Szene aus Rene Polleschs "Goodyear". Foto: Arno Declair





Nicht alles ist neu anneuem Stück "Goodyear" am Deutschen Theater Berlin, gibt Barbara Behrendt in derzu. Sie hat sich dennoch gut unterhalten mit diesem Abend, an dem, Astrid Meyerfeldt, Christine Groß, Katrin Wichmann und Jeremy Mockridgeerst im kleinen Schwarzen und Highheels und dann im Rennfahrer-Outfit auftreten: "Auf der Bühne wird all das zum unterhaltsamenmit fliegendem Kostümwechsel. Da kommt ein meterhoher Stiletto mit blinkenden Glitzerlichtern auf die Bühne gefahren, bei einer Saloon-Schlägerei werden reihenweise... Doch das sind Nebenschauplätze. Immer wieder kommt Pollesch auf einen Rennfahrer zurück, gemeint ist der Österreicher, der 1970 mit nur 28 Jahren bei einem Rennen verunglückte und posthum den Formel-eins-Weltmeistertitel erhielt. Vor dem blauen Himmel, dem glitzernden Asphalt und den Spielerinnen, jetzt in Rennfahreranzügen, geht es letztlich ums große Ganze:und wofür sich beides lohnt.""Dieauf das Macker-Vehikel eines Rennwagens, als motorisierte Penis-Verlängerung sozusagen die Heteronormativität auf Rädern, glänzt an diesem Abend mit", freut sich auch Peter Laudenbach in derüber den Pollesch-Abend. Auch-Kritikerin Christine Wahl erlebte einen "extrem". "Sicherlich ist 'Goodyear' unterhaltsam, komisch, nebenbeiund vollauf die Schauspielbranche", meint eine nicht ganz so überzeugteKatrin Ullmann: "Der Abend bleibt aber so eng am Rennfahrer- und Schauspieler*innen-Thema, dassaufgemacht wird, nicht mal zum Re-Starten, Gasgeben und Wieder-Öffnen der Theater." "Irgendwie geht es zwar um die Formel 1, Motorenlärm und 'obenliegende Nockenwellen', aber vor allem um das Problem von", schreibt Irene Bazinger in derWeiteres: Gerald Felber sorgt sich in derum den Erhalt des, das in der Gunst der sächsischen Kulturpolitik offenbar nicht ganz weit oben steht. Besprochen werden außerdemInszenierung von Thomas Bernhards "Die Jagdgesellschaft" am Wiener Akademietheater ( taz ),' Inszenierung von Bernhards "Die Theatermacher" am Burgtheater ( Standard nachtkritik ) und' Inszenierung der "Carmen" an der Wiener Oper ( Standard ).