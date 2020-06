Bild: Sheela Gowda, Darkroom, 2006, Ausstellungsansicht Lenbachhaus, 2020, Foto: Lenbachhaus, Simone Gänsheimer © Sheela Gowda

© Dodi Reifenberg

"Feinfühlig" nennt Brita Sachs in derdie Arbeiten der indischen Künstlerinim Kunstbau des Münchner Lenbachhauses, die sich immer wieder mit den Umbrüchen in derauseinandersetzt. Etwa in der Arbeit "What yet remains", in die "aufgeschnittene,mit kreisrunden Löchern" arrangiert hat: "Dahinter aber steht die Geschichte von aussterbendem Handwerk und dem Verschwinden kleiner Betriebe. Gowda lebt in Bengaluru, dem 'Silicon Valley Indiens'. Sie erlebte, wie sich diese Stadt in einem unglaublichenausdehnte. Die Arbeitsbedingungen, auf dem Subkontinent ohnehin ein Kapitel für sich, schneidet sie mit einer stattlichen Architektur aus Ölfässern an, die ein winziges Kämmerchen umschließt. Obwohl man kaum aufrecht darin sitzen kann, leben in solch kümmerlichen, die sie sich und ihrer spärlichen Habe aus glatt gewalzten Teerfassblechen neben den Baustellen errichten. Das Innere verschönte Gowda mit ein bisschen Glimmer, Hommage an Kinder, die in den Gruben ihr Leben für das Funkelzeug riskieren, das Autolacke undbringt.""Bestürzt" kehrt Hans-Jörg Rother aus der Ausstellung " im Berliner Willy Brandt Haus zurück, die ihm von der Herstellung und vom Leben im Abfall erzählt. Etwa die Collagen des israelischen Künstlers: "Um auf den Wahnsinn der offenbar unregulierbaren Plastikproduktion aufmerksam zu machen, benutzt Reifenberg, nur auf den ersten Blick widersinnig,(oder Ähnliches) als Material für reliefartige. Da rudert ein Bursche tief gebeugt mit seinem Boot wie in Charons Nachen durch das Plastikmeer, auf dem ein anderer aber wie Jesus auf dem See wandelt. Eine ganze Wand füllen die fast alle übergroßen Bilder, deren Farben sowie es eben die Werbung täglich tut."In der rät Tilman Baumgärtel gleich zu mehrfachem Besuch der "leisen" Ausstellung vonim Berliner Gropius Bau, die coronabedingt nur reduziert stattfinden kann - das "Sleeping Project", bei dem zufällig ausgewählte Besucher eineverbringen sollten, kann beispielsweise nicht umgesetzt werden. Baumgärtel erkennt unsere: "Auch das 'Dinner Project' (seit 1997) konnte nicht in der geplanten Form stattfinden. Eigentlich werden auch hier Besucher ausgelost, die mit Lee Mingwei Tee trinken und Gebäck essen, dessen Rezepte sie vorher miteinander ausgetauscht haben. Dieses Treffen wurde, wie es in der Ausstellung heißt, 'in den virtuellen Raum' verlegt; traurigerweise sitzen sich die Gesprächspartner nun beimgegenüber."Weiteres: Der Bund verhandelt über einen meldet dermit. Besprochen wird das Ende des Projektes "Naked Berlin" des Künstlerduosundauf dem Tempelhofer Feld ( taz ) und die Ausstellung "Der andere Großmogul. Das Kunstgewerbemuseum zu Gast im Grünen Gewölbe" im Dresdner Residenzschloss ().