex mit anderen Männern verbunden sei, sei es kein Wunder, 'dass Sexarbeiterinnen um ihre Sicherheit bis hin zu ihrem Leben fürchten müssen'. Vom 'Hure'-Sagen zum Hate-Fuck mit anschließender Ermordung. Grenzt das nicht an Sprachmagie? Kann es sein, dass die Kulturkritik anleidet?"