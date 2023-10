"It feels as if the walls are closing in and you cannot catch your breath."



Yousef Hammash, who is a film-maker and works for the Norwegian Refugee Council, sends his eyewitness report from inside Gaza.



A warning - this film contains extremely distressing images. pic.twitter.com/JsKhWbdVa8 - Channel 4 News (@Channel4News) October 12, 2023

Plusieurs milliers de manifestants sont désormais sur la Place de la République malgré l'interdiction de la manifestation.#Israel #Palestine #Hamas #Gaza pic.twitter.com/ST5YyDAedD - Luc Auffret (@LucAuffret) October 12, 2023

Diefordert die Bewohner desauf, diesen in Richtung Süden zu verlassen. zitiert ausführlicher aus dem Kommunikee der Armee: "'Die Terrororganisation Hamas hat einen Krieg gegen den Staat Israel geführt und Gaza-Stadt ist ein Gebiet, in dem militärische Operationen stattfinden', wird in dem Text ausgeführt. 'Die Hamas-Terroristen verstecken sich in Gaza-Stadtund in Gebäuden, die von unschuldigen Gaza-Zivilisten bewohnt werden', heißt es weiter. 'Halten Sie sich von den Hamas-Terroristen fern, die Sie alsbenutzen', heißt es weiter. 'Sie dürfen erst dann nach Gaza-Stadt zurückkehren, wenn eine weitere Ankündigung vorliegt, die dies erlaubt', so die Armee."Laut neuesten Meldungen, die alle inzitiert werden,Israel für diese Aufforderung und fürchtet "verheerende Auswirkungen". Israel wirft der UNO vor, Israel im Stich zu lassen: "Anstatt an der Seite Israels zu stehen, dessen Bürger von Hamas-Terroristen massakriert wurden, und das versucht,so gering wie möglich zu halten, halten die UN Israel eine Lektion." Diefordert die Bevölkerung des Gaza-Streifens auf, der Anordnung der israelischen ArmeeNun sind es die, die die Weltöffentlichkeit in Atem halten. Hier eineReportage aus dem Gaza-Streiifen:Der Militärsoziologe schildert im Interview mit Susanne Knaul von derdie tragische Situation: "Ein Einmarsch bedeutet sicher eine große Zahl voneinerseits und auch auf palästinensischer Seite viele. Die Regierung befindet sich in einem ungeheuer schwierigen Dilemma, auch mit Blick auf die, die mit zahlreichen Opfern und letztlich ohne Ergebnis endete. Die Führung lässt sich Zeit. Auf der anderen Seite wäre es auch kein gutes Signal, wenn die große Zahl der rekrutierten Reservisten wieder nach Hause geschickt wird, ohne zum Einsatz gekommen zu sein."Wenn es in Berlin ein paar Dutzend Menschen sind, die ihrer großenan über tausend Juden Ausdruck geben, sind es in(wie in London, unser Resümee ) gleich Tausende. Die französischen Medien berichten bisher so gut wie gar nicht über die Ereignisse gestern Abend.Auch in Berlin ist die Lage am heutigen Freitag, an dem es nachauch hier zu Gewalt kommen könnte, angespannt, berichtet Gareth Joswig in der: "Die Jüdische Gemeinde Berlin forderte angesichts von Gewaltaufrufen: 'Jüdisches Leben ist nach dem Massaker in Israel nun weltweit in Gefahr! Juden in Israel und weltweit brauchen jetzt diedringender denn je. Lasst eure jüdischen Bekannten, Verwandten, Freunde und Mitbürger sehen, dass ihr zu ihnen steht und dass Antisemitismus, Hass und Terror nirgendwo auf der Welt akzeptiert werden dürfen.'"zieht in derdie bittere innenpolitische Bilanz der Ereignisse: "Was heute geschieht, zeigt uns den Preis, den Israelis zu zahlen haben, weil sie sich jahrelangverführen ließen, die den Staat nach und nach an dentrieben, das Justizwesen, das Erziehungswesen wie auch die Armee unterhöhlten und bereit waren, uns alle existenziellen Gefahren auszusetzen, um den Ministerpräsidenten vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren." Und dennoch verlangt Grossmann in einem Punkt Klarheit: "Diesind nicht Israel zuzuschreiben. Sie gehen aufs Konto der Hamas. Wohl ist die Besatzung ein Verbrechen, aber Hunderte von Zivilisten zu überwältigen, Kinder, Eltern, Alte und Kranke, und dann von einem zum anderen zu gehen und sie kaltblütig zu erschießen - das ist ein viel. " Grossmann nennt übrigens einen Namen für die Ereignisse: der "".Bitter die Erwägungen des grünen EU-Abgeordneten, ebenfalls in der: "Der Traum platzt. Er platzt wie die Wunden der Opfer, weil die Angriffe auf das Menschliche unerträglich sind und weil diesich in unserer Umgebung so schnell erschöpft. Was bleibt, ist, schlimmstenfalls - Verständnis für die Vergewaltiger. Der Frust über das Leben ohne Zukunft sei einfach zu groß gewesen in Gaza. Oder der Frust über die Ausdehnung der NATO im Kreml."Diewerden, fordert der französische Philosoph, der in deraber vor allem die Frage stellt, wie die Hamas so schwer bewaffnet einen derumgehen konnte: "Ich denke an das Treffen zwischen Palästinenserpräsidentund dem Chef des politischen Büros der Hamas,, am 27. Juli in Ankara, das von einem Erdogan organisiert wurde, der an geraden Tagen mit Israel verhandelt und an ungeraden Tagen beschließt, dass der jüdische Staat ein Krebsgeschwür sei. Ich sehevor mir, wie er Monate zuvor in Moskauempfing: Was gab es zu besprechen? Hat Russland, das in den Krieg in der Ukraine verwickelt ist, ein Interesse an einer zweiten Front, die den Westen zwingt, einen Teil der wertvollen militärischen Ressourcen, die eigentlich für die Ukraine reserviert waren, für Israel bereitzustellen? Und wie glaubwürdig sind diejenigen, die hier im Süden Israels, wo ich mich gerade aufhalte, versichern, dass die Segelflieger, mit denen die Mörderüber den Grenzzaun flogen, den Flugzeugen des Modells Poisk-06 MSN, die der russische Grenzschutz häufig einsetzt, zum Verwechseln ähnlich sehen?"Israel ist "im Schockzustand, aber iund steht zusammen", kommentiert Alexandra Föderl-Schmidt ebenfalls in derdie Entscheidung Netanjahus, einemit der Opposition zu bilden: "Die Einbindung der Opposition ist aber auch ein Eingeständnis, dass die von ihm vor zehn Monaten gebildete rechts-religiöse Koalition nicht in der Lage ist, der Anforderungen Herr zu werden. Wie sollte er sich im Kriegsfall auf seine Koalitionspartner verlassen, dieim Blick haben? Den ultraorthodoxen Parteien ging es in der Regierungsverantwortung immer darum, ihre eigene Klientel vom Wehrdienst zu befreien. Und Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir war schon mit 18 Jahren so extremistisch, dass die Armee ihn nicht haben wollte. Für Finanzminister Bezalel Smotrich, wie er jüngst kundtat."