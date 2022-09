Neu in die Kinos kommt in dieser WocheDokumentarfilm über, "Moonage Daydream". Zwar geht Morgen dem Musiker komplett auf den Leim, aber das ist "schon okay so. Es gibt Schlimmeres", meint Stefan Hochgesand in der. "Wir sehen. Wir sehen ihn im Rotlicht anstatt auf dem roten Teppich. Wir sehen ihn mit so viel Glitter und Make-up garniert, dass er seinem Androiden gleicht. Wir sehen ihn mit, dass noch Bill Kaulitz' Urenkel davon zehren könnten. Wir sehen einen, dessen Blick im Sekundenbruchteil von Schelm-Modus auf Gruselclown umschalten kann. Wir sehen den Rockstar-Messias, der das Alte Testament des Rock'n'Roll samt Mackergehabe hinter sich ließ. Aber sehen wir ihn wirklich, Bowie? Und wenn ja, wie viele? ... er liebt es,zu werfen, die mehr zusätzliche Verwirrung stiften, anstatt irgendetwas aufzuklären.""Fans werden das alles natürlich trotzdem nicht missen wollen", ist sich Daniel Kothenschulte in der sicher , "dafür ist das Filmmaterial: Zu makellosem Zustand restauriert, füllender 'Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'-Auftritte der frühen 70er Jahre nun mühelos die größten Leinwände (in den USA läuft der Film auch in Imax-Kinos). Auch spätere Tourneen sind großzügig repräsentiert." Im wird Christian Schröder hingegen "klar, wer Bowie war: ein". In der schreibt Jenni Zylka.erinnert sich in deran seine Begegnung mit, den er als Zwanzigjähriger in Paris immer nur kühl und abweisend mit Sonnenbrille sah. Bis zu diesem Tag: "Als Assistent vonarbeitete ich mit ihm im berühmten Hotel Raphaël, als Godard eines Tages mit einem erschütternden Bekenntnis bei dem 'Vater der Nouvelle Vague' auftauchte: er müsse! Ich verließ den Raum, und es begann ein hochnotpeinliches Gespräch zwischen den beiden., die wunderbare dänische Muse und große Liebe Godards, hatte ihn bei Dreharbeiten für einen anderen Film auf Korsika betrogen oder sogar verlassen. Der geniale Revolutionär des Kinos dachte, auf jeden Fall könne und wolle er nie wieder einen Film machen. Stunden später erzählte Melville mir, noch immer fassungslos, wie weit es mit Jean-Luc gekommen sei. 'Stell dir vor, er hat mich allen Ernstes gefragt,sei, Anna oder das Kino?'"Wenn wundert das, bei dieser Frau?in Godards "Une Femme est une femme":Außerdem erinnert sich in der. In derschreibt Katja Nicodemus den Nachruf auf Godard. Underinnert sich an die Dreharbeiten in der Lausitz zu Godards "Deutschland Neu(n) Null".Godard ist übrigens nicht der einzige Schweizer Filmregisseur, der gestorben ist, der andere ist, dessen Name heute in Deutschland kaum mehr geläufig ist. Er war einer der Protagonisten der großen Phase des frankophonen Schweizer Kinos in den Siebzigern. Einer seiner Filme ist der legendäre "Jonas, der im Jahre 2000 25 Jahre alt sein wird" von 1976. Axel Timo Purr schreibt den Nachruf bei: "In seinen Filmen setzt sich Tanner leidenschaftlich mit der 'Krankheit' Schweiz auseinander und denund was davon übrigblieb. Seine Kunst bestand dabei vor allem mit konkreter Bildpoesie und einer leidenschaftlicher Empathie gegenüber seinen Hauptdarstellern, den schwierigen Wegzu begleiten und nach konkreten Hilfsmitteln, einer 'realen' Utopie zu suchen."Hier dieaus "Jonas":Und die Schauspielerin, bekannt aus der "Alexis Sorbas"-Verfilmung ist im Alter von 93 Jahren ebenfalls gestorben, meldet etwaBesprochen werdenGesellschaftsporträt "Alle reden übers Wetter" ( taz ),undAnime "The Deer King" ( FR ), die DVD "Love, Spells and All That" von taz ),Gletscher-Doku "Into the Ice" (),Filmkomödie "Ticket ins Paradies" mit Julia Roberts und George Clooney (),Doku "Dancing Pina" (), Sabine Derflingers-Doku und"Chase" (beide Perlentaucher ).