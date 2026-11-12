Europa

Russland möchte die gesamte ukrainische Kultur auslöschen, nichts anderes sagt Putin, wenn er der Ukraine die Sprache und eine eigene Geschichte abspricht, schreibt Christine Brinck in der Welt. Das zeige sich vor allem am Verlagswesen: "'Die Verluste des ukrainischen Verlagswesens in den letzten Monaten sind größer als alles in der gesamten Unabhängigkeitsgeschichte', erklärt Iryna Baturewitch, Mitgründerin von Chytomo, der führenden Institution für Bücher und Verlagswesen. Betroffen sind Belletristik und Fachliteratur, vor allem Schul- und Kinderbücher. Andere Opfer des Anschlags auf das Verlagswesen sind junge Autoren. Kleine Verlage haben nicht mehr die Mittel, Newcomer zu finanzieren und verlegen daher lieber Bestseller bekannter Autoren. Oder sie geben ganz auf, weil das Geld für einen Neuanfang fehlt. Und doch meint die Kulturministerin: 'Die ukrainische Sprache gibt es. Die Literatur gibt es. Wir hüten die Bücher in unseren Bibliotheken, die seit Urzeiten geheim gehalten wurden.' (...) Die Auslöschungsfantasien Russlands gegenüber seinem Nachbarn, der Ukraine, finden in der Bombardierung der ukrainischen Kultur heute ihre Fortsetzung. Wenn die ukrainische Kultur und Sprache nicht von der russischen Sprache zu unterscheiden sei, wie Putin behauptet, warum will er sie dann vernichten?"