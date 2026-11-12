Efeu - Die Kulturrundschau
Rote Lilien und dunkle Alleen
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12.11.2026. Die FR verliert sich im Fotografie-Forum Frankfurt allzu gern in den unzähligen Polaroid-Fotografien, die der Tänzer Tony Rizzi von allem und jedem machte. Die FAZ hört in der Gemäldegalerie Berlin gebannt zu, wenn sich Porträts ihre Geschichten erzählen. Die SZ beklagt einen lahmen Bücherherbst. In der Zeit erzählt Maxim Biller, wie er einen der wichtigsten deutsch-jüdischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Soma Morgenstern, entdeckte.9punkt - Die Debattenrundschau vom 12.11.2026 finden Sie hier
Kunst
In der FR freut sich Sylvia Staude über eine besondere Ausstellung im Fotografie-Forum Frankfurt: Die Schau "Work Hard, Don't Lie, and Try Not To Hurt Anybody" zeigt Polaroid-Fotografien des amerikanischen Tänzers Tony Rizzi, die dieser zu Tausenden produzierte. Die Kritikerin ist ziemlich überwältigt von diesen Bildern, die sich "vom Boden bis zur Decke" erstrecken: "Rizzi nimmt sich die Freiheit, Dinge wegzulassen oder zu vervielfachen. Und dennoch bleibt er gegenständlich, egal, ob es Räume, Außenorte oder Menschen sind. So streckt sich 'Ogy' vor einem Fenster, in dem eine Pflanze steht, durch das man hinausblicken kann auf eine Wasserfläche. Auf den drei unteren der zwölf Polaroids ist 'Ogy' verwischt, ahnt man also die Bewegung, die er gerade macht. Geteilt und wieder zusammengefügt ist eine lächelnde 'Betsey' in einem Hotelzimmer in Paris, als habe sie Spaß dabei. Tony Rizzi macht diese Polaroids, oft in rauen Mengen. Er legt sie dann erstmal wieder zur Seite, setzt sie mit ein paar oder mehr Tagen Abstand zusammen. Rund zwei Dutzend Mal hat er für 'Alan' - es ist der Tänzer Alan Barnes - einen Holzboden fotografiert, auf dem dann die elegant-lässige Person im Mittelpunkt mehr Gliedmaßen zu haben scheint, als möglich sind."
FAZ-Kritiker Andreas Kilb hängt in der Gemäldegalerie Berlin an den Lippen der Figuren, die die Ausstellung "Porträts! Überraschende Begegnungen von Botticelli bis Lempicka" über Jahrhunderte hinweg in einen Dialog treten lässt. Was sich diese originellen Paare nicht alles zu sagen haben, staunt Kilb. Gleichzeitig kann er den "Reichtum" der Berliner Sammlungen entdecken, denn vieles, wie zum Beispiel Wilhelm Dodels Porträt der Margaret Camilla Leiteritz "einer vergessenen Malerin der Dreißiger- und Vierzigerjahre" wurde aus dem Depot geholt. "Dodel, der 1944 als Soldat an der Ostfront fiel, hat seine Künstlerfreundin neun Jahre zuvor mit hellem Mantel und Strohhut in eine allegorische Landschaft mit roten Lilien und dunklen Alleen gestellt, als wollte er sie vor einer düsteren Zukunft warnen. In Berlin wird Dodels Gemälde im Duett mit einem Meisterstück von Joshua Reynolds gezeigt, der die steinreiche Lady Sunderlin 1786 mit wehenden Schleiern vor einer Kulisse aus windbewegten Bäumen und Büschen malte. Auch hier kann man den Hintergrund symbolisch deuten, etwa als Vorausahnung der Revolutionsjahre. Aber am besten hält man sich an das, was die Bilder sich selbst zu sagen haben."
Weitere Artikel: In der Zeit unterhält sich die französische Künstlerin Sophie Calle mit Tobias Timm und Ann-Kristin Tlusty über ihre aktuelle Ausstellung im Hamburger Bahnhof, das Alter und ihre unkonventionellen Methoden. Besprochen werden außerdem die Ausstellungen "Freund*innenschaft" in der Kunsthalle Mainz (taz) und die Ausstellung "The 90s: Art and Fashion" in der Tate Britain in London (NZZ).
Literatur
SZ-Kritiker Hilmar Klute berichtet von einem traurigen Bücherherbst: Die Veröffentlichungen der Saison bildeten einen "Wettbewerb in Betulichkeit und moralischer Streberei", zu bezeugen gebe es "sehr viel tastende, das Banale zur Allegorie hochjagende Hildesheimer Prosaschulenprosa" - und dann sind mit Joachim Lottmann und Joseph von Westphalen auch noch zwei Paradiesvögel von Schriftstellern gestorben, deren frech-spielerische Herangehensweise vergleichbares nie hervorgebracht hätte. Mit ihnen "sind zwei der letzten Verrückten der deutschen Literatur dahingegangen. Beinahe jedes ihrer Bücher und Essays stand unter einem Verdacht: dem der Indiskretion (Westphalen), dem der Denunziation (Lottmann), dem der Verachtung von falschem literarischen Ernst und moralischer Feldherrnhügelbehaglichkeit (Westphalen und Lottmann). ... Lottmann und Westphalen sind aber doch beide zweifellos tot - was für ein Elend. Weil wir jetzt gerade etwas allein sind mit viel öder, niedrigschwelliger Angemessenheitsprosa, für die man dann den Deutschen Buchpreis bekommt. Vor allem aber, weil uns keiner mehr zumindest für eine kurze Weile darüber in Staunen versetzt, wie kühn, elegant, schön und todkomisch deutsche Gegenwartsliteratur sein kann."
Wutentbrannt schreibt die Schriftstellerin A.L. Kennedy in der SZ gegen die Machtübernahme durch Künstliche Intelligenz insbesondere in der Kultur an. "Die schönsten Blüten der menschlichen Vorstellungskraft: Heine, Goethe, Shakespeare, da Vinci, Bogart, Bacall, Duke Ellington - einfach alles - verschwand im Schlund der LLMs. Und was ist das Ergebnis? Null Einbildungskraft. Große Sprachmodelle haben keine Fantasie, egal was Spinner wie Alex Karp und Elon Musk behaupten. Die KI greift sich Produkte menschlicher Fantasie, wirft sie in einen Mixer, mischt eine Unmenge an Geschäfts-E-Mails, Reddit-Tiraden von Fanatikern und Verschwörungsspinnern unter, mengt jede erdenkliche Art von Pornografie und den Abschaum aus den dunkelsten Abgründen des Dark Web bei und serviert das Ganze dann als Chicken Nuggets aus völlig uninteressantem Dreck. ... Setzt ruhig KI-gesteuerte Roboter ein, um Klärgruben zu reinigen und Atommüll zu entsorgen, aber ... lasst uns die Dichtung, die Sonaten, den Jazz und all die anderen Träume der Menschheit."
In der Zeit erzählt Maxim Biller, wie er den Schriftsteller Soma Morgenstern für sich entdeckte: Eine jüdische New Yorkerin namens Lotte Weil, die vor den Nazis geflohen war, hatte ihm 1993 dessen Roman "Der Sohn des verlorenen Sohnes" in die Hand gedrückt, in der Ausgabe, die sie damals aus Nazi-Deutschland mit nach New York brachte - vergangenen Sommer hat Biller den Roman dann endlich auch mal gelesen. Für ihn ist er "neben Feuchtwangers Josephus-Trilogie und Gertrud Kolmars 'Die jüdische Mutter' einer der wichtigsten deutsch-jüdischen Romane des 20. Jahrhunderts". Er ist "eine Reaktion auf das Scheitern der jüdischen Emanzipation, auf das laute Knarren der sich langsam wieder öffnenden Tore zur Hölle, die bald alle Juden, angepasst oder nicht, verschlingen wird. Zugleich ist der Roman Warnung und Requiem in einem, so klar, poetisch, furios geschrieben, wie Tolstoj und Gogol es nicht einmal im Traum hingekriegt hätten. Wer ihn liest, hält für den Rest seines Lebens den Verlust der osteuropäischen jüdischen Welt für eine größere Menschentragödie als den Untergang von Atlantis, wo es bestimmt auch Juden gab."
Weiteres: Paula Jänig berichtet in der FAZ von Helga Schuberts Schillerrede in Marbach. Besprochen werden unter anderem Lisa Moronis Bilderbuch "Das Märchen vom Wald" (FR), Lidia Jorges "Die Stunde der Nelken" (Zeit), Tommie Goerz' "Der Baum" (FAZ) und Tobias Lehmkuhls "Keine von uns" über die Schriftstellerin Irmgard Keun (FAZ, SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Wutentbrannt schreibt die Schriftstellerin A.L. Kennedy in der SZ gegen die Machtübernahme durch Künstliche Intelligenz insbesondere in der Kultur an. "Die schönsten Blüten der menschlichen Vorstellungskraft: Heine, Goethe, Shakespeare, da Vinci, Bogart, Bacall, Duke Ellington - einfach alles - verschwand im Schlund der LLMs. Und was ist das Ergebnis? Null Einbildungskraft. Große Sprachmodelle haben keine Fantasie, egal was Spinner wie Alex Karp und Elon Musk behaupten. Die KI greift sich Produkte menschlicher Fantasie, wirft sie in einen Mixer, mischt eine Unmenge an Geschäfts-E-Mails, Reddit-Tiraden von Fanatikern und Verschwörungsspinnern unter, mengt jede erdenkliche Art von Pornografie und den Abschaum aus den dunkelsten Abgründen des Dark Web bei und serviert das Ganze dann als Chicken Nuggets aus völlig uninteressantem Dreck. ... Setzt ruhig KI-gesteuerte Roboter ein, um Klärgruben zu reinigen und Atommüll zu entsorgen, aber ... lasst uns die Dichtung, die Sonaten, den Jazz und all die anderen Träume der Menschheit."
In der Zeit erzählt Maxim Biller, wie er den Schriftsteller Soma Morgenstern für sich entdeckte: Eine jüdische New Yorkerin namens Lotte Weil, die vor den Nazis geflohen war, hatte ihm 1993 dessen Roman "Der Sohn des verlorenen Sohnes" in die Hand gedrückt, in der Ausgabe, die sie damals aus Nazi-Deutschland mit nach New York brachte - vergangenen Sommer hat Biller den Roman dann endlich auch mal gelesen. Für ihn ist er "neben Feuchtwangers Josephus-Trilogie und Gertrud Kolmars 'Die jüdische Mutter' einer der wichtigsten deutsch-jüdischen Romane des 20. Jahrhunderts". Er ist "eine Reaktion auf das Scheitern der jüdischen Emanzipation, auf das laute Knarren der sich langsam wieder öffnenden Tore zur Hölle, die bald alle Juden, angepasst oder nicht, verschlingen wird. Zugleich ist der Roman Warnung und Requiem in einem, so klar, poetisch, furios geschrieben, wie Tolstoj und Gogol es nicht einmal im Traum hingekriegt hätten. Wer ihn liest, hält für den Rest seines Lebens den Verlust der osteuropäischen jüdischen Welt für eine größere Menschentragödie als den Untergang von Atlantis, wo es bestimmt auch Juden gab."
Weiteres: Paula Jänig berichtet in der FAZ von Helga Schuberts Schillerrede in Marbach. Besprochen werden unter anderem Lisa Moronis Bilderbuch "Das Märchen vom Wald" (FR), Lidia Jorges "Die Stunde der Nelken" (Zeit), Tommie Goerz' "Der Baum" (FAZ) und Tobias Lehmkuhls "Keine von uns" über die Schriftstellerin Irmgard Keun (FAZ, SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Bühne
Georg Kasch schaut sich für die Nachtkritik in der brasilianischen Theaterszene um. Im VAN-Gespräch legt der Geschäftsführende Direktor der Deutschen Oper, Thomas Fehrle, die prekäre finanzielle Situation der Deutschen Oper Berlin dar. Besprochen wird Anna Bergmanns Inszenierung von Engelbert Humperdincks Oper "Dornröschen" an der Hamburger Staatsoper (mehr hier) (Zeit).
Film
Nicolas Windig Refn kehrt mit "Her Private Hell" nach zehn Jahren und zwei fürs Streaming gedrehten Serien zum Kino zurück. Hätte er es mal lieber gelassen, stöhnt Benjamin Moldenhauer in der taz. Seine Filme "sind leicht wiederzuerkennen, Violett, Blau, Rot, alles in Neon, und Schwarz, alles maximal krass temperiert. Darin dann Film-Noir-Frauen, die durch die Hölle geschickt werden, Gewalt, Sex, sexualisierte Gewalt, Körperhorror." Von der Welt, von realem Grauen und wie Kunst sich dazu verhalten könnte, will das alles aber schon lange nichts mehr wissen. "Die Bilder von Refn wirken, als seien sie so besoffen von ihrer eigenen, oberflächlichen Schönheit, dass man mit ihnen leider nirgendwo hinkommt, außer zum Bild selbst. ... Refns Film heißt 'Her Private Hell', aber eigentlich ist die Hölle allein die des Regisseurs. Und der künstlerische Zugriff ist hier ein rein ästhetischer, selbstzweckhafter. Gewalt und Begehren als Farbenspiel und sonst eigentlich nichts."
Weiteres: Christoph Dobbitsch porträtiert im Filmdienst den Regisseur Martin McDonagh, dessen diese Woche im Kino startender "Wild Horse Nine" als Oscarfavorit gilt (heute besprochen in FR und Zeit, mehr zum Film bereits hier). Edo Reents schreibt in der FAZ einen Nachruf auf den Schauspieler Stacy Keach.
Besprochen werden Rubika Shahs Dokumentarfilm "The Mad Dog of Europe" über einen von Herman J. Mankiewicz bereits in den Dreißigern geplanten und geschriebenen, aber nie umgesetzten Film über Hitlers Judenhass (FR, taz), Randa Chahouds gleichnamige Verfilmung von Mithu Sanyals Roman "Identitti" (Standard), die DVD-Ausgabe von John Sayles' Gewerkschaftsdrama "Matewan" (taz), Maria Wischnewskis Dokumentarfilm "Helene Weigel - Revolutionärin im Rampenlicht" (Welt) und Dustin Hoffmans Autobiografie (NZZ).
Musik
In der Welt gratuliert Hannes Stein Wolf Biermann zum 90. Geburtstag. Außerdem gratuliert Edo Reents in der FAZ dem Popkritiker Karl Bruckmaier zum 70. Geburtstag. Besprochen werden das neue U2-Album "Carnaval de Luz" (Welt, NZZ, Zeit) und ein Auftritt von Tokio Hotel in Zürich (NZZ).
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