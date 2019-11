Das Moviemento am Kottbusser Damm 22 in Berlin-Kreuzberg.

Foto: Fridolin Freudenfett / Wikipedia





Thomas Klein berichtet in dervon den Plänen des Berliner Kinos Moviemento , "dem ältesten Kino Deutschlands", per Crowdfunding dem Verkauf seiner Räumlichkeiten und damit mutmaßlich seiner Schließung entgegen zu wirken: "Kinoschließungen gab es eigentlich schon immer, aber. Senat und Bezirke haben sich nie zuständig gefühlt, als Traditionshäuser und Bezirkskinos verschwanden. Heute sind die abendliche Ödnis in der City-West und die Kultur-Lücken in den Außenbezirken ebenso ein Problem, wie die kaum noch profitablen Multiplexe. "Weiteres: Daniél Kretschmar spricht in dermit dem Filmemacherüber dessen Dreharbeiten zu seinem letzten DDR-Film "Die Architekten", der als Austestung der Kunstfreiheit konzipiert war, dann aber bei den Drehtagen am Brandenburger Tor vomüberrollt wurde. In der spricht Regisseurüber sein Filmdrama "Lara", in demauseinen Meisterpianisten machen will. Dass er sein eigenes Klavier weggeben musste, stimmt den Filmemacher etwas betrüblich: "Ich bin der Meinung, dass ein Klavier in jeden Haushalt gehört." In einem Pro und Contra in der streiten sich Ambros Waibel und Peter Weissenburger darüber, ob es eine gute Idee ist, dass JAuferstehung feiern soll (der weiß dazu mehr). In der porträtiert Hanns-Georg Rodek den japanischen Gamesdesigner, der mit seinem (unter anderem vonundunterstützten) Spiel "Death Stranding" Film und Gaming zusammenführen will (was in den 90ern, als einige namhafte Hollywoodschauspieler in CD-ROM-Games mitgespielt haben, allerdings auch schon kaum Früchte getragen hat).Besprochen werdenDokumentarfilm "Human Nature" über das Crispr-Verfahren zur Genmanipulation ( ZeitOnline ), der Enthüllungsthriller "The Report" mit),Kriegsfilm "Midway" ( FAZ Presse , unsere Kritik hier ),Essayfilm "Heimat ist ein Raum aus Zeit" ( Standard , unsere Kritik hier ) und die dritte Staffel von "4 Blocks" ().