Szene aus "Ophelia's got Talent. Bild: Nicole Marianna Wytyczak

", jubelt Gabi Hift, nachdem sieneuste Inszenierung "Ophelia's got Talent" an der Berliner Volksbühne gesehen hat. "" erlebt Hift, wenn Holzinger Schwertschluckerinnen, Nixen und Nackte "mit Sonden und Schläuchen aus ihrem Inneren herausziehen" lässt. Irgendwann öffnet sich eine "gigantische Wasserwelt: ein riesiger Pool mit vier Bahnen, dahinter ein mehrere Meter breites Aquarium, rundherum Kameras, die alle Arten von Luft und Unterwasseraufnahmen ermöglichen und das Universum der Wasserballettfilme vonaus den 40er Jahren aufrufen. Zuerst wird alles erkundet, was an Mythen und Fantasien auf dem Wasser stattfindet: Piraten, Matrosen, Geisterschiffe. Aber die Frauen in der Show sind keine von Seemännern an Ufern Verlassenen: Sie sind selbst die Matrosinnen, tragen Matrosenhemden, untenrum nackt, sehnen sich nach der großen Freiheit, lassen sich den Wind der Weltenmeere. Florentina Holzinger ist eine begnadete Choreographin."", denkt Ulrich Seidler () in jeder Sekunde - und dann landet plötzlich ein Hubschrauber auf der Bühne, die kurz darauf auch schon brennt: "Die kleinwüchsige Performerinwird aus dem Cockpit gehoben, sie hatte an diesem Abend schon so einiges zu leisten: bekommt live einen kleinen Anker, reißt sich als Klempner bei einem Striptease mit Pümpel und Spirale - Gerätschaften, mit denen man verstopfte Abflüsse reinigt - den Blaumann vom Leib. Nun trägt sie einen runden Babybauch, der ihr, weil ihr Unterleib sich in einen Fischschwanz verwandelt, aufgeschnitten werden muss - die Kamera ist bei solchen Gelegenheiten stets nah dran. Im- undfindet sich ein funktionstüchtiges Feuerzeug, mit dem die Bühne in Brand gesetzt wird."Dabei "stand vor der Uraufführung auch", weiß eine dennoch vom "Spektakel" überwältigte Kathrin Bettina Müller in der: "Gegenüber Holzingers Lust an derund am technischen Aufwand, die quer steht zur neuen Suche nach ressourcenschonender Produktion, auch in den Künsten. Gegenüber den visuellen Oberflächenreizen und Schockeffekten, die sie nutzt. Gegenüber einem, der immer auch etwashat." "Mal sehen, ob der Volksbühnen-Tanker damit auf Kurs kommt", meint Dorion Weickmann in dernach einem, vorbei an Shakespeare, Schiller, Schubert und Fassbinder. "Die Volksbühne unter René Pollesch dürfte ihrenhaben", ist sich Bert Rebhandl imindes bereits sicher. Eine "", die "im besten Sinne komplett bei sich und deshalbist", erlebt Christine Wahl im"Ich finde nicht, dass es einegibt. Die gab es nicht gegenüber den, die gab es nicht gegenüber allen Einwanderern aus Afrika", sagt der Regisseur, der aktuell"Exil" am Berliner Ensemble inszeniert im-Gespräch mit Thomas David: "Jetztwir uns mit, weil sie aus einem Land stammen, das für den Westen eineist, und wir daraus Profit ziehen. Ich bezweifle auch, dass die ganzen Flüchtlinge noch willkommen sein werden, wenn die Energiekosten so sehr steigen, dass es für jeden von uns schwierig wird zu überleben. Ich glaube immer noch an den Egoismus."Außerdem: In derporträtiert Till Briegleb das australische, in demspielen und das den diesjährigenin Oslo erhalten wird. Die meldet , dass laut Hausmitteilung durch Intendantdiewerden soll: "Die Leitung nehme diese Hinweise ernst und habe die Kulturverwaltung und die Polizei verständigt".Besprochen werden das Stück "Werewolves by the sea" vonam TD Berlin ( nachtkritik ),Inszenierung "Border" nach dem Film vonam Schauspielhaus Zürich ( nachtkritik ), die Inszenierung "Der Phönix aus der Währung" vonundam Theater Basel ( nachtkritik ),Stück "Die Tanzstunde" am Fritz Remond Theater in Frankfurt ( FR ),Inszenierung "Der nackte Albatros" im Frankfurter Stallburg-Theater ( FR ) und ein Parcours für Musik, Rhythmus und Bewegung, inszeniert vonin der Innenstadt von Marl ().