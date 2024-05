Krakeeler und BDS-Aktivisten haben Schaum vorm Mund:hat fürden Sprung ins-Finale geschafft, das heute Abend stattfindet. Auf den Straßen vonbestimmen diese Aktivisten dennoch die Atmosphäre und sorgen für teils hässliche Bilder. Im-Kommentar vermisst Alfons Kaiser die "Zeiten, als die Kandidaten des Eurovision Song Contest (ESC) nochoder Belgrad schipperten und auf der Straße vor ihren Hotelsverteilten!" Anders 2024: "Am Donnerstag forderten etwa 10.000 Menschen unter Mitwirkung Greta Thunbergs den Ausschluss Israels vom Wettbewerb und skandierten teils antisemitische Parolen. ... Die israelische Kandidatin Eden Golan muss um ihre Sicherheit fürchten und sich an unbekanntem Ort aufhalten, eine, die Polizei in der an Konflikte gewöhnten südschwedischen Stadt holt Verstärkung aus Dänemark und Norwegen."Jan Feddersen bestätigt in der: "So was hat es in der Geschichte des Eurovision Song Contest noch nie gegeben: dass eine Sängerin von ihrem Hotel in die Malmöer Arena, wo sie am zweiten Semifinale dieses Pop-Festivals teilnimmt, in einembefördert werden muss." Unter den tausenden Menschen, die in Malmö mitunter einschlägige Hetzparolen skandierten, war auch, Greta Thunbergs Mutter, die 2009 beim ESC in Russland für Schweden antrat und das "trotz extrem homophober Stimmung in der russischen Hauptstadt, wo am Tag des Song Contests zuvor ein kleiner CSD brutal zerschlagen wurde und trotz schon damals repressiver Politik des russischen Präsidentenverlor. Ernman war es nun, die die in Schweden die Künstlerinitiative beförderte,." Außerdem gibt Feddersen in derseine Tipps zum Endergebnis ab.Thomas Ribi ( hält die Bilder auf Malmö aus den letzten Tagen für "traurig. Und in dieser Form beispiellos. Nur, politische Nebentöne gehören zum ESC, seit es ihn gibt", auch wenn sich die Veranstaltung stets anders darzustellen versuchte. "Unpolitisch war der Eurovision Song Contest nie. Aber jetzt ist er zur antiisraelischen Kundgebung geworden." Alex Rühle liefert in derein Stimmungsbild aus Malmö seit dem 7. Oktober: Zu Ausschreitungen gegenüber jüdischen Einrichtungen sei es zwar nicht gekommen, doch das vor dem Terrorakt bestehende "institutionelle Miteinander zwischen den Gruppierungen ist zusammengebrochen". Und Peter-Philipp Schmitt stellt in der digitalen-Beilage "Bilder und Zeiten" den Schweden Alexandro Kröger vor, der seit vielen Jahren den ESC mitThemenwechsel: Wer die aktuelleimbegriffen sieht, weil Hits aus den Achtzigern auch heute noch oft aus dem Stegreifsind und nach Epoche klingen, was sich vom Großteil der Popmusik der Gegenwart in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht behaupten lassen wird, hat einfach nur nicht begriffen, welchemPop seit Jahren unterworfen ist, schreibt Joachim Hentschel in der: "In Wahrheit haben sich spätestens seit den Neunzigern nun mal, Wurzeln und Hörgewohnheiten etabliert. Neue Abspielgeräte, Verhaltensmuster, Öffentlichkeiten, und wer weiß, was sonst noch alles. Überhaupt: eine andere Funktion, die Pop als Spiegel- und Transportmedium für Ideen erfüllt. ... Songtexte stehen - wie im Rap - stärker im Vordergrund, fungieren oft wie Hörbücher, Rätselspiele,."Weitere Artikel: Manuel Brug porträtiert für dieden französischen Geiger. Martin Scholz plaudert für diemit dem Rocksängervon der BandBesprochen werden ein Konzert von NZZ ),"Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace" ( FR ).Album "Funeral for Justice" ( taz ),Debütalbum ( taz ), eine Wiederveröffentlichung vonDebütalbum von 1970 ( taz ), das Album "Tëdd Ak Mame Coumba Lamba Ak Mame Coumba Mbang" der Band taz ), das neue Soloalbum der Portishead-Sängerin) und die tolle Compilation !" mit ziemlich mitreißenden Aufnahmen aus den Sechzigern bis Achtzigern aus Kinshasa und Brazzaville ( taz ). Hier das erste Stück: