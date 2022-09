Jugendlich-dionysischer Rausch in den "Bakchen". Foto: Birgit Hupfeld / Theater Dortmund

Als ziemlich knalliges Bilderrauschen erlebt Sarah Heppekausen' "Bakchen" in der Version vonam Theater Dortmund, in derdie "Vielfalt des Kosmos" zelebriert: "Dionysos gehtund dessen Herrscher Pentheus vor. Weil er dort nicht als Gott, nicht als ein Sohn des Zeus anerkannt wird. In seiner zähen Wut, gezwungen zur Bewegung in Zeitlupe, ist Dionysos Jugendlichen ähnlich. So zeigen es Wissert und Reich. Euripides' Bakchen sind die Frauen Thebens, rasende Mänaden, die mit Dionysos. Hier sind es junge Menschen, die am gesellschaftsbedingten Perfektionismus zugrunde gehen."Besprochen werdenpoetische Adaption von Ali Abbasis Horrorfilm "Border" im Zürcher Schiffbau mit(die NZZ -Kritiker Ueli Bernays als "mit einem Talent für Splatter-Clownerie ebenso wie für Sportgymnastik" feiert)Performance "Ophelia's Got Talent" an der Berliner Volksbühne (die SZ -Kritikerin Dorion Weickmann als geglücktenbeklatscht),Inszenierung von Sophokles' "Ödipus" in Zürich ( SZ ),verschlungenes Drama "Secret Life of Humans" im English Theatre Frankfurt ( FR ), der Tanzabend "V/ertigo" mit dem Hessischen Staatsballett in Darmstadt ( FR ),undSplatterversion des "Hamlet" sowieStück "Rivka" am Schauspielhaus Hannover () und eine erfrischend unbekümmerte "Ring"-Inszenierung am Stadttheater Klagenfurt ( Standard ).