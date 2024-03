In one world, there are morally lost people like Judith Butler. But in another world, fortunately, there are women like @faniaoz Wise, clear and touching. Clear words, humane and intelligent.



, über die sie vorschlägt, ein Seminar zu Wertungsgesichtspunkten bei Abschlachtungen abzuhalten", antwortet ein zornigerHerausgeber Jürgen Kaube auf Judith Butlers Behauptung, die Pogrome der Hamas seienund auchgemeint. Vielmehr versteht sie den Blutkarneval als "" (unser Resümee ): "Die Eltern der toten Kinder und die Kinder der toten Großeltern werden ihr fürdanken. Judith Butler will sie wie uns erkennbar für dumm verkaufen. Denn sie weiß ja, dass am 7. Oktober am Rande des Gazastreifens auch Nicht-Israelis massakriert worden sind. Sie weiß, dass unter den Toten Kleinkinder waren und Jugendliche, die mit dem Staat Israel zu identifizieren das Abstraktionsvermögen von Killern erfordert. Der Überfall auf sie war weder eine militärische Operation, noch galt sie staatlichen Zielen. Es gingin der Bevölkerung."Ähnlich sieht es Jan Feddersen in der. Butlersseien zwar nichts Neues. Markant sei aber unter anderem folgender Umstand: "Dass Butler sich explizit auch politisch argumentierend versteht und dabei (empirisch blind) verkennt, dass der 7. Oktober kein Hamas-Angriff auf israelische Militärs war, sondern einan Wehrlosen (sehr oft: Teilen der israelischen Friedensbewegung). Die Hamas-Marodeure zeigten sich nicht in Gefolgschaft Mandelas und Gandhis, sondern in derin Osteuropa."Es sei richtig, Judith Butlers Aussage über den "bewaffneten Widerstand" der Hamas zu verurteilen - und trotzdem: "Die Feststellung, dass dem 7. Oktober andere Gewalt vorangegangen ist, ist", meint Nils Markwardt auf. Das Leid von Juden anzuerkennen, sei auch wichtig: "Aber wenn Debattesein soll, muss im Gegenzug auch das Leid der Palästinenser anerkannt werden. Oder konkreter gesagt: Es ist skandalös, wenn - wie etwa im Zuge der Abschlussveranstaltung der Berlinale - manchen Leuten die über 1.000 am 7. Oktober getöteten oder in Geiselhaft genommenen Israelis kein Wort wert sind. Doch ebenso skandalös ist es, wenn anderen wiederum die mittlerweile über 30.000 toten Palästinenser im Gazastreifen offenbar lediglich wiedes israelischen Rechts auf Selbstverteidigung nach einem Terrorangriff erscheinen."Warum verteidigt die "" eine Terror-Organisation wie die Hamas, fragt sich Jens-Christian Rabe in der. "Butler ist der Ansicht, dass die Deutung und Verurteilung der Ereignisse am 7. Oktober als antisemitischer Terror jede Diskussion über die 'politische und gewaltsame Struktur, aus der der Aufstand hervorging'mache. Dies erscheint allerdings, auch das ist Teil des Bildes, nicht nur auf der postkolonialen Linken längst viel mehr Menschen plausibel, als einerzu wünschen ist."Ingibt es übrigens, trotz der kommentarlosen Absage von Vorträgen in der Ecole Normale Supérieure, so gut wie keine Reaktionen der größeren Medien. Nur die trotzkistische Postille zitiert einige Tweets rechter Politiker und solidarisiert sich mit Butler. "Die Angriffe auf Judith Butler sind Teil der Kriminalisierung desund mit dem Kampf des palästinensischen Volkes."In der Frankfurter Paulskirche sollte eine "" stattfinden und sich mit postkolonialen Fragen befassen. Sie wurde sozusagen inabgesagt, weil man fürchtete, sowieso als antisemitisch gebrandmarkt zu werden. Hier das Statement der Veranstalter. Thomas Thiel bekennt in derseine Befremdung: "Ein Vorwurf ist keine Zensur, man kann ihmbegegnen."