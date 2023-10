Kati Heck: Jungs III - Goldene Hand, 2022. Foto: Tim van Laere Gallery.

Roman Pyatkovka: Witches' Sabbath, 1988. Rechte: Roman Pyatkovka.

Das jüdische und antisemitismuskritischeveranstaltet seit Dienstag den Kongress "Reclaim Kunstfreiheit. Antisemitismuskritik, Kunst und Kultur", berichtet Erica Zingher in der- ursprünglich als Reaktion auf die antisemitischen Vorfälle auf der Documenta fifteen geplant, gibt es jetzt noch aktuellere Bezüge: "Wie spricht man in diesen Tagen, in denen das wohl größte Pogrom gegen Juden seit der Shoa passiert, über? Konkret im? Ist das überhaupt möglich? Angebracht?" Die Bedeutung, die der Kongress hat, betont auch das Institut: "Es sind nicht zuletzt Menschen aus dem Kunst- und Kulturbetrieb, die aktuell dieals 'Freiheitskampf' oder legitimen 'Widerstand' feiern. Dass in Berlin-Neukölln Demonstranten die Terrorakte der Hamas bejubelten, 'Viva, viva, Palästina!' gerufen wurde, gefiel Reza Afisina und Iswanto Hartono, Ruangrupa-Mitglieder und ehemalige Documenta-Kuratoren" und noch einer Reihe anderer Künstler, die Zingher aufzählt. "Menschen wie die eben aufgezählten werden in Deutschland gefeiert; sie werden mit Preisen und Förderungen ausgezeichnet, erhalten Lehraufträge. Das überrascht nicht. Antisemitische Kritik an Israel gehört in der Szene."Der jüdische Medienkünstler und Kunstprofessorgeißelt zornig im Gespräch mit Andreas Scheiner die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, die eine "woke", BDS-nahe Gegenwartskunst propagiere: "Ich bingegenüber dem Gestus der heutigen zeitgenössischen Kunst. Die Künstler denken oft, sie hätten nur Bedeutung, wenn ihre Kunst per se politisch sei. Das heißt, viele machen jetzt eineoder auch genderkritische Kunst. Und sie machen das auch, weil sie dafürbekommen, Unterstützung von den Museen. Es ist ein Missbrauch der Kunst. Ich kenne wirklich viele, die mitmachen, um weiterzukommen. Die sollten gar keine Kunst machen. Das sindEs kommt mir teilweise vor wie eine ideologische Gleichschaltung, wie Kunst im Kommunismus."Wer Antworten auf die Frage sucht, warumim NS in diegegangen ist, wird sie in den Hamburger Deichtorhallen wohl eher nicht finden, konstatiert Till Briegleb in derzur Ausstellung "". Auch die "positive Würdigung" von Dix' frühen Motiven findet Briegleb eher fragwürdig: "Alpenglühen wird zur Metapher für Krieg, Gewitterstimmung für das Unheil des Faschismus, ein verschneiter jüdischer Friedhof bringe 'den im Dritten Reich herrschenden Vernichtungswillen zum Ausdruck.' Vielleicht stimmen diese Interpretationen sogar, aber sie werdenvon Otto Dix in Verbindung gebracht, der bis zu seinem Tod 1969 ja durchaus freigiebig unangepasste Kommentare zur eigenen Biografie lieferte. Auch werden bei dieser Gelegenheit weder diebeleuchtet, noch imherausgearbeitet, welche Beziehungen und persönlichen Motive Dix das Überleben im NS-Staat ermöglicht haben." Wie das Schaffen Dix' aber mit Kunstwerken und Performances etwa von Marina Abramovic, Yael Batana und Paula Rego konstratiert wird, sagt ihm durchaus zu, so "ist dieses generationenüberspannende Kunstgespräch darüber, wie man den Krieg und seine Vorzeichen in einer eskalierenden Gesellschaft darstellt,.""Fahren Sie nach Wolfsburg!", ruft der völlig hingerissene Lennart Laberenz imob der beeindruckenden Ausstellung ". Charkiwer Schule der Fotografie" im Kunstmuseum Wolfsburg . Die Sammlung gehört, der sie nach Kriegsausbruch nach Deutschland gebracht hat - zum Glück, findet Laberenz: "Bedrückende Bilder, die uns zurück zum Anfang führen, zu den furchtbaren Umständen des Krieges und der glücklichen Fügung, dass die Bilder deshalb nun in Deutschland ausgestellt werden. In ihrer Mitte steht ein Mann, der in der Hängung auf eine Art fortlaufende Kaskade von Zerstörung und Gewalt und auf dazwischengedrängten Alltag blickt. Die Abzüge sind aufgedruckt, dessen Alter die Fehlfunktionen unberechenbar mitliefert. Der Mann schaut also auf den alles entbeinenden Krieg in der Stadt. Man kann ihn auch allein betrachten, er steht da, nur mit einer Trainingshose bekleidet. Der ganze Körper."Weiteres: Dieunterhält sich mit, einem russischen Propagandisten, der jetzt in Berlin mit Kunst handelt. Die Print-erscheint heute als vongestaltete Künstlerausgabe, mehr dazu hier . Besprochen werden außerdem die Ausstellung ". Performance. Replica. Slovenian Photographic Art" im Fotografie Forum Frankfurt und die VR-Ausstellung "" im Haus am Lützowplatz ).