Schwerst formalistisch: Strawalde über Liotards Schokoladenmädchen, um 1981. Bild: Museen der Stadt Dresden

Teresa Burga: Sin titulo / Untitled, 1967, Pinault Collection. Bild: Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich.

Jürgen Böttcher aliaswar der kompromissloseste unter den, aber weil er sich weder der Staatskunst verschreiben wollte noch in die Bundesrepublik ausreisen, bekam er keine Ausstellungen, keine Ehrungen, keinen Ruhm. Und schlimmer noch, meint Till Briegleb in der: Erst jetzt richtet ihm die Städtische Galerie Dresden - gerade noch zu Lebzeiten - die erste Retrospektive überhaupt aus: Wiedergutmachung hätte anders ausgesehen, seufzt Briegleb: "Er galt als ''. Trotzdem verteidigte er sich mit den besten Argumenten im Sinne der Kunst. Wieder falsch. Ausstellungsverbot. Bis in die Achtziger. Und auch da wurde in der kurzen Tauwetterperiode der Kunstzensur aus ihm keiner, den Funktionäre umarmten, sondern ein Galerie-Maler. Betrachtet man die Bilder heute, ist diedes Künstlers durch die SED (in die er 1949 voller Optimismus eingetreten war) nur durch die Angst der Zensoren vor jedem Freiheitswillen zu erklären. Strawaldes 'anstößige' Bilder wirken für den unbefangenen Blick politisch extrem harmlos. Sie zeigen Frauen beim Nähen, Paare im Gespräch, eine Familie bei der Trauer, später abstrakte Kompositionen, frei von jedem Aufrührertum. Doch alle Motive erzeugen ein Gefühl von. Und das konnte in diesem Angststaat nicht durchgehen."Großartig findet Beate Söntgen in derdie Ausstellung "Aleatory Structures", die Hannovers Kestnergesellschaft der peruanischen Künstlerinwidmet. Burga, erzählt Söntgen, wurde vom Kunstbetrieb in Peru so übel mitgespielt, dass sie ihr Leben langarbeiten musste: "So unterschiedlich diese Werke auch sind, teilen sie ein Anliegen, nämlich künstlerische Arbeitzu. Die Künstlerin erscheint nicht als Ausnahmemensch, der sich im Selbstbildnis prägnant und originell zum Ausdruck bringt, sondern als ein systematisch aufgezeichnetes, berechnetes und verwaltetes Wesen. Handschrift, sofern sie vorkommt, ist eine entliehene, eine angeeignete. Zwar übermittelt sie Einbildungs- und Gestaltungskraft, aber nicht die der Künstlerin. Es geht also nicht um, sondern um die Frage, wie Bilder in welchem Medium erscheinen. Und, das Umfeld mit ihrer Bedeutung und mit ihrem Wert?"Weiteres: Peter Richter berichtet in dervon Protesten der selbsterklärtengegen die Berliner Ausstellung des japanischen Künstlerin der C/O Galerie ("der Sexbesessene mit der Clown-Ferdinand-Frisur und den gefesselten nackten Frauen"). Für den besucht Bernhard Schulz Schwedens wiedereröffnetes Nationalmuseum in Stockholm.Besprochen werden die Ausstellung. David Lynch. Helmut Newton. Nudes" in der Helmut-Newton-Stiftung Berlin ( taz ),Installationen in der Wiener Karlskirche ( Standard ) und Mary Gabriels Buch über denaus der Perspektive der Malerinnen Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell und Helen Frankenthaler ( Monopol ).