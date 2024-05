SPD-Plakat zur Europawahl 2024

Maximilian Krah und seinehaben sich imtotal verrechnet - darum sind die anderen rechtpopulistischen Parteien Europas von der Partei abgerückt. Da die AfD nicht mehr Mitglied in der entsprechenden Fraktion dessein wird, bedeutet das einen erheblichen Einflussverlust. Die, die von der AfD so gern als "Vogelschiss" verharmlost wird, hat ihr eine Falle gestellt, kommentiert Nikolas Busse in der: "Die Erinnerung an die deutschen Verbrechen, welche die Geschichtsrevisionisten in der AfD so gern tilgen würden, ist in vielen unserer Nachbarländer noch lebendig,. Ausgerechnet einer italienischen Zeitung hat der Spitzenkandidat der Partei auf die Frage, ob die Deutschen auf ihre Vorfahren auch stolz sein sollten, wenn es SS-Offiziere waren, gesagt, das komme auf deren Taten an. Das belebt altes Misstrauen. Diesind in Italien nicht vergessen."





Ziemlich abgestoßen kommentiert Jürgen Kaube in derdie zynische Friedensrhetorik, mit der- rhetorisch eher eine Kraft des faulen Friedens mit Autokraten - ihrenführt. "Das Wahlkampfplakat spekuliert ... auf die, denen eingeredet werden soll, sie bekämen weniger Frieden, wenn sie ihre Stimme nicht der SPD geben. 'Auf Katarina Barley und den Kanzler kommt es an' steht darauf, auch wenn es unerfindlich ist, inwiefern es auf Katarina Barley in der Friedensfrage ankommt. Und wie hört sich 'Frieden sichern' wohl inan?"Bernard-Henri Lévys Zeitschrift kündigt für nächsten Montag ein Veranstaltung unter dem Titel "" an. Ort der Debatte soll ein Theater in Paris sein. Wie in Frankreich so häufig, ist es hier allerdings eher Frankreich, das im Namen Europas spricht - denn Intellektuelle ausals Frankreich sind mit Ausnahme von ein paar Journalisten nicht dabei. Im Ankündigungstext heißt es: "Es ist wie eine, die von Malmö über Brüssel bis hin zu denüber dem europäischen Kontinent schwebt. Was sagen die Spitzenkandidaten für diedazu? Nicht viel. Wer hat in der zu Ende gehenden Kampagne mit der nötigen Kraft dieses Gift angeprangert, das die Herzen erniedrigt, den inneren Frieden stört, die Demokratie korrumpiert und die Grundfesten Europas untergräbt? (...) Diestoppen, die unsere Gesellschaften verwüstet: Es sollte in den letzten Tagen des Wahlkampfs kein heißeres Thema geben."Auch an deutschen Universitäten wurden Campi besetzt und skandierten Studenten Parolen wie "From The River to the Sea". In der Humboldt Uni sprühten sie auf Bürotüren von Feinden den aus der Nazizeit bekannten "", ein Nazi-Symbol, das die Hamas benutzt, um Feinde zu markieren. Uni-Präsidentinsuchte erst den "Dialog", dann ließ sie räumen, auch auf Weisung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Die Verwüstung im sozialwissenschaftlichen Institut der HU war so schockierend, dass sie derverbot zu filmen, und auch Mitarbeiter durften nicht fotrografieren. Im Interview mit Lukas Hildebrand vom Spiegel spricht sie über ihre Beweggründe: "Gerade in einem Institut für Sozialwissenschaften wollten wir ... einen Raum für Diskussion schaffen. Jetzt, wo ich daskenne, steht aber auch für mich fest: Wir dürfen dieses Risiko nicht mehr eingehen. Ich habe am Donnerstag vonseiten der Besetzer auch zu viele Ausrufe gehört, die dieüberschritten."Diehatte ihren Campus eine Woche zuvor sehr viel schneller räumen lassen. Darauf setzte es einen, der von mehr als 400 FU-Dozenten und über tausend Dozenten anderer Unis verfasst war und die Räumung in harschen Worten kritisierte (unsere Resümees ). Diesmal war die Stimmung anders. Die Dekane der HU solidarisieren sich in einem Offenen Brief mit der Uni-Präsidentin. "Im Rahmen der Besetzung begangene Sachbeschädigungen und weitere Straftaten verurteilen wir und begrüßen, dass die Universitätsleitungstellt. Wir treten allen Versuchen entgegen, unsere jüdischen und palästinensischen Studierenden gegeneinander aufzuhetzen." Auch Protagonistinnen des Dozentenaufrufs von vergangener Woche wieäußern sich distanziert zur HU-Besetzung: "Klares Statement der HU-Präsidentin", schreibt Foroutan auf Twitter. Und die Soziologin, die nach der FU-Besetzung noch im Namen der von ihr geleiteten Deutschen Gesellschaft für Soziologie protestierte (unser Resümee ), schreibt auf Twitter zur HU-Räumung: "Richtig so. Die Proteste schlagen um inund eindeutig antisemitische Aggressionen.on the 'Protester'." Woraufhinihr antwortet : "Shame on you for this tweet."