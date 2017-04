Glänzend amüsiert haben sich Kritiker wie Publikum beiInzenierung vonVerwechslungskomödie "Liebesgeschichten und Heiratssachen" am Wiener Burgtheater. "Nestroy as Nestroy can", bringt Martin Pesl den Abend in derauf den Punkt: "Schmiedleitner versucht nicht, Nestroyszu durchbrechen, er malt sie - in abscheulich grellen Farben - genüsslich aus. Die Pointen sitzen, die Bühne rotiert, die Farce flutscht. Wien tobt und bejubelt seine Schauspieler. So wie das eben ist." In derkann Martin Lhotzky nur beipflichten : "Modern und klamaukig - aber diesmal angemessen - kommt der Abend daher, undvor Begeisterung." Im attestiert Guido Tartarotti der Aufführung einen "Riesenerfolg".In der unterhält sich Rolf Lautenschläger mit dem Architekten, der gerade für Chris Dercon ein mobiles Theater in einem ehemaligen Hangar des Flughafens Tempelhof entwirft: "Es soll viele Menschen erreichen und das zu allen Jahreszeiten. Es sollte - idealerweise - aus dem Hangar hinaus- und wieder hereingefahren werden können. Gibt es was Besseres als im Sommer, sie so zu drehen und zu öffnen, dass der Blick in die Landschaft geht? Das Feld und der Horizont könnten als Hintergrund und Kulisse genutzt werden."Besprochen werden Adaptionen von"Reise nach Petuschki" an der Berliner Volksbühne ( Nachtkritik ) und am Meiniger Staatstheater ( Nachtkritik ) sowieInszenierung der Shakespeare-Komödie "Maß für Maß" am Staatstheater Wiesbaden ("kompakt, schillernd und quicklebendig", schwärmt Judith von Sternburg in der).