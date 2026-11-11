Europa Frankreich liest, scheint festzustehen, dass die Stichwahl im Mai 2027 zwischen Mélenchon und Le Pen stattfinden wird. Gruselige Aussichten für Europa. Es gibt aber einen dritten Kandidaten, schreibt Wolfgang Matz in der FAZ: Der Journalist Raphaël Glucksmann, Sohn des Philosophen André Glucksmann, hat die Vorwahlen der "demokratischen Linken" mit einer Zweidrittelmehrheit gewonnen. Hat er Chancen auf die Präsidentschaft? Matz ist skeptisch: "Mélenchon, als Person weithin extrem unbeliebt, hat zwar eine starke, stabile Basis von Anhängern, wäre aber als Stichwahlkandidat außerstande, Stimmen der ausgeschiedenen Kandidaten der Mitte auf sich zu ziehen. Doch um in den zweiten Wahlgang zu kommen, nimmt er den endgültigen Sieg von Marine Le Pen nicht nur in Kauf, er fördert ihn aktiv. Hier liegt Glucksmanns kleine Hoffnung: Als Sozialdemokrat, der jede Zusammenarbeit mit den radikalen Populisten ausschließt, wäre er beim Entweder-Oder des Stichentscheids für ein relativ breites Spektrum von Konservativen bis zur demokratischen Linken wählbar. Doch reichen würde das, Stand heute, für den Wahlsieg trotzdem nicht: Marine Le Pen würde derzeit gegen jeden gewinnen."



In der Welt lehnt der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth nicht grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit der Linken ab - mit der Linken in Berlin aber auf jeden Fall, da diese ein ungeklärtes Verhältnis zu Antisemitismus und Islamismus habe. Große Teile der SPD und Grünen sehnen sich nach diesem Bündnis. "Wer dafür aber wegnuschelt, was bei der Linken los ist, legt an sich selbst andere Maßstäbe an als an die Union beim Umgang mit der AfD. Dieses Reformbündnis ist eine Fata Morgana. Mit dieser Linkspartei wird es das so nicht geben. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die beiden Wahlverlierer SPD und Grüne selbstkritisch analysiert hätten, was bei ihnen schiefgelaufen ist. Vielleicht hilft das mehr, als sich in ein pseudoprogressives Bündnis zu flüchten." Stattdessen fordert Roth ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen. "Die drei müssen es besser machen und in die Offensive kommen."



Einst wurde in Jalta über die Zukunft Europas nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelt, heute in Abu Dhabi, wo die USA mit Russland und der Ukraine verhandeln, FR. Es gehe um die Zukunft der Ukraine. "Mit den Gesprächen über die Ukraine steht mehr als das Schicksal des Landes auf dem Spiel. Denn sollte man Russland große Teile der Ukraine überlassen, hat das natürlich auch etwas mit der Anerkennung von Einflusssphären zu tun. Und die würde man Russland, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, über Teile Osteuropas zubilligen. Es wäre die Rückkehr zu einer Vorstellung internationaler Politik, in der die Großmächte untereinander bestimmen, welche Rechte kleineren Staaten zustehen. Deren Souveränität wäre dann keine unveräußerliche Grundlage der europäischen Ordnung mehr, sondern lediglich noch Gegenstand von Verhandlungen." Wenn man derzeit überliest, scheint festzustehen, dass die Stichwahl im Mai 2027 zwischenstattfinden wird. Gruselige Aussichten für Europa. Es gibt aber einen dritten Kandidaten, schreibt Wolfgang Matz in der: Der Journalist, Sohn des Philosophen André Glucksmann, hat die Vorwahlen der "demokratischen Linken" mit einer Zweidrittelmehrheit gewonnen. Hat er Chancen auf die Präsidentschaft? Matz ist skeptisch: ", als Person weithin extrem unbeliebt, hat zwar eine starke, stabile Basis von Anhängern, wäre aber als Stichwahlkandidat außerstande, Stimmen der ausgeschiedenen Kandidaten der Mitte auf sich zu ziehen. Doch um in den zweiten Wahlgang zu kommen, nimmt er denvon Marine Le Pen nicht nur in Kauf, er. Hier liegt Glucksmanns kleine Hoffnung: Als Sozialdemokrat, der jede Zusammenarbeit mit den radikalen Populisten ausschließt, wäre er beim Entweder-Oder des Stichentscheids für ein relativ breites Spektrum von Konservativen bis zur demokratischen Linken wählbar. Doch reichen würde das, Stand heute, für den Wahlsieg trotzdem nicht:würde derzeitgewinnen."In derlehnt der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnetenicht grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit der Linken ab - mit der Linken in Berlin aber auf jeden Fall, da diese ein ungeklärtes Verhältnis zu Antisemitismus und Islamismus habe. Große Teile der SPD und Grünen sehnen sich nach diesem Bündnis. "Wer dafür aber wegnuschelt, was bei der Linken los ist, legtan als an die Union beim Umgang mit der AfD. Dieses Reformbündnis ist eine Fata Morgana. Mit dieser Linkspartei wird es das so nicht geben. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die beiden Wahlverlierer SPD und Grüne selbstkritisch analysiert hätten, was bei ihnen schiefgelaufen ist. Vielleicht hilft das mehr, als sich in ein pseudoprogressives Bündnis zu flüchten." Stattdessen fordert Roth ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen. "Die drei müssen es besser machen und in die Offensive kommen."Einst wurde in Jalta über die Zukunft Europas nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelt,, wo die USA mit Russland und der Ukraine verhandeln, konstatiert Michael Hesse in der. Es gehe um die Zukunft der Ukraine. "Mit den Gesprächen über die Ukraine steht mehr als das Schicksal des Landes auf dem Spiel. Denn sollte man Russland große Teile der Ukraine überlassen, hat das natürlich auch etwas mit derzu tun. Und die würde man Russland, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, über Teile Osteuropas zubilligen. Es wäre die Rückkehr zu einer Vorstellung internationaler Politik, in der die Großmächte untereinander bestimmen, welche Rechte kleineren Staaten zustehen. Deren Souveränität wäre dann keine unveräußerliche Grundlage der europäischen Ordnung mehr, sondern lediglich noch Gegenstand von Verhandlungen." Archiv: Europa Stichwörter: Frankreich, Französische Wahlen 2027, Glucksmann, Raphael, Melenchon, Jean-Luc, Pen, Marine le, Roth, Michael nach oben

Gesellschaft Man sollte nicht versuchen, sich die Wahlerfolge der AfD mit dem Neoliberalismus schön zu reden, warnt in der FAZ Alexander Kustov, Professor für Migrationsforschung an der University of Notre Dame: "Die Menschen wählen einwanderungskritische Parteien, weil sie Einwanderung nicht mögen. ... Der Aufstieg der AfD ist eine klare Folge der Migrationskrise von 2015 und der massiven Unzufriedenheit der Wähler darüber, wie die damalige Regierung damit umgegangen ist. Es nicht leicht, zu sagen, was Deutschland damals hätte besser machen können. Die damaligen Entscheidungen haben das Leben von Hunderttausenden Menschen verbessert, die vor Gewalt flohen. Das Problem besteht in der naiven Annahme, sie würden keine Kosten verursachen und keine Gegenreaktion auslösen. Langfristig rächt sich die Realitätsverweigerung, denn die Menschen, die mit den Nachteilen leben müssen, sind nicht blind." Archiv: Gesellschaft Stichwörter: Einwanderungsgesellschaft, Einwanderungskritik, AfD, Kustov, Alexander nach oben

Medien Ägypten verschlechtert sich die Lage der Pressefreiheit: das unabhängige Medienportal Mada Masr muss jetzt nach einem Gerichtsurteil schließen, erzählt die Mada Masr-Gründerin Lina Attalah in der SZ. Sie muss heute wieder vor Gericht antreten, nachdem sie erst nachträglich von einer gegen sie verhängten Haftstrafe erfahren hatte - wegen der Veröffentlichung "falscher" Nachrichten. "In Zeiten, in denen immer mehr politische Räume und Menschen verschwinden oder an den Rand gedrängt werden - nicht repräsentative Parlamente, machtlose Oppositionsparteien, eine zersplitterte Zivilgesellschaft, inhaftierte Regimekritiker, propagandistische Medien -, hat der unabhängige Journalismus, in Ägypten mit Mada Masr an vorderster Front, einen Teil dieses Raums am Leben erhalten. (...) Das Leben politisch zu halten und politisch zu leben, ist eine Art, die Legitimität unserer Existenz als Volk zu behaupten: Eine Legitimität, die unser Bedürfnis nach einem würdigen Leben in ein Recht verwandelt." Die Regierung forderte die unabhängigen Journalisten auf, sich um ihre "eigenen Angelegenheiten zu kümmern, "wobei 'Angelegenheiten' heute für die Mittelschicht und alle darunter streng genommen nur bedeutet, das tägliche Brot auf den Tisch zu bringen. Bei Mada Masr haben wir uns einfach dazu entschieden, das Geschrei zu ignorieren und unsere Arbeit zu tun."



In der FAZ empfiehlt Uwe Ebbinghaus Rainer Fromms Doku ZDF zu sehen ist und die ihm einiges über den Hintergrund der Linksextremen enthüllt: "Seit Jahren wächst die linksextreme Szene, der inzwischen mehr als 42.000 Personen zugerechnet werden - als gewaltbereit gelten mehr als 11.000, die übrigen werden als 'dogmatisch' bezeichnet -, und sie wird militanter. Die Zahl der Straftaten hat sich in den letzten Jahren etwa verdoppelt." Fromm habe "Hunderte Bekennerschreiben der gewaltbereiten linken Szene ausgewertet. Zu Wort kommen in seinem Film Extremismusforscher, Spitzenvertreter der Kriminalämter sowie, besonders interessant, einzelne Mitglieder linker und linksextremer Gruppen, die sich (noch) in einer Art Grauzone zwischen Protest und radikaler Militanz befinden." Inverschlechtert sich die Lage der Pressefreiheit: das unabhängige Medienportalmuss jetzt nach einem Gerichtsurteil schließen, erzählt diein der. Sie muss heute wieder vor Gericht antreten, nachdem sie erst nachträglich von einer gegen sie verhängten Haftstrafe erfahren hatte - wegen der Veröffentlichung "falscher" Nachrichten. "In Zeiten, in denen immer mehr politische Räume und Menschen verschwinden oderwerden - nicht repräsentative Parlamente, machtlose Oppositionsparteien, eine zersplitterte Zivilgesellschaft, inhaftierte Regimekritiker, propagandistische Medien -, hat der unabhängige Journalismus, in Ägypten mitan vorderster Front, einen Teil dieses Raums am Leben erhalten. (...) Das Leben politisch zu halten und politisch zu leben, ist eine Art, dieals Volk zu behaupten: Eine Legitimität, die unser Bedürfnis nach einem würdigen Leben in ein Recht verwandelt." Die Regierung forderte die unabhängigen Journalisten auf, sich um ihre "eigenen Angelegenheiten zu kümmern, "wobei 'Angelegenheiten' heute für die Mittelschicht und alle darunter streng genommen nur bedeutet, das. Beihaben wir uns einfach dazu entschieden, das Geschrei zu ignorieren und unsere Arbeit zu tun."In derempfiehlt Uwe EbbinghausDoku "Inside Linksextrem" , die imzu sehen ist und die ihm einiges über den Hintergrund der Linksextremen enthüllt: "Seit Jahren, der inzwischen mehr als 42.000 Personen zugerechnet werden - als gewaltbereit gelten mehr als 11.000, die übrigen werden als 'dogmatisch' bezeichnet -, und sie wird militanter. Die Zahl der Straftaten hat sich in den letzten Jahren." Fromm habe "Hunderte Bekennerschreiben der gewaltbereiten linken Szene ausgewertet. Zu Wort kommen in seinem Film Extremismusforscher, Spitzenvertreter der Kriminalämter sowie, besonders interessant, einzelne Mitglieder linker und linksextremer Gruppen, die sich (noch) in einer Artbefinden." Archiv: Medien Stichwörter: Ägypten, Attalah, Lina, Pressefreiheit, Fromm, Rainer, Linksextremismus nach oben

Politik Die Testosteron-Show der amerikanischen Politik ist vorbei, bei den Midterms wurden viele Kandidaten gewählt, die dem Männerbild der Republikaner diametral entgegenstehen, konstatiert Birgit Schmid in der NZZ. "An Politikern wie Talarico, Ossoff, Sands oder El-Sayed wird ersichtlich, was abgewählt wurde, zumindest symbolisch: Schamlosigkeit, eine von Rache getriebene Politik und der Skandal, welcher die Trump-Regierung umgibt. Gewonnen hat die bürgerliche Tugend der Selbstbeherrschung, die die Demokraten demonstrieren. (...) Die amerikanischen Wähler sind also gar nicht so sehr nach links gerückt. Sondern sie haben genug von der exzentrischen Bro-Kultur. Angesagt ist der berechenbare, bescheidene Typ Politiker und Politikerin, der seine Arbeit als Auftrag und nicht als Show versteht. Politik im Konfirmandenanzug: Es darf wieder langweilig werden."



Nur noch 17 Prozent der Wähler zählten sich bei den Midterms zu den Evangelikalen, vor vier Jahren waren es noch 24 Prozent, was darauf hindeutet, dass sie zu Hause geblieben sind, schreibt Malte Lehming im Tagesspiegel. Diese Entwicklung zeigt auch, dass Trump massiv an seiner Basis verliert. Eine Möglichkeit zur Mobilisierung hat sich Trump selbst schon genommen: "Das Kippen des landesweiten Rechts auf Abtreibung war das zentrale Ziel der weißen Evangelikalen. Möglich wurde es durch drei von Trump in seiner ersten Amtszeit ernannte konservative Richter am Supreme Court. Damit verlor das Thema aber auch seine bundesweite Mobilisierungskraft." Gleichzeitig wächst die Gruppe der "Nones", also derjenigen, die sich keiner Glaubensrichtung zugehörig fühlen, sich als liberal und sozial bezeichnen. "Bei den Midterms stellten sie 27 Prozent der Wähler und damit 10 Prozent mehr als weiße Evangelikale - ein historisch großer Abstand. 78 Prozent der Nones stimmten für Kandidaten der Demokraten. (...) Weiße Evangelikale sind ein Stück weit heimatlos geworden. Schuld daran ist nicht allein der schwächelnde Präsident, sondern auch der Zeitgeist. Die Krise sitzt tief." Archiv: Politik Stichwörter: Bro-Kultur, Testosteron, Midterms 2026, Evangelikale, Trump, Donald nach oben

Digitalisierung Angesichts der Umwälzungen durch KI müsste die politische Linke sich dieses Thema zu eigen machen und Ideen für den sozialverträglichen Umgang damit machen, meint KI-Forscher Gerrit Großmann in der Welt. Sie macht es aber nur ungenügend. "Algorithmische Entscheidungssysteme zwingen geradezu dazu, große gesellschaftliche Fragen explizit zu verhandeln, die sonst verdeckt bleiben: Was ist Gerechtigkeit? Nach welchen Kriterien sollen individuelle und gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden? Die Debatten darüber, ob Chatbots Bewusstsein haben oder ob KI 'wirklich' intelligent ist, kann man hingegen getrost den Esoterikern überlassen. (...) Zugleich gehörte die Vision eines weitgehend automatisierten Wohlstands, zuletzt popularisiert als 'Fully Automated Luxury Communism', über Jahre zum festen Inventar linker Zukunftsentwürfe. Was einst als Utopie beschworen wurde, erscheint nun, da es technisch greifbarer wird, vor allem als Bedrohung. Dabei wäre eine Technologie, die menschliche Arbeit abnimmt oder erleichtert, in einer vernünftig eingerichteten Welt ein Grund zur Freude. Dass sie es offensichtlich nicht ist, ist genau die Irritation, an der linke Politik ansetzen müsste." Archiv: Digitalisierung Stichwörter: KI, Linke Bewegungen, Automatisierung, Kommunismus, Großmann, Gerrit nach oben