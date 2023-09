Ignacio Zulaoga: Portät der Gräfin Mathieu de Noailles, 1913. © Arte Ederre Bilboko Museoa - Museo de Bellas Artes de Bilbao

Installationsansicht Füsun Onur. Retrospektive Kontrapunkt mit Blumen, 1982 (2023) Museum Ludwig, Köln 2023, © Füsun Onur. Foto: Aljaz Fuis

Der Kunsthistoriker zeichnet in derdie Geschichte dernach. Sie beginnt während der Perestroika, die einen regelrechten Kunstboom auslöste: "Das Moskauer Kunstleben erinnerte an ein- die Ausstellungen der internationalen Stars wechselten mit beständiger Regelmäßigkeit. Mechanische Ungetüme vondrehten sich in den Sälen des Zentralen Künstlerhauses, das noch wenige Jahre zuvor sogenannte 'Traktorenporträts' ausgestellt hatte, die von Vertretern des sozialistischen Realismus gemalt worden waren." Heute hat sich der, so Akinsha. Politisch und auch ästhetisch unbequeme Künstler haben mit harten Repressionen zu kämpfen. Übrig bleibe eine jeder Widerständigkeit beraubte: "Die Faszination der domestizierten zeitgenössischen Kunst lässt sich daran ermessen, dass die russische Elite kunstbezogene Aktivitäten als(aber nicht für ihre Söhne) betrachtet. Die Tochter des Außenministers Sergei Lawrow ist Kuratorin, und die Tochter des Moskauer Bürgermeisters Sergei Sobjanin betätigt sich gleich als Künstlerin. Während in Russland fast jeden Tag kritische Künstler verhaftet werden, unternimmt die offizielle russische Kunstszene unglaubliche Anstrengungen, einevorzutäuschen."Ganz tief, da ist sich Stefan Trinks in dergewiss, kann man in der Münchner Kunsthalle derzeit in dieeindringen. Und zwar dank einer Ausstellung, die dem Malergewidmet ist, der die oft düsteren Geheimnisse seines Heimatlandes so intensiv durchdrungen hat wie kein zweiter. Was Trinks besonders beeindruckt, ist ein surrealistischer, dem Bizarren zugewandter Zug im Werk des Spaniers: "Nahezu jedes Bild zeigt einen. Oben mag sich etwas völlig anderes abspielen als in der unteren Bildhälfte." Auch Zuloagas Farben haben es in sich: "Die monumentalen 'Frauen von Sepúlveda' (1909), einer malerisch gelegenen kastilischen Stadt mit Disney-Burg, zeigen die beiden namensgebenden Damen in einem derart grellen Lindgrün, dass esgrenzt. Seine vier Altarbilder für die Heimatstadt Eibar, die eine ältere Marienstatue flankieren, stechen mit roten Kappen der Heiligen und wildblauen Himmeln in die Augen, sein monumentaler 'Blutender Christus' von 1911 steht dem Isenheimer Altar Grünewalds im Gradnur wenig nach."





Das Werk der türkischen Bildhauerin kann man derweil im Kölner Museum Ludwig entdecken. Alexandra Wach stellt im das Werk der inzwischen 85-jährigen vor, die 1962 zum Studium nach Amerika ging. Dort entwickelt sie unter anderem einen eigenen Begriff von Konzeptkunst: "Sie stickte und nähte auf Leinwand und verwendete Leinenschläuche, die vom Publikum aufgeblasen werden konnten. Auch 'Die dritte Dimension in der Malerei - Tritt ein' lädt 1981 zum Mitmachen ein. In einem Raum aus blauen Wollfäden hängt eine herab. Man muss nur Platz nehmen auf einem Kissen, um die Skulptur in Interaktion sinnlich zu erfahren, als würde man ein Bild betreten. Oder ein Buch: In der Installation 'Traum von alten Möbeln' von 1985 transportiert Onur Möbel, Stoffe und andere Dekorationsgegenstände in eine. Die Objekte verwandeln sich in imaginäre Wesen in einer Bilderwelt, die der von Alices fantastischer Reise durch das Wunderland ähnelt.