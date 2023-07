Jetzt hat der Westen also auch sein meint Thomas Wessel bei den. Ihm ist immer noch übel nach Lektüre von-Artikel, in dem der linke Israelkritiker Wolff bekannte, anders als jahrelang behauptet, doch kein Jude zu sein. Wessel weiß kaum, was ihn mehr anwidert:- "Er wedelt tatsächlich mit allem, was weglenkt von einem, er wedelt mit 'Zusammenbrüchen' und einem knappen Dutzend aufgezählter 'Ängste', mit 'Momenten totaler Panik' und mit 'Schmerz und Trauer und Verlust'", um am Ende alles "zu schieben". Oder die, die diesen Text bis heute ungeprüft aufstehen hat: "Es wirkt tatsächlich, als stünde Wolff - und als lasse dieihn dort stehen - in denals Experte für gefühlte Jüdischkeit. Eine, für die er nun Qualen durchleidet, 'Schmerz und Trauer und Verlust', um es mit Wolffs Worten zu schreiben, 'zurückgehendes Zahnfleisch; Verlust meiner Vorderzähne; Nervenschäden …' Als wolle er sein meta-jüdisches Dasein durch banales Leiden beglaubigen. Es hat was von imitatio Christi, wie er sich inszeniert. Seit einer Woche lässtdas Stück laufen, seit einer Woche zeigt sich, dass- so hat es Ralf Balke formuliert - offenbar anders gewichtet werden, 'wenn esgeht. Dann zählen auch weiterhin die Worte eines Schwindlers.'""Fahrlässig" nennt Claudia Schwartz in derBericht zuin Deutschland ( Unsere Resümees ), nicht zuletzt weil der Bericht innermuslimische Kritik von Stimmen wie Necla Kelek, Hamed Abdel-Samad, Seyran Ates oder Ahmad Mansour einfach ausspart: ", bewegt sich aber längst. Im Expertenrat sitzt eine Vertreterin der Bertelsmann-Stiftung, die in einem 2017 veröffentlichten Bericht die Integration der Muslime in Deutschland in denmalte und etwa behauptete, Muslime seien besser in den Arbeitsmarkt integriert als die Mehrheitsgesellschaft. Wo kommt dann aber all das hier beschworene Misstrauen gegenüber einer angeblich so perfekt integrierten Minderheit her? (…) In Deutschland sind unter der Ampelregierung im Zeichen derbis zur Halbzeit ein Queer-Beauftragter, ein Beauftragter gegen Antiziganismus, eine Beauftragte für Antirassismus und eine Beauftragte für Antidiskriminierung eingesetzt worden. Einer geht noch, sagt man sich und fordert in diesem Bericht einen, samt Sachverständigenrat und Beratungs- und Meldestellen."