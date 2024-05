Lehrt das Sehen neu: Sean Bakers "Anora"

Am Ende hat die Jury inunter dem Vorsitz von Greta Gerwig doch nichtals Favorit gehandelten Film "The Seed of the Sacred Fig" ( hier von Anke Leweke aufbesprochen) mit derausgezeichnet, sondernfür seine sozialrealistische "Pretty Woman"-Variante "Anora". Der eben unter beschwerlichen Bedingungen aus dem Iran geflohene Regisseur wurde mit einem Spezialpreis der Jury "", ärgert sich Katja Nicodemus in derüber diese Entscheidung. Dabei wäre eine Goldene Palme für Rasoulof "keine politische Entscheidung gewesen, sondern", denn "diese auch formal konsequenteste Erzählung des Wettbewerbs" hatte "gezeigt, wozu das Kino imstande ist:zu verwandeln, die Angst der Angstmacher vorzuführen." Marie-Luise Goldmann kann in dermit den Entscheidungen der Jury soweit gut leben: "Mit einem Transmusical, einer Sexarbeiterkomödie, feministischem Body-Horror, einem iranischen Widerstandsdrama und einer indischen Hymne an die Schwesterlichkeit zeichnet die Jury am Samstagabend nach zwei Wochen Filmmarathon an der Croisette nun zwar die politischsten, aber auch die mit Abstandaus." Der Palmengewinner "ist einer dieser Filme, bei denen man sich in jeder Szene neu hinterfragen muss, ob man das, was man gerade sieht, wirklich richtig einordnet - und ob nicht am Ende doch alles ganz anders ist. 'Anora' hat das geschafft, was in einem der anderen Film des Wettbewerbs, in'Parthenope', als Wissenschaft der Anthropologie definiert wird:.""Mit Komödien gewinnt man keine Festivals - diese Faustregel gilt seit diesem Samstag nicht mehr", staunt Maria Wiesner in der. Und tatsächlich, schreibt Daniel Kothenschulte in der: Die Goldene Palme ging an den "bei weitem unterhaltsamste Film des Wettbewerbs". Der Film "ist von jener Sorte, die man gerne unterschätzt, gerade weil allesklappt. ... Wie Baker gleichzeitig Rollenklischees bedient und diese subtil infrage stellt,stets im Blick, braucht den Vergleich nicht zu scheuen mit amerikanischen Klassikern von. ... Wenn das Festival von Cannes in diesem Jahr eine Botschaft senden wollte, dann hieß sie:entsteht unabhängig von politischen Krisen und lebt vom." Mit dieser Auszeichnung "erfährt das Filmschaffen von Sean Baker, der seit zwei Jahrzehnten sehr genaue Filme über Abhängigkeits- und Machtverhältnisse innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft dreht, eine Anerkennung, die zumindest 'Anora' aus der Arthouse-Nische befreien könnte", freut sich Josef Lederle im. Jenni Zylka ( taz ) und Bert Rebhandl () führen durch die Filmografie von Baker, dem Rebhandl ein "" bescheinigt: "Man könnte Baker durchaus als einen Sozialrealisten bezeichnen, allerdings schickt er seinen Realismus gern auf."Und das allgemeine Fazit? Der Cannes-Wettbewerb war in diesem Jahr "", findet Patrick Staumann in der: Große Namen konkurrierten hier mit Newcomern.Tim Caspar Boehme beobachtet hingegen eine "Auswahl von besonders". Jan Küveler () fiel im Programm "von Anfang an einein ihrem Ringen um einen fairen Platz in der Welt" auf. Auch Josef Lederle ( Filmdienst ) sieht in diesem Festivaljahrgang "dieins Zentrum" gerückt: "Gegen so viel Vitalität, Feinsinn und politischen Weitblick kamen die Werke alter Meister nicht an." Weitere Cannes-Resümees schreiben Valerie Dirk ( Standard ), Andrey Arnold ( Presse ) und David Steinitz ().Außerdem: Für diehat sich die TennisspielerinTennisfilm "Challengers" näher angesehen . Peter von Becker schreibt imzum Tod des Filmemachers und Schriftstellers. Besprochen werden' Biopic "Mit einem Tiger schlafen" über die Künstlerin Jungle World ), die deutsche, aufgezeigte Mystery-Serie "Pauline" ( BLZ ) und die Serie "Feud" (vom TA für die SZ online nachgereicht ).