Bild: Room Vénus Italica. Exhibition The Order of Things (2024) First "salle palatine" © Musée d'art et d'histoire de Genève, Foto: Stefan Altenburger

So kannauch Spaß machen, freut sich Lisa-Marie Berndt, die fürdie Ausstellung ": The Order of Things" im Genfer Musée d'Art et d'Histoire besucht hat. Delvoye ist jener belgische Konzeptkünstler, der bereits einen echten Kot produzierenden Verdauungstrakt baute oder. Die aktuelle Ausstellung ist harmloser, atmet Berndt auf: "Der Belgier verdreht Nachbildungen antiker Skulpturen, verwandelt sie in Murmelbahnen, lässt faustgroßeeines an den Wänden angebrachten Systems unter metallischem Rattern durch durchlöcherte Werke der Kunstgeschichte schießen, sie fröhlich von Epoche zu Epoche hüpfen, von Rafael bis Warhol, von Cranach bis Picasso. Unter den durchlöcherten Werken ist auch ein sakrales Holzrelief aus dem 17. Jahrhundert, das aus Wim Delvoyes ziemlich beeindruckender Privatsammlung stammt. Dort, wo einst derwar, klafft jetzt ein Loch, durch das eine Kugel rast."befreit sich derzeit aus dem Nischendasein - und mit der Ausstellung "Vom Faden zur Form -Textilkunst zwischen Zero und Konkretion" trägt auch das Kunsthaus Dahlem dazu bei. Großartig findet Tom Mustroph in der, wie die Ausstellung Werke Dawos mit jenen der Künstlerbewegung ZERO und zeitgenössischen Arbeiten vonverknüpft: "Bei Dawo kann man in späteren Jahren auch Ausflüge ins Dreidimensionale beobachten. Sie ließ in den 1970er Jahren lange Fäden aus ihren Wandbehängen heraushängen. Das führte nicht nur zu einer Artdieser textilen Objekte. Weht etwas Luft durch den Raum, bewegen sich die Fäden sogar."In derkürt Hanno Rauterberg den einstigen Bundesfinanzminister, den Rauterberg offenbar besucht hat, zum Retter der Kunstfreiheit, ja zum "". Denn Eichel setzt sich nicht nur für den Erhalt der Documenta, sondern auch gegen einen geplanten "" ein. "'So weit sind wir also inzwischen', sagt Eichel, 'dass der Staat sagt, was ausgestellt werden soll.' Das sei ja wie zuletzt inoder wie inmit seiner rechtsradikalen Regierung:!" Die Kunstfreiheit dürfe nicht eingeschränkt werden, nur durch Aufklärung lasse sichbekämpfen, so Eichel weiter. "Nicht Politiker, erst recht nicht Kulturbürokraten dürften entscheiden, ob ein Kunstwerk gegen geltendes Recht verstoße. 'Ausschließlich Gerichte treffen diese Entscheidung', sagt Eichel und hebt seinen berühmten Zeigefinger. Alles andere sei 'extrem schädlich und'."Besprochen werden die große-Schau "Culture" in der Frankfurter Schirn mehr hier ), die Ausstellung ". Eine Aufständische für die Moderne" im Berliner Brücke-Museum ) und die Ausstellung "Please Touch" im Düsseldorfer Museum Kunstpalast , die die Besucher dazu auffordert, Skulpturen vonanzufassen (wovon Cragg weniger begeistert war, wie Lisa Berins in der FR weiß ).