Stefan Guggisberg, ohne Titel (Spektrum), 2022. Foto: Eigen+Art / Uwe Walter, Berlin





Mischa Kuball, "missing link_". Foto: Pressdienst der Stadt Düsseldorf / David Young

Was ist das?? Eine faszinierte Ingeborg Ruthe ( steht rätselnd vor den Bildern des Schweizer Künstlers, die in der Berliner Galerie Eigen+Art ausgestellt sind. "Mit Wucht rollt von den Galeriewänden herab in schweren Wellen oder Geweben das glutige Karmesinrot, Erdbraun, Gelb, Blaugrün, Orange, etwas Weiß wie Schweife oder Gesteinsbrocken und Geröll auf mich zu. Nur die Verglasung verhindert die Versuchung der Berührung. Ich kann schwerlich deuten, was das hier ist, außer geheimnisvoll schön, zugleich unterschwellig bedrohlich, mit einem surrealen Apokalypse-Gefühl aufgeladen. In dem enigmatischen Hell-Dunkel offenbart sich gleichsam eine. Ein leises Unbehagen an dieser - unterirdischen? - Welt. Oder spiegelt sich so der Zustand unserer oberirdischen Welt mit all den Krisen, Kriegen, Konflikten? ... Wir haben es hier mit philosophischer Malerei zu tun, die sich einer konkreten Gegenständlichkeit entzieht im Sinne sachlicher Zuschreibungen. Doch zugleich hält der Maler seine so amorphen wie biomorphen 'Gebilde' in einem unterweltlichen Tiefenraum des Sinnlichen, der Schatten wie der Lichtreflexe. Und das belehrt nicht, das packt einen vielmehr; diese Höhlen-'Zirkulationen' bringen den."





In derschreibt Georg Imdahl über eine Installation des Künstlersam 9. November, die in Düsseldorf an die von den Nazis zerstörteerinnerte: "An die ungemein expressive Wirkung, die Kuball auch in weiteren Werken erzielt hat, reicht sein jetziges Düsseldorfer 'missing link_' nicht heran. Allerdings stellt das Banner bislang auch, im Grunde kaum mehr als einen Projektvorschlag dar. Sollte das Werk über das kommende Frühjahr hinaus Bestand haben, was der Stadt empfohlen sei, würde das Plakat durch einenersetzt werden, das visuell fraglos einen höheren Mehrwert erwarten ließe."Im Streit um die nächstehat Claudia Roth jetzt finanzielle Konsequenzen angedroht, sollte sich die Findungskommission nicht klar von allen antisemitischen Theorien distanzieren, melden mehrere Zeitungen mit. Auslöser war eine Petition mit dem Betreff "BDS India", die eins der Mitglieder der Findungskommission, der in Mumbai lebende Schriftsteller, Kulturtheoretiker, Kunstkritiker und Kurator, im August 2019 unterzeichnet hatte. Darin werden laut und der Hindunationalistals Gründer von suprematistischen Ideologien. ... Ranjit Hoskoté erklärt der Documenta zufolge selbst, dass er sich mit der Unterzeichnung der Erklärung im Jahr 2019 insbesondere gegen den Hindutva-Extremismus, der erklärtermaßen von Nazismus und Faschismus inspiriert sei, gestellt habe. Er habe sich unterdessen öffentlich und deutlichausgesprochen, lehne die Ziele der BDS-Bewegung ab und unterstütze die Bewegung nicht."In der geht Boris Pofalla inzwischen der Hut hoch: "Für alle, die die Documenta als einzigartige Institution der Kunstfreiheit schätzen, ist es schier unerträglich, nun schon wieder fragen zu müssen: Wie konnte es so weit kommen?für diesen neuerlichen Antisemitismus bei der Documenta? Die verantwortlichen Documenta-Aufsichtsräte, allen voran Kunstministerinund Ex-Oberbürgermeister. Geselle wurde abgewählt und hat die SPD verlassen. Und die Grüne Dorn fliegt in Bälde aus der Landesregierung., neuer Geschäftsführer der Documenta, hat leider auch bewiesen, dass er nicht verstanden hat, wie man Antisemitismus entschieden entgegentritt. Er watet in; anstatt sich auf eine Neuaufstellung der Documenta zu konzentrieren, einen klaren Cut öffentlich glaubhaft zu vermitteln, wurde für den angeblichen Neustart eine Findungskommission aus alten Documenta-Leitern berufen, unter anderen Catherine David (1997), Roger Buergel (2007), Carolyn Christov-Bakargiev (2012) und auch der heftig umstrittene Adam Szymczyk (2017). Dieim Umgang mit Antisemitismus scheint bei der Documenta weiter."Außerdem: Alexander Kosenina besucht für diein Segovia, Spanien, das Marionettenmuseum mit den Puppen von