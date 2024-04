Anders als Hanno Rauterberg gestern in der unser Resümee ) ist Stefan Trinks heute in dereigentlich recht zufrieden mitBiennale di Venezia, die vor allem unbekannte Künstler aus dem "Globalen Süden" versammelt, und das ganz "ohne Schaum vorm Mund": "Will man hier in der Vielsprachigkeit der Positionen einfinden, wäre es wohl das in den vergangenen Jahren ohnehin virulenteund Verknüpfen von Menschen und Ideen mittels Kunst, ganz konkret auch im Sinne der in zahlreichen Ländern, die in Venedig nun in den Fokus rücken, viel unmittelbareren und lebensnäheren Web-, Knoten- und Textilkünste. Der Knoten als Ur- und Mikroform aller schützenden Bekleidung, von Zelten - und von Leinwänden. Wiedas Knüpfen von Netzen in Kriegszeiten von Künstlerseite aus sein kann, stellt ein Künstlerkollektiv im-Pavillon im Arsenale aus: unter dem Titel 'Net-Making' zeigen sie, wie nicht nur das Verknüpfen untereinander, sondern ganz konkret das gemeinsame Schaffen von Camouflage-Netzen undschon seit dem russischen Angriff 2014 zahlreiche Leben schützte."Peter Richter erscheint in derdie Biennale genau wie Rauterberg zu "konventionell und museumsartig". Zudem man "gerade von Besuchern mit sogenanntem Migrationshintergrund hinter vorgehaltener Hand immer wieder auch Unmut hören konnte über die unterkuratierte Überfülle an Ähnlichem. Über einewurde geklagt. Der Vergleich mit denauf kolonialzeitlichen Völkerschauen wurde gezogen. Wahrscheinlich muss man diese Ausstellung aber ohnehin als dieund eines Sounds begreifen, die die vergangenen zehn Jahre geprägt haben, bevor das schon sehr bald in etwas ganz anderes umschlagen könnte. Sind demnächst also deutsche Beiträge zu erwarten, die dasbeschwören, sich am Limes reiben und überhaupt am Kolonialismus der Römer, denen wir das Wort schließlich verdanken? Möglich scheint alles."Der Biennale geht's ja wie eigentlich jeder Kunstveranstaltung heutzutage um den "". Dazu gehört für die Biennale-Kuratoren aber offenbar, das zwar selbst nicht teilnimmt, seinen Pavillon aberüberlassen hat, erzählt Yelizaveta Landenberger in der: "Bolivien selbst soll sich gemäß Pressesprecher des Pavillons an Russland gewandt haben, um angesichts der anstehendenseiner Staatsgründung im nächsten Jahr sich bereits vorab auf der internationalen Kunstschau präsentieren zu können. Im Gegenzug zeigt sich Bolivien bereit, seinnach Russland zu exportieren. Man braucht es etwa für die Herstellung von Batterien. Durch den Verleih des Pavillons an das südamerikanische Land ergibt sich für Russland eine Win-win-Situation: Der Putinstaat macht sich nicht nur bei Bolivien beliebt, sondern inszeniert sich zugleich als Vorreiter im dekolonialen und antiimperialistischen Kampf." Kurzum: Für den "globalen Süden" werden sogar Sanktionen des Westens unterlaufen! Im schreibt Birgit Rieger zur Biennale.Weiteres: Ingeborg Ruthe schaut sich für diein der neu eröffneten Kleihues-Halle im Hamburger Bahnhof in Berlin um, in der dieneu präsentiert werden. Auf einer Feuilleton-Seite in dergeht Johanna Adorjan dervon "Fräulein Lieser" nach, dem wiederentdecktem Frauenporträt von, das In Wien nächste Woche versteigert wird.Besprochen werden die Ausstellung ": Fotografie und Provokation" im Museum für Gestaltung in Zürich ( NZZ ) und die-Ausstellung, die jetzt nach Berlin wandert ().