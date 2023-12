Jenseits der Psychedelik: "How to Have Sex"

"Besser hat man im Kino länger nicht gesehen, was es heißt, in einerjung zu sein", schreibt Bert Rebhandl in derüber"How to Have Sex" über drei junge Frauen, die es bei einem Urlaub auf Kreta insbesondere auch sexuell krachen lassen wollen - wobei es Walker nicht um eine weibliche "Eis am Stiel"-Variante geht, sondern um eine Erkundung des Unschärfebereichs von Einvernehmen und sexueller Selbstbestimmung. "Walker stürzt sich mit ihren großartigen Darstellerinnen mitten hinein, bleibt dabei aber zugleich souveräne Beobachterin. Sie ist hier, um in einen Bereich zu gehen, derliegt, im Innersten eines Erlebens, von dem sich manchmal erst im Nachhinein begreifen lässt, was da eigentlich gerade passiert ist. Sie macht in einem wichtigen Moment einen Schnitt, der eindeutig wirkt, den sie danach aber sukzessive inauflöst. 'How to Have Sex' gehört eher in eine Linie mit neuerem Nachdenken, in deman Sexualakten genauer in Augenschein genommen wird.""Besonders" findet Susan Vahabzadeh in derden Film, weil dieser mal "nicht unter reflektierten jungen Frauen mit feministischer Vorbildung spielt, sondern unter Mädchen, die noch nie übernachgedacht zu haben scheinen." Wobei die Hilflosigkeit, mit der eine der Drei durch den Film taumelt, in Vahabzadeh dann doch ein "" auslöst, "das über 'How to Have Sex' als einzelnen Film hinausweist": Denn in letzter Zeit häufen sich junge Frauen, die in sexuellen Dingen fast naiv überrumpelt werden. "Das Kino könnte doch auch mal erzählen, warum Mädchen meinen, sie wären prüde und verklemmt, wenn sie nicht permanent sexy und cool sein wollen. .... Vielleicht ist das so, weil es von Haus aus auf Figuren fixiert ist, die eben sexy und cool sind. Und weil es ihm nur selten in den Sinn kommt, Geschichten von Frauen und Mädchen zu erzählen, die sich denverweigern. Eine Häufung von sprachlosen Frauenfiguren wäre allerdings ein neues Stereotyp. Gelegentlich dürfte mal eine von ihnen '' sagen. Vielleicht sogar mitFür denhat Thomas Abeltshauser mit der Regisseurin gesprochen . Weitere Besprechungen auf critic.de und in der FR Außerdem: Für diespricht Christine Lemke-Matwey mit der Dirigentinüber(in der-Biopic "Maestro" (mehr dazu bereits hier ). Michael Hanfeld () und Hanns-Georg Rodek () plaudern mitüber dessen neuen Film "Das Beste kommt noch".Besprochen werden"Wie wilde Tiere" ( Perlentaucher , online nachgereicht von der FAS ),japanischer Animationsfilm "The First Slam Dunk" nach seinem in Japan immens erfolgreichen Basketball-Manga ( FD ),"Blackberry" ( taz ),"Falling Into Place" (online nachgereicht von der FAS ), der Fantasyfilm "Wonka" mit FR ), und die DVD-Ausgabe von Michal Viniks "Valeria is Getting Married" ( taz ).