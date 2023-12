Maria Lassnig: Illusion von der versäumten Mutterschaft, 1998. Bild: Roland Krauss/Maria Lassnig Foundation.

Dass es für Frauen in der Kunst nicht unbedingt leicht ist, kann-Kritikerin Katinka Fischer eindrucksvoll in der Kunsthalle Mannheim sehen, die mit der Schau "" Werke von drei stilistisch sehr unterschiedlichen, aber thematisch verwandten Künstlerinnen zeigt.hat sich noch mit fast 80 Jahren mit dem Thema Mutterschaft auseinandergesetzt: "Derist allerdings ein kleines Männchen, das Anzug trägt, Geheimratsecken hat und in Wahrheit einen einstigen Liebhaber der Malerin darstellt. In dem anderen Werk erscheint sie als hockende grüne Gestalt mit, und man weiß nicht, ob das abstrakte Objekt, das zwischen ihren Schenkeln schwebt, aus ihr herauskommt oder dorthin zurückwill. Mit einem Neugeborenen hat es jedenfalls nur die blassrosa Farbe gemein. Beide Male drückt die Darstellung des eigenen Ichs auch die Trauer der Braut und Mutter aus, die die international erfolgreiche Künstlerin nie gewesen ist." Die Werke von Maria Lassnig,undaber "verbindet mehr als nur biografische Analogien. Das eigene Ich ist bei ihnen weder Studienobjekt noch Denkmal, sondern Symbol für einen harten, am Ende aber."





Den Mistral-Wind an der Côte d'Azur konnteals DDR-Künstler erst nach der Wende kennenlernen, trotzdem wirkt sein gleichnamiges Bild, das in der Ausstellung "Brennen musst du, wenn du atmen willst" in der Galerie Art Cru hängt, auf Ingeborg Ruthe () "so, als käme dieserganz tief aus ihm selber, als habe er all die Landschaften, wechselnden Wetterlagen in sich. Als wäre er mit seinen Farbtöpfen im Sturzflug auf die Leinwände aufgetroffen und hätte dann mit Pinseln, Spachteln und beiden Händen in einem dionysischen und zugleichalle Lust und allen Schmerz des Daseins, alle Schönheit, aber auch Vergänglichkeit des Irdischen auf die Bildgründe gepackt." Schulz war während seines Studiums an der Kunsthochschule Weißensee "der einzige Student der Institution, der ein Studium inabsolvieren durfte. Obwohl er damit überhaupt nicht den ideologischen Erwartungen der Kulturpolitik derentsprach", erzählt Ruthe noch.





Katharina Grosse erobert sich ihre Ausstellungsräume mit ihren raumgreifenden Farbinstallationen, so auch bei ihrer Ausstellung "Warum drei Töne kein Dreieck bilden" in der Wiener Albertina berichtet Nicola Kuhn im Standard: "Der komplett weiße Raum - der dunkle Boden wurde eigens mit weißer Kunststofffolie bedeckt - flimmert in Gelb, Rot, Grün, Violett, das in weiten Bahnen mit der an einem verlängerten Arm befestigten Spritzpistole auf riesige Leinwände gesprayt wurde. Die farbigen Streifen setzen sich über den Bildrand hinaus auf einer ebenfalls weißen Folie fort, die an den Wänden den Untergrund bildet." Eigentlich toll, findet Kuhn, sie wird aber den Gedanken davon nicht los, dass Grosse den viel diskutierten offenen Brief unterschrieben hat, "der am 19. Oktober in Artforum und auf der Plattform e-flux 'die Befreiung Palästinas' forderte, aber keine Worte für die Opfer der Hamas fand." So bleibt für die Kritikerin nicht nur Farbspektakel, sondern auch "eine Irritation, welche gerade die gesamte Kunstwelt erfasst und ihre eigentlich durch Freiheit und Toleranz charakterisierten Räume zunehmend verkleinert".