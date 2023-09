Dieist laut Bundesamt für Migration im Jahr 2022 um 53 Prozent auf 250.000 gestiegen, in diesem Jahr sind es bisher laut "Asylgeschäftsstatistik August 2023" des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 220.000 Anträge. Das Thema wird jetzt auch in den Feuilletons wahrgenommen, auch weil die schwierig zu bewältigende Krise als einer dergilt. In der konzediert Daniel Bax, dass die Infrastrukturen beansprucht sind: "Das liegt aber vor allem daran, dass Deutschland zuletzt mehr als eine Million Kriegsflüchtlingeaufgenommen hat. Zum Glück fordert bisher niemand, diese wieder zurückzuschicken - auch wenn das die Zahl der Geflüchteten in Deutschland theoretisch senken würde." Machen kann man sowieso nichts, so Bax: "Ehrlicher wäre es zu sagen, dass sich Fluchtmigration nicht komplett verhindern, sondernlässt. Ja, es gibt Probleme, aber keinen Grund zur Panik."Unsere Gesellschaft wird nicht von den Geflüchteten bedroht, die übers Mittelmeer kommen, ruft Nils Minkmar in der, sondern von der. Eigentlich hat die Bundesregierung ja endlich "ein Zuwanderungsgesetz vorgelegt, das auf der Höhe der Zeit ist." Aber "statt auf die im Gesetz vorgesehenen Integrations- und Bildungsangebote" einzugehen, geht es immer nur um Abschottung und Ausweisung, so Minkmar: "Migration ist ein menschliches Phänomen und als solches. ...Es ist irrwitzig,in Personen zu sehen, die ihre Heimat verlassen, um woanders zu leben. Die Herausforderungen sind beidseitig, und es gibt viel zu tun. Die radikale Rechte, die dieses Landhat als jede Migrationsbewegung, hat zur Lösung der Probleme nichts beizutragen."Freie Wähler-Cheflässt sich in dervon Philipp Peyman Engel und Michael Thaidigsmann eingehend befragen . Er beteuert sein Engagement für die Jüdische Gemeinde ("auch eine Bekämpfung von Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft schließt dies ein"), beharrt aber auch darauf, dass dieangewandt habe: "Dass ich nicht Urheber war, habe ich gleich gesagt, hat aber dienicht interessiert. Diehat dann, als klar war, dass es mein Bruder geschrieben hatte, kommentiert, es sei, wer es geschrieben hat, ich müsste trotzdem zurücktreten. Anfangs hat dieaber behauptet, sie hätte mehrere Personen, die meine Urheberschaft bezeugen würden. Das habe ich zurückgewiesen. Es kam dann sogar raus, dass der fragliche Lehrer wohlwollte, schriftlich zu bestätigen, dass ich der Urheber sei, was der aber abgelehnt hat. Währenddessen wurden alle Aussagen von Mitschülern, die die Vorwürfe gegen mich zurückgewiesen haben, medial fast völlig ignoriert."