I'd be interested to know what others think about these statements. Sociologically they are absurd, and morally repugnant to me. What is the reason for the presidents' evasiveness? It's a real question. https://t.co/VMhZO5pOqR - Richard Sennett (@richardsennett) December 5, 2023

Riesiges Aufsehen erregen bei Twitter die Äußerungen einiger Präsidentinnen derder USA. Auf die Frage der republikanischen Abgeordneten, ob der Aufruf zum Genozid an Juden den Richtlinien ihrer Universitäten widerspricht, antworten sie, das hängeab. Mit ja wollen sie auf die Frage der Politikerin partout nicht antworten. Der Soziologegehört zu den vielen , die das Video dieser Befragung einbinden, und er schreibt dazu: "Es würde mich interessieren, was andere über diese Aussagen denken. Soziologisch gesehen sind sie absurd und für mich moralisch verwerflich. Was ist der Grund für die Ausweichmanöver der Präsidentinnen? Das ist als wirkliche Frage gemeint."Die Präsidentinnen finden aber auch prominente Verteidiger in der deutschen Öffentlichkeit. Die Autorin macht darauf aufmerksam, dass die Politikerin Stefaniksei und an die Theorie des "großen Austauschs" glaube: überdies richte sich ihre Frage "nach der Klassifizierung des 'Code of Conduct' der Unis - ein propagandistischer Kniff, denn es ist klar, dass in diesem juristischen Rahmenmöglich ist. Es ist ein rhetorischer Trick." Der Historiker(Betreiber des postkolonialen Blogs stimmt Brockschmidt zu. Auch Patrick Bahners, ehemals Feuilletonchef der doziert zum Thema: Die "Eskalationsdynamik der Genese von Genoziden unterschätzt, wer die gesamte palästinensische und propalästinensische Agitation auf das antisemitische Motiv reduziert."Auch angab es bekanntlich antisemitische Ausschreitungen und Drohungen gegenüber jüdischen Studenten. Der Präsident des Zentralrats der Juden, spricht darüber im Interview mit Konrad Litschkos von der: "Das beunruhigt mich sehr. Nach dem 7. Oktober habe ich dort zunächstwahrgenommen, nun erleben wir offenen Antisemitismus - nicht überall, aber eben doch zu viel. Wenn mir eine jüdische Studentin sagt, dass sie sich in einer Berliner Universität nicht mehr traut, alleine auf die Toilette zu gehen, ist das unbegreiflich. Das darf es nicht geben."In der fordert Schuster vor einer Konferenz der Innenminister ein stärkeres Eingreifen gegen Antisemitimus. Vieles sei aber auch schon geschehen: "wurden verboten, genau wie die Parole 'From the River to the Sea'; endlich wird der Kampf gegen dasgeführt. Das Signal der Innenministerkonferenz muss sein, dass dies nur der Anfang sein kann. Antisemitisches und antiliberales Gedankengut hat Wurzeln geschlagen in Deutschland."In derversucht Philipp Bovermann den "Fall" auseinanderzupflücken. Diese warnte einst in drastischen Worten vor den Folgen der Klimaerwärmung - heute wirft sie im gleichen Tonin Gaza vor. Wie früher zieht sie Experten dazu heran, wie in einem Beitrag für die schwedische Zeitungund dem. "Der Beitrag führt eine Stellungnahme von Forschern aus dem Bereich der Genozidforschung und des Völkerrechts an, dieisraelischer Offizieller vor einem 'möglichen Genozid' in Gaza warnten - die Klimaaktivistinnen zitieren dies aber als Warnung vor einem 'sich entfaltenden' Völkermord.Den ergänzenden Hinweis, dass andere Genozidforscher es unangemessen finden, den Begriff auf die israelische Militäraktion in Gaza anzuwenden, sucht man vergeblich." Was ist also mit der Galionsfigur der weltweiten Klimabewegung passiert? "Wahrscheinlich ist Thunberg weder die engelsgleiche Verkünderin von Klimawahrheiten noch der antisemitische Dämon, zu dem sie nun vor allem in Deutschland stilisiert wird. Vielleicht ist sie nur zu selbstsicher geworden, zu schludrig, zu blind für die Gegenseite, ständig abgelenkt und frustriert und genervt -."Die öffentlich-rechtlichen Sender transkribieren Ihre Beiträge oft nicht mehr, wohl weil sie den von Zeitungslobbyisten erhobenen Vorwurf der "Presseähnlichkeit" fürchten. Darum bleibenvon öffentlichen Akteuren manchmal unbemerkt, wenn sie nicht von Hörern aufgegriffen werden, die einen Beitrag zufällig zur Kenntnis genommen haben. So jetzt die Schriftstellerin, Autorin des Romans "Die Möglichkeit von Glück", die auf Twitter ihren Kollegenattackiert. "Gestern hat die, die fraglos Abgründe offenbart hat, beinahe unbemerkt im @dlfkultur ihren absoluten Tiefpunkt erreicht. In der Sendung 'Lesart' schwadronierte der Schriftsteller Christoph Hein widerspruchslos folgendes: 'Schauen wir uns die ganzenan. Das ist immer noch zu 90 Prozent mit Westdeutschen besetzt. Da fand einestatt, die so ein bisschen an dieerinnert, als die Universitäten gereinigt wurden von Juden, Sozialdemokraten und Kommunisten." Rabes Kommentar dazu: "Das ist nach der Kolonialisierungsthese, nach der Erfindung des ostdeutschen Migrationshintergrunds, was diese Debatte in den letzten dreißig Jahren zu bieten hatte." Hier ab Minute 14.