Ganz wunderbar findet Thomas Schacher in der, wasmit seiner Cappella Mediterranea aus Francesco Cavallis selten gespielter Oper "Il Giasone" in Genf gemacht hat. Cavalli hatte seine Oper 1649 für den Karneval geschrieben und den Medea-Stoff entsprechend heiter zurechtgebogen: "Die von Monteverdi begründete und von Cavalli fortgeführtekennt noch keine strenge Trennung von Rezitativ und Arie. Bei 'Giasone' überwiegen klar die rezitativischen Teile, geschlossene Formen wiesind in der Minderzahl. Für die Zuschauer ergibt sich daraus die Schwierigkeit, dass die Musik überwiegend den Kurven des Textes folgt und wenig Einprägsames wie Rondelle und dergleichen bietet. Dennoch begeistert die Wiedergabe der Cappella Mediterranea in ihrer, ihrem beredten Ausdruck und ihremrestlos."Weiteres: Voll des Lobes ist Josef Oehrlein in derfürfeinsinnige Inszenierung vonOper "Die Passagierin" als szenisches Requiem in Gelsenkirchen. Erstaunlich konservativ findet in derFalk Schreiber die Theaterpositionen des eigentlich linken Dramaturgen, der in seinem Band "Das Gespenst des Populismus"geißelt. Irene Bazinger berichtet von einer Tagung zur "Zukunft des Dramas" in Berlin. In derwirft Joseph Hanimann einen Blick auf das Pariser Theaterleben. Dorothea Marcus porträtiert in derden SchauspielerBesprochen werden"Ein europäisches Abendmahl" am Wiener Akademietheater (SZ), Neill LaButes Stück "Ganzkörpereinsatz" an den Hamburger Kammerspielen (den Simon Strauß in deralsgeißelt),Faust-Oper in Darmstadt ( FR ), Nicolas Stemanns "Kirschgarten" an den Münchner Kammerspielen ("Die Schalte in die Gegenwart stottert", klagt K. Erik Franzen in der FR ).