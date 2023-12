"Ursonate" am Deutschen Theater Berlin. Mathilda Switala, Moritz Kienemann, Janek Maudrich, © Elke Walkenhorst

Szene aus "Antigone in Butscha". Foto © Philip Frowein

Wer der Weihnachtsbeschaulichkeit entkommen will, der sollte sich, empfiehlt Peter Laudenbach in derInszenierung der "Ursonate" am Berliner Deutschen Theater anschauen. Gemeinsam mit dem Komponisten Peer Baierlein verwandelt sie das lustvoll sprachzersetzende Gedicht desin eine "raffinierte Sprechoper. (...) Tiefsinn und anstrengende Behauptungen von Avantgarde und Dekonstruktion sind nicht zu befürchten: Worte sind an diesem Abend zum Spielen da, nicht zum Rechthaben. Die energische erste Zeile des Jahrhundert-Poems verspricht nicht zu viel: 'Fümms bö wö tää zää Uu'. Damit ist eigentlich alles gesagt. Vokabeln lösen sich auf zu Vokalen, heben ab und werden zu hart rhythmisierter Klangmusik. Um es mit Schwitters zu sagen: '' Mitten im Deutschland der Weimarer Republik, im politischen Getöse zwischen dem Ersten Weltkrieg und Hitlers Diktatur, zerlegte der Experimentalkünstler die Sprache und mit ihr sämtliche Ideologien und andere Sinnstiftungs-Zumutungen zu. Wenn sein Werk eine Botschaft hat, dann höchstens ein rätselhaftes 'Tatta tatta tuiiEe tuiiEe'."Auch Jakob Hayner ist in dersehr angetan von der "Ursonate" ("versponnene und verspielte"). Aber, meint er, das Deutsche Theater hat einen solchen Erfolg auch bitter nötig. Denn zuletzt machte sich dort einbreit: "Wo das Thema bereits als zeitgenössisch und aktuell gilt, ist die künstlerische Durcharbeitung oft besonders schwach: In 'Der Auftrag / Psyche 17' trifft, einen Autor aus dem Togo. Doch das Drama um Revolution, Kolonialismus und Verrat wird durch banale Bildsprache und plumpe Kommentierung unterlaufen (...). Und bei 'Männerphantasien' nach Klaus Theweleits Theorieklassiker wird der Inhalt kaum spielerisch entwickelt, sondern schlicht ins Publikum deklamiert. Das Ärgerliche ist nicht, dass der eine oder andere Abend misslingt, das ist im Theater normal. Was hier stört, ist der Eindruck, dass man es mit einer Regie zu tun hat, diestatt ermöglicht."





Einen eindringlichen Theaterabend erlebt-Kritikerin Philine Bickhardt am Züricher Schauspielhaus . Der ukrainische Regisseur Stas Zhyrkov inszeniert hier "Antigone in", ein Stück, in dem eineund eine Ukrainerin gemeinsam in einem Keller ausharren, während oben der Krieg tobt. Manches gerät etwas platt, gesteht Bickhardt ein, aber was erwartet man vom Theater eines Landes, das um seine bloße Existenz kämpft? "Entgegen der westlichen Tradition des Hinterfragens von Darstellungsmöglichkeiten ist dieses Theaterstück von dergeleitet. Warum sich in Metafragen verlieren, wenn Zeugnis abgelegt werden muss? Der Regisseur überträgt diese Unbedingtheit auf die Figur der Schweizer Kriegsfotografin, problematisiert zugleich aber auch die. Einmal in Butscha angekommen, lässt sie das Kriegsgeschehen nicht mehr los. ... 'Antigone in Butscha' ist auch ein Plädoyer gegen die, die sich nach dem 24. Februar lange nicht positionierte und stattdessen russischen Oligarchen in aller Ruhe gewährte, ihr letztes Geld aus Schweizer Banken zu retten."