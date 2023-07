Alle Songs aufAlbum "Star Eaters Delight" sind "absolut grandios", versichert-Kritiker Joachim Hentschel, der sich beim Hören der acht Stücke "plötzlich in einem fremden, wunderbaren Klangraum wiederfindet, der voll von Schatten, erstaunlichen Lichteffekten, Erinnerungen undist. ... Die elektronischen Beats und seltsam schwirrenden Klangteppiche könntensein, ebenso gut Überbleibsel aus einem Post-Punk-Atelier der New Yorker Bowery. Neales sonnenklare und atemberaubende Stimme klingt oft, als würde sie aus einem Grammophon und irgendeiner alten, versunkenen Kulturzeit herausschallen. Im Song 'In Verona' scheint sie eine düstere, feministische Neuverkörperung von Velvet Underground anzuführen."Katja Schwemmers plauscht für denmit Disco-Legende, der seit seinem Comeback vor zehn Jahren an der Seite von Daft Punk ein sehr angenehmes Leben führt, wie er erzählt. Aber auch früher war nicht alles schlecht, erinnert er sich: Dieetwa war in Wirklichkeit sogar "noch viel besser" als die Legenden besagen. "Es war eine Zeit in Amerika, die wir vermutlich nie wieder erleben werden, also ich ganz sicher nicht. Die vielen Menschen in den Clubs zu sehen, die nicht viel gemeinsam hatten, aberwurden, weil sie sich darauf einigen konnten, dass sieist - mehr war in dem Moment nicht wichtig. Die politische Einstellung, die Religion oder Herkunft spielten keine Rolle. Wenn die Zeile 'Good times, these are the good times' auf der Tanzfläche zu hören war, war alles gut."Weitere Artikel: Gerrit Bartels kann im-Kommentar kaum glauben, dass-Konzerte auch weiterhin ausverkauft sind. Wio Groeger staunt in der taz über die hohe Qualität der holografischen "Abbatare", mit denen sichin London feiern lassen.hat ein Musikvideo vonaus dem Programm genommen, weil man den Song als Aufruf zuminterpretieren könnte, berichtet Andrian Kreye in der. Julian Brimmers porträtiert fürden RapperBesprochen werden ein neues Album von taz ), ein Konzert von FR ), der Auftakt des Open Airs in NZZ ) undBuch "No Limit" über die Popkultur der Neunziger ().