Nick Romeo Reimann in Thomas Bernhards "Theatermacher". Foto: Nikolaus Ostermann / Volkstheater

Jetzt wird an Wiens Theater sogardekonstruiert, klagt -Kritiker Bernd Noack nach' Inszenierung "Der Theatermacher" am Volkstheater und"Die Jagdgesellschaft" im Akademietheater. Wie hier Bernhards Text einer "chaotischen und unstimmigen Bilderwut" geopfert werde, findet Noack nicht nur traurig: "gilt im eigenen Land noch etwas. Wenn man sich einst empörte über Beschimpfungen und Beleidigungen, die sich durch Bernhards Theater wie rote Fäden ziehen, findet man heute seine Wut auf Österreich, wo ja vor allem Nazis und Katholiken das Sagen hätten, offenbar nur mehr fad. Hier, wo gerade Korruption und undurchsichtige Ibiza-Connections in der Wirklichkeit für größte Unruhe sorgen sollten, verklingt seine Klage übernun in Regieeinfällen, die sich allein darin gefallen, Bernhards Hassliebe zu Bühne und Schauspielerei übermütig zu strapazieren."Im-Interview erklärt Regisseur, dass er tatsächlich mit seinem Einstand am Volkstheater - anders als Claus Peymann vor fünfunddreißig Jahren - vorhatte, "das verschnarchte Österreich" aufzurütteln: "Es ging uns darum, unsere starken Schauspielerinnen und Schauspieler zu präsentieren. Das Stück bietet eine. Und wir wollten einen ersten Vorgeschmack liefern der ästhetischen Spannbreite, die das Volkstheater bieten wird: von klassischem Schauspiel bis hin zu experimentelleren Spielweisen."Weiteres: Dorion Weickmann liefert in derden neuesten Stand in den juristischen Auseinandersetzungen um Berlinsnach den Vorwürfen der Kindeswohlgefährdung. In der gratuliert Wilfgang Schreiber dem Regisseurzum Achtzigsten, im würdigt ihn Peter von Becker auch als "Bühnenberserker", in derKatharina Wagner als Universalgenie. In der berichtet Natasha Tripney von der Wiedereröffnung der britischen Theater.Besprochen werden Christoph Marthalers-Abend "Die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten" am Hamburger Schauspielhaus ( Nachtkritik ),"Beethoven-Projekt II" an der Hamburger Staatsoper (),"Agrippina" an der Hamburger Oper mit) und' Performance "Money Makes Me Cry" an den Münchner Kammerspielen ( SZ ).