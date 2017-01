Eines muss man Donald Trump lassen, er erzeugt echtes Pathos bei seinen Gegnern. Im schreibt der konservative Politologe, einst Berater unter Condoleezza Rice, der vermutet, dass Trumps Gebaren nur noch schlimmer werden könne: "Aber am Ende wird er. Er wird scheitern, denn wie gerissen seine Taktik sein mag - seine Strategie ist furchtbar. Die, die CIA, Mexican Americans und all die anderen, die er angegriffen hat, werden nicht weggehen. Mit jedem Akt macht er sichund bestärkt ihre Motivation. Er hat Anhänger, aber er wird keine neuen Freunde gewinnen. Er wird scheitern, weil er die Gerichte nicht korrumpieren kann und weil irgendwann selbst der schüchternste Senator sagen wird 'genug'."Und in der Tat, die Reaktion derauf Donald Trumps "" Einreisestopp gegen Bürger bestimmter muslimischer Länder lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Dass dieser in seinem Umfang bestürzende und in seinem Tonam Holocaust-Gedenktag verkündet wurde, zeigt die Kälte und Gleichgültigkeit des Präsidenten vor der Geschichte und angesichts der tiefsten Lektionen, die Amerika über seine Werte erhielt. Das Dekret entbehrt. Es beruft sich auf das Attentat des 11. September, obwohl es ausgerechnet die Herkunftsländer all der Entführer, die diese Tat verübten, verschont, vielleicht nicht aus Zufall, denn mit einigen dieser Länder macht die Trump-Familie.""Die Mauer ist eine. Eine Bedrohung von außen, wie wir sie seit der US-Invasion in Veracruz im Jahr 1914 nicht erlebt hatten, als sich ein Kalter Krieg zwischen zwei Nationen anzubahnen begann", schreibt der mexikanische Schriftsteller aufgebracht in derund ruft zu einemgegen Trump auf: "Es ist an der Zeit, dass die Regierung und wir Bürger in Mexiko davon ausgehen müssen, dass Mexiko sich in einerbefindet. Es liegt an uns, Bürgerinitiativen zu entwickeln, um den Ruf nach Hass einzudämmen, unsere Regierung dazu zu zwingen, Trump mit der nötigen Bestimmtheit und politischen Vorstellungskraft die Stirn zu bieten,zu schmieden und eine globale Verteidigung der Menschenrechte und der Werte unserer Zivilisation angesichts der anbrechenden Tyrannei von Trump anzuführen."hat in New Yorkgetroffen, der in seinem Roman "Verschwörung gegen Amerika" einen Präsidenten Charles Lindbergh imaginierte, dessen Slogan "" lautete. Aber Lindbergh war Antisemit, während sich Trump als Israel-Freund gibt. Lévy macht sich inSorgen, "dass dieser Mann sich jene in Jerusalem für eine Freundschaft aussucht, die sein Vorgänger in der Fiktion als Untermenschen behandelte. Hoffen wir, dass sich dievor diesem Freund so in Acht nehmen, wie sie es sonst mit ihren Feinden tun. Das Schicksal Israels ist eine zu ernste Sache, als dass man sie einem impulsiven und ungebildeten Abenteurer überlässt, der mit Autoritätsgesten und Dealmaker-Qualitäten auftrumpft."