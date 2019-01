Die Gretchen-Frage unserer Tage ist die, wie man es denn mithalte. Dassmit seinen selbstproduzierten oder aufgekauften Exlusivinhalten immer globaler agiert - gerade hat der Anbieter seinen ersten nigerianischen Film lanciert -, hat durchaus positive Effekte für die Industrien vor Ort, glauben Carolina Schwarz und Fatma Aydemir in der, zumal der Streaminganbieter im strukturschwachenauch in die Internetversorgung investiert. Zudem zeigt der Actionfilm "The Protector", die erste türkische Netflix-Produktion, "wie viel ungeahntes Potenzial noch in der türkischen Industrie steckt. ... Netflix bereichert nicht nur sich selbst, sondern auch die, in die das Unternehmen nun zunehmend investiert. Diese werden, schärfen ihre Profile und können sich mit dem neuen Riesen im Rücken erlauben, gängige Stereotype endlich hinter sich zu lassen."Viel diskutiert wurde auch über die Produktion "Roma", ein (vonallerdings nur aufgekaufter, nicht produzierter) Erinnerungsfilm des Regisseursüber seine Kindheit im Mexiko der Siebziger, für die er eine Hausangestellte in den Mittelpunkt rückt. Unserem Kritiker Lukas Foerster hat der Film sehr gefallen, weil Netflix den Venedig-Sieger aber nicht in die Kinos bringen wollte, bevor es ihn im Stream zeigt, sahen einige Kritiker darin einen weiteren Sargnagel fürs Kino . In deräußert sich Schriftsteller auch ziemlich skeptisch , was diese Form der historischen Aufarbeitung durch subjektive Zuspitzung betrifft: "Politische Zusammenhänge werden inversteckt, die sich nur den Kundigen erschließen. 'Roma' ist mehr als ein überschätztes Kunstwerk, es ist repräsentativ für eine. Die nostalgische Grundstimmung und die schwerfällige Ästhetisierung sind Ausdruck einer, die den Blick auf die Brutalitäten der Realität verstellt." (Alfonso Cuaron ist Mexikaner, nicht Nordeuropäer, aber was soll's.)Peter Praschl nimmt derweil in derdie Debatte über die Episode "Bandersnatch" der-Serie "Black Mirror" auf, die dem Zuschauervorgaukelt: Doch "egal, wofür es sich entscheidet, es bleibt immer in derselben Geschichte gefangen, in jener, die einem schon Hunderte Male eingebläut worden ist."Szenenwechsel vonzur neuen "Das Boot"-Serie, die eher ein Sequel als ein Remake vonKlassiker aus den Achtzigern darstellt. In einem großen Essay in derdiese neue Serie vor dem Hintergrund der Geschichte der Darstellung des Zweiten Weltkriegs im deutschen Nachkriegskino und dem horizontalen Erzählen neuerer Serien aufs Korn und gibt seinem verschwörungstheoretischen Affen Zucker: Sie "betreibt ihrmit solcher Konsequenz, dass es ein Außen nicht mehr geben kann. Eben dies ist das Geheimnis der nun auch nicht mehr ganz neuen Serien: Dass sie eine zwar vielfältige und wuchernde, aber letztlich in sich geschlossene und schließlichzeigen. Das heißt: Die einzige Zeit, in der solche Serien spielen können, ist eine Endzeit, eine. Konkreter freilich könnte man auch behaupten, 'Das Boot' sei, so wie der alte deutsche Kriegsfilm ein Propagandaakt für die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik gewesen ist, eine Propaganda für eine. Eine Geisterarmee."Weitere Artikel: Fürhat Gerhard Middingersten öffentlichen Auftritt nach seinem MeToo-Skandal beobachtet . Christoph Egger wirft für dieeinen Blick ins Programm des in Zürich . Auf der Medienseite derspricht Oliver Jungen mitüber die von dem ehemaligen TV-Moderator konzipierte Zeitungshaus-Satire "Labaule & Erben", die der online gestellt hat.Besprochen werdenund' VerfilmungWenderoman "Adam und Evelyn" für die FR hat Cornelia Geißler mit dem Regisseur gesprochen, für ZeitOnline Anke Sterneborg mit dem Autor),am Montag in Großbritannien ausgestrahlter "Brexit - The Uncivil War" mit) und-Biopic "Loro" ( Standard ).Und schön, davon bitte mehr:bietet in einem Online-Dossier einige frühe Filme des Suspense-Meisters aus seiner britischen Phase an.