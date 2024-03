Schwerpunkt Judith Butler

Judith Butler describing the October 7 massacre as armed resistance: "We can have different views about Hamas as a political party, we can have different views about armed resistance. But [...] the uprising of October 7th was an act of armed resistance.[...] This was an uprising" pic.twitter.com/YWqak847lx - Joseph Hirsch (@josephhirsch5) March 4, 2024

Les deux conférences prévues sur le thème du deuil qui devaient être prononcées par le professeur Butler le 6 et le 13 mars sont reportées. Cette décision a été prise en accord avec elle et tous les organisateurs. https://t.co/ZysAWlvYjq - École normale supérieure | PSL (@ENS_ULM) March 5, 2024

Die Hamas-Pogrome vom 7. Oktober waren, und sie waren auch kein Terrorismus, sondern, sagtin diesem Video, das in Paris aufgenommen wurde - bei Twitter ist der Aufruhr riesig.Beihat Laurel Duggan Butlers Äußerungen dankenswerter Weise bereits resümiert : "Butler sagte bei einer Diskussionsveranstaltung in Frankreich, die vom Videopodcast 'Paroles d'Honneur' veranstaltet wurde, dass die Angriffe 'erschütternd' und 'schrecklich' seien, aber dennoch einen '' gegen staatliche Gewalt darstellten und als solcher behandelt werden sollten. Sie sagte auch, man könne darüber diskutieren, ob die Angriffe der Hamas richtig gewesen seien. 'Wir können unterschiedliche Ansichten über die Hamas als politische Partei haben. Wir können unterschiedliche Ansichten über den bewaffneten Widerstand haben', so Butler. 'Aber ich denke, es ist ehrlicher und historisch korrekter zu sagen, dass der Aufstand vom 7. Oktober ein Akt des bewaffneten Widerstands war. Es handelt sichAngriff und auch', sagte sie. 'Es war ein Angriff gegen Israelis.'"Die Meldungen sind alle recht neu, aber offenbar haben Butlers Äußerungen in Frankreich bereits für Ärger gesorgt. Die, eine der berühmtesten "großen Schulen" des Landes, hat einen Vortrag von Butler abgesagt:Judith Butler sollte in der ENS ausgerechnet über "" sprechen, heißt es in der Ankündigung ihres Vortrags auf der Seite der Hochschule: "Für Judith Butler ist es notwendig, mit dem Anthropozentrismus zu brechen und die Interdependenz aller Lebewesen zu betonen. Es geht ihr darum, ihre Analysen zur 'zu verdeutlichen und zu erweitern, um nicht nur Lebewesen und Lebensprozesse zu umfassen, die bereits verloren, sondern auch solche, die noch am Leben sind."Butler ist zur Zeit eine Art "Intellectual in Residence" beim(mehr hier ). In der Ecole Normale Supériere war sie zu einer Vortragsreihe eingeladen. Einen Vortrag hat sie bereits im Februar gehalten, die für gestern und nächste Woche geplanten Vorträge sind wie gesagt "verschoben". Butlers Video entstand am Sonntag bei einer Veranstaltung einer linken Migranten- (oder "Indigenen"-) Organisation, berichtet Paul Sugy im. Auf der Seite der Organisation ist das Butler-Video in ganzer Länge allerdings inzwischenAuf Twitter hat Butler bereits prominente Fürsprecher gefunden.Redakteur Patrick Bahners schreibt : "Sie bleibt konsequent in einem politischen Realismus, der ethischen Streit ermöglicht und nicht vorab für gegenstandslos erklärt. Sie ist." Und weiter : Es gehe ihr "um einen realistischen politischen Begriff, der den Disput über dieeröffnet und nicht als vorab entschieden ausgibt." Die Autorin twittert : "Wo ist der Unterschied zwischen bewaffnetem Widerstand und Terrorismus? Ich dachte das sind Synonyme nur von unterschiedlichen Seiten...wurde vom Westen lange als Terrorist bezeichnet."Eine "fröhliche" wirft Thomas Thiel auf den Geisteswissenschaften-Seiten des, Präsidentin der TU Berlin, vor, die den Vorwurf erhob, dasstärke das Narrativ der Rechten. ( Unser Resümee ) Das Netzwerk formuliere deutliche Kritik an der AfD, auch eine pauschale Verurteilung von Migration sei nicht zu finden, so Thiel. "Rauch wirft dem Netzwerk außerdem Kritik an dervor. Nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober hatte das Netzwerk ein Schreiben verschickt, in dem es vor der Hegemonie postkolonialer Konzepte an den Universitäten warnt. Gemeint sind Konzepte wie der 'weiße Jude', das zur Verbreitung von Antisemitismus benutzt wird, oder Bestrebungen, das Rederecht nach Hautfarbe und Sprecherposition zu bemessen. Das Netzwerk erkennt darin zu Recht eine wissenschaftsfeindliche Tendenz und regt eine kritische Debatte an. Es wendet sich gegenund identitäre Tendenzen und ausdrücklich nicht gegen postkoloniale Wissenschaft per se, sondern gegen. Es muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, hier selbst Druck auf die Wissenschaftsfreiheit ausgeübt zu haben. Mit Rechtsextremismus hat das alles nichts zu tun."-Kolumnistin Charlotte Wiedemann durfte bei einem internationalen Kolloquium über politische Macht, kollektives Gedächtnis undüber ihr Buch "Den Schmerz der Anderen begreifen" sprechen. Aber Wiedemann schämte sich bald unter den Blicken der GermanistInnen aus, derund aus, wie sie bekennt, vor allem nachdem der deutsche Botschafter kein Grußwort mehr halten wollte, offenbar, weil es in einem der Vorträge um den BDS ging: "Lieber eine Riege westafrikanischer Professoren brüskieren als bei irgendeinem Fuzzi in Deutschland einenauslösen - ungewollt ein luzider Beitrag zum Gegenstand der Tagung, zumal in einer ehemaligen deutschen Kolonie", schreibt sie und wirft den deutschen Feuilletons "feindselige Pauschalisierung" vor.