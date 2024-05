In Kopenhagen wurde das Denkmal zu Ehren der Rettung der Juden während der Shoah von Nazis geschändet. pic.twitter.com/QmbjEANXI8 - Markus Schaub 🎗️ (@M_Schaub) May 9, 2024

In den Niederlanden wurden nun - erstmals - Stolpersteine entfernt.



Die gegenwärtigen Proteste - selbst wenn sie friedlich sein sollten - bewegen sich inzwischen in einem veränderten Kontext. https://t.co/7VxXoXyMZr - Martin Lenz (@Going_Loopy) May 10, 2024

37 year old Greek Eurovision entry Marina Satti behaves like a CHILD as she pretends to be asleep for the cameras as Israeli singer Eden Golan spoke at a press conference. pic.twitter.com/PojFwUc1AB - Oli London (@OliLondonTV) May 10, 2024

Es bedeutet ja auch nicht notwendig die "Auslöschung" Israels. Es bedeutet zunächst nur, dass ein sog. freies Palästina an die Stelle des heutigen Staates Israel treten soll. "Auslöschung" suggeriert gewalttätige, sogar genozidale Mittel. - Patrick Bahners (@PBahners) May 10, 2024

Es gehört zur Demokratie, dass man in politischen Fragen auch mal scharf debattiert. Aber es sollte für alle eine ganz klare rote Linie sein, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diese Weise öffentlich markiert und gebrandmarkt werden.

Das geht zu weit. pic.twitter.com/XFzdXZZIwU - Linus Westheuser (@LWestheuser) May 10, 2024

Eine griechische Schlagersängerin beim, während ihre israelische Kolleginvon der Presse befragt wird:. Patrick Bahners, Redakteur einer renommierten Zeitung, erklärt die Parole "".Große Empörung herrscht auf Twitter über eine Seite derZeitung, die einige der tausend Professoren des Berliner(unser Resümee ) namhaft macht.Bei einem Vortrag von Professorzum Thema Antisemitismus an der Uni Hamburg kam es zu einem berichtet Michael Thaidigsmann in der: "Einem Vorstandsmitglied des Hamburger Landesverbands der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) wurde nach einer verbalen Auseinandersetzung. Die 56-jährige Frau war zunächst übel beschimpft worden. Anschließend wurde sie gewürgt und durch einen Faustschlag an der Nase verletzt." Die Frau, die sich übrigens tatkräftig wehrte, musste in der Notaufnahme eines Krankenhauses versorgt werden.Die Besetzung des FU-Campus war, wie es die inzwischen 339 Dozenten plus 726 externen Unterstützer behaupten, schreibt Philipp Peyman Engel in der, mit Parolen wie "From the River ..." oder "Yallah Yallah Intifada" wurde zur Gewalt aufgerufen. Engel wendet sich direkt an die Unterzeichner: "Würden sie sich auch hinter die Studenten-Proteste stellen, wenn es nicht linksextreme,wären, die die Auslöschung Israels fordern und zu Gewalt gegen Juden aufrufen? Gewiss nicht. Zu Recht. Warum tun sie es dann hier? Muss man es Akademikern wirklich erklären? Es darf keinen Kulturrabatt bei Judenhass geben."Das erste Camp auf dem Campus einer Uni in Deutschland gab es, berichtet Tom Konjer in der: "Mittlerweile stehen die Zelte schonlang. Darauf, dass es das erste propalästinensische Studenten-Camp in Deutschland ist, sind die Demonstrierenden hier stolz. Damit habe man etwas angestoßen und Studenten im ganzen Land inspiriert, mitzuziehen. Doch ist fraglich, ob das Campwird, nicht viele im Camp bezeichnen sich als solche."Diekommt auf einen gewalttätigen Angriff gegen einen Dresdner SPD-Politiker zurück, der beim Aufstellen von Wahlplakaten zusammengeschlagen wurde. Bundesinnenministerinsprach von einer "antidemokratischer Gewalt", aber das ist eine Beschönigung, findet der Extremismusexperteim Gespräch mit Konrad Litschko von der. Besonders in den Neuen Ländern habe man viel zu lange weggesehen: "Natürlich erleben wir nicht jeden Tag solch schwere Gewalttaten. Aber ich will daran erinnern, dass wiretwa körperliche Angriffe auf Journalisten und Journalistinnen erleben, die in Sachsen über die rechten Montagsdemonstrationen berichten. Oder denken Sie zurück an die Wahlkämpfe Ende der Neunziger Jahre in Ostdeutschland, da gab es ähnliche Situationen, als Neonazis aus dem NPD-Umfeld gewalttätig wurden. Der Angriff auf Matthias Ecke ist daher, nicht eine Ausnahme."In derwird die Brandenburger FDP-Politikerinzu den tätlichen Angriffen gegen Politiker interviewt. Die meisten Opfer gewaltsamer körperlicher Angriffe seiengewesen, sagt Interviewer Jochen Buchsteiner und fragt, ob hier mitgemessen werde: "Das darf jedenfalls nicht geschehen. Es gibtirgendeiner Variante des gewaltbereiten Extremismus und niemals eine Rechtfertigung für Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Die Regeln des demokratischen Rechtsstaates müssen ohne Ansehen der Person und des politischen Lagers angewendet werden." In dem Gespräch äußert sich Teuteberg auch noch mal zum "" (unsere Resümees ). Es sei "ein Widerspruch in sich, Nichtregierungsorganisationen strukturell und dauerhaft von der Regierung finanzieren zu lassen".Überaus trist liest sich Sascha Zastiralseinige Jahre danach. Aus den hochfliegenden Versprechungen ist nicht viel geworden, neue Freihandelsverträge gibt es kaum, die, das Land deprimiert, erzählt er in der. "Von den wirtschaftlichen Folgen des Brexits sind heute tragischerweise viele derbesonders stark betroffen, in denen es beim EU-Referendum 2016für den EU-Austritt gab. Dass die Menschen dort für den Brexit gestimmt haben, hatte oft weniger mit einer Sehnsucht nach einem Status als Weltmacht zu tun als mit dem Willen,."Eine der schärfsten Waffenwaren dieüber russische Korruption, die er bei Youtube einstellte (es lebe dieses böse Internet). Seine ehemalige Mitarbeiterinhat nun bei Youtube eine Reihe von drei einstündigen Filmen eingestellt, die auf die neunziger Jahre zurückkommt, die Putin möglich machten, berichten Friedrich Schmidt und Reinhard Veser in der. Sie schidert, "wie Jelzin, der Ende der Achtzigerjahre als Volkstribun und Kämpfer gegen die Privilegien kommunistischer Funktionäre populär geworden war, sich schon zu Beginn seiner Regierungszeit auf Staatskosten selbstund andere Luxuswohnungen freihändig an Familie, politische Mitstreiter und Freunde verteilt hat. Wie der Geschäftsmann und Strippenziehermit fiktiven Verträgen den damalsunter seine Kontrolle brachte. Und vor allem, wie eineMitte der Neunzigerjahre vom russischen Staat im Gegenzug für ein gigantisches Geschäft 1996 die Wiederwahl Jelzins sicherstellte." Die Videos sind hier mit englischen Untertiteln zu sehen.Die Öffentlichkeit hat kaum noch Kapazität, die anhaltenden schicksalhaftenwahrzunehmen. Sie richten sich gegen ein Gesetz, das Gegner der Regierung zu "" erklären soll, ganz so, wie die Repression in Russland zugeschnappt hat. Dieses Gesetz diene "ganz bewusst der", schreibt Tobias Münchmeyer in der. Die Regierung wolle den europäischen Traum der georgischen Bevölkerung schleifen: "Die europäischen Politiker - von der Leyen, Macron, Michel und Scholz -, sie äußern sich kritisch und drohen für den Fall des Gesetzesbeschlusses mit Aufhebung der Visumfreiheit oder sogar dem Entzug des EU-Kandidatenstatus. Das ist richtig - und doch, denn: Diese Drohungen laufen ins Leere, da die Regierung ja nicht wirklich Mitglied in der Europäischen Union werden will. Immer wieder tappen europäische Diplomaten in diese Falle, anstatt mitDruck auszuüben."