Die "Kontextualisierungen" der amerikanischen(unser Resümee ) kommen nicht überall gut an.-Herausgeber Jürgen Kaube diagnostiziert bei vielen, die sich an Universitäten - selbst bekanntlich in Harvard oder am MIT - für die Hamas stark machen, ein großes Ausmaß an Dummheit und hält fest: "An Universitäten ist ein solcher Grad an. So sehr wie die Suggestion der Harvard-Präsidentin, es gebe einen Kontext, der die Forderung, Israel auszulöschen, als freie Meinungsäußerung erträglich machen könnte. Hassrede soll also in Harvard erlaubt sein. Wehe aber, jemand verwendet dort ein falsches Pronomen oder Substantiv. Wenn Universitäten, die alles, was in ihnen gesagt wird, auf 'Mikroaggressionen' und 'Traumatisierungsgefahren' untersuchen, vor dereines vorgeschlagenen Genozids zurückweichen, müssen sie als verlogen bezeichnet werden.""Lupenreine" nennt indes Henryk M. Broder in derdie Reaktion der Uni-Präsidentinnen: "zu nehmen, ist freilich keine neue Strategie, sondern seit dem Tod des Heilands eine alte Tradition. Der moderne Antisemit hat es nicht mit der Religion, auch nicht mit der Rassenlehre, er hält sich nur an die, die ihn über alle Regeln des Anstands und der Vernunft erheben. Immer auf der Seite der Opfer und extrem sensibel gegenüber Minderheiten, braucht er doch einen Sündenbock, an dem er sich dafür rächen kann, dass die Welt nicht so ist, wie er sie haben möchte. Und das sind nun einmal die Juden."Das Problem betrifft nicht allein amerikanische Universitäten. Seit Wochen machen antisemitische Umtriebe an der von George Soros gegründetenin Wien von sich reden, auf die die "Jüdischen österreichischen HochschülerInnen" (JöH) vor einigen Tagen in einer Pressemitteilung und auf Twitter hinwiesen. Eine breitere Öffentlichkeit nahm von all dem bereits am 18. Oktober Notiz, schreibt jetzt Bernhard Weidinger in einem Blog des. "An diesem Tag machte ein offener Brief eines 'Free Palestine Collective' an der CEU die Runde. Dieses ereiferte sich - keine zwei Wochen nach dem Pogrom - über den '' und bekundete, anstelle irgendeiner Verurteilung des Hamas-Massakers, gar explizite Unterstützung für 'all resistances'. Dieder Universität leitete dieses Pamphlet in weiterer Folge an alle Studierenden weiter. Das von einem jüdischen Studenten eingeschaltetekam zu dem Schluss, dass der Brief nicht den universitären Ethikcode verletze, keine Desinformation oder Hassrede enthalte und sich innerhalb der Grenzen der Meinungsfreiheit bewege."Außerdem: Dasfordert in einem offenen Brief an alle Hochschulen nach den Ereignissen der vergangenen Monate eine "" über postmoderne Ansätze, denen die Unterzeichner eine "Immunisierung gegen externe Kritik an der eigenen Forschung" und die "Bereitschaft, kritische wissenschaftliche Stimmen vom" vorwerfen. Betont wird, man sei "selbstverständlich, dass postkoloniales und anderes postmodernes Gedankengut an unseren Universitäten vertreten wird". In dergeht der Juristeinen Schritt weiter und will die Postcolonial Studies mit juristischen Mitteln abschaffen.