Bei der Recherche für mein anstehendes Seminar zu Faschismus und Antifaschismus nach 1945 bin ich auf diesen Neonazi-Flyer von ca. 1988 gestoßen. Der V.i.s.d.P. Andreas Pohl war Anführer der Nationalistischen Front in Berlin. 1/3 pic.twitter.com/sR6ZlKDCEc - Dr. Anne-Christin Klotz (@acklotz) April 17, 2024

"Der 7. Oktober war kein Terroranschlag. Er war der Beginn eines neuen, in dem alle Jüdinnen und Juden sich angegriffen fühlen, weil sie alle angegriffen werden", schreibt Esther Shapira in der. Zwar wurde Israel im Moment des Schocks nach dem 7. Oktober das ", sich gegen die Ermordung seiner Bürger zu wehren", aber dann hagelte es nur noch "Warnungen, Verurteilungen und Belehrungen" zuerkannt. "Das theoretische Recht beinhaltete offenbar nicht das Recht zurdesselben. Niemand nämlich weiß bis heute eine Antwort auf die Frage, wie Israel die militärische Fähigkeit der Hamas grundlegend so reduzieren kann, dass eine Wiederholung des 7. Oktober ausgeschlossen ist, ohne zugleich den Tod vieler Unschuldiger in Kauf zu nehmen."Seit Israels großen Sieg imvon 1967 sind wir Israelis "" geworden, meint hingegen, ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland, in der. Das rächte sich am 7. Oktober, der Israel völlig unvorbereitet traf, fährt er fort und fragt: "Wie kommen wir aus der Klemme heraus? Ich bin der Meinung, dass unsere Regierung nicht alles tut, was nötig ist, um den Krieg in Gaza zu beenden. Ministerpräsident Benjaminhat seine eigenen Probleme: Probleme mit der Justiz und. Meinungsumfragen zufolge würde er Neuwahlen heute. Aber er wurde für vier Jahre gewählt und hat keinen Anlass zurücktreten, es sei denn, seine Koalition zerfiele. Sie zerfällt aber nicht, weil sie heute aus allen extremistischen Parteien des Landes besteht, auch aus extrem rechten Parteien, die keine Alternative zu dieser Regierung haben."Es ist schon eine Ironie der Geschichte, dass sich die Attacken auf Israel seit einiger Zeit mitverbinden, als wäre das Problem erst aus dem Weg zu räumen, wenn dieserweg wäre. Angefangen hatte das mit dem postkolonialen Historiker(erinnern wir uns an die Debatte ). Heute sekundiert Charlotte Wiedemann in der: "Deutschland ist auf die abschüssige Bahn einesgeraten: Indem die Verantwortung für den Holocaust und die daraus folgenden außergewöhnlichen Verpflichtungen verengt wurden auf ein Bekenntnis zurund Politik. Und indem wir anderen vorschreiben, wie sie zu Israel zu denken haben, wenn sie deutschen Boden betreten."Wiedemann rät den Israelis friedlich mit den Hamas-Mördern in einer Einstaatenlösung à la Omri Boehm zu leben, der vongeprägt sein werde. Genau das leuchtet Ambros Waibel in einem weiteren-Essay nicht ein. Wäre es nicht an der Zeit, fragt er, "die Internationale der Hamas-Nichterwähner:innen erklärte uns 'konkret und kohärent', wie sie sich eine Zukunft in der Region mit diesen Leuten in verantwortlicher Position denken? Soll dereines Staats 'from the river to the sea' werden? Was wird man den Kindern zum Anlass der Party sagen? Heute feiern wir, dass Zivilisten abgeschlachtet, gedemütigt, missbraucht und entführt wurden?"Er mache sich Sorgen, wie inmit denund dieeingeschränkt werde, sagt wiederum-Herausgeberim Gespräch mit der: "Deutschland hat sich dafür entschieden, dass Freundschaft mit Israel bedeutet,zuzulassen. Aber das ist keine gute Freundschaft."Die Historikerinpräsentiert auf Twitter ein rechtsextremes Flugblatt aus dem Jahr 1988, das klingt, als sei es von heutigen Postkolonialen verfasst: "Den Zionismus stoppen!"In auffälliger Parallelität zum Raketen- undverschärft das iranische Regime seinen Rollback gegen schreibt Mina Khani in der: "Der Staat propagiert seit Jahren und verstärkt seit der 'Frau-Leben-Freiheit'-Bewegung, die vor eineinhalb Jahren ihren Anfang nahm, eine angebliche Verbindung zwischen 'Zionismus' und dem Ungehorsam iranischer Frauen, die ihr Kopftuch ablegen. Im April letzten Jahres hatte etwa der bekannte Kleriker Masud Ali gesagt: 'sind diejenigen, die gegen den Hidschab und das Familiensystem in Iran agieren'. Auch die Chefin der kulturellen Kommission des Stadtrats von Teheran warf der Protestbewegung vor, auf der Seite der 'Zionisten' zu stehen."