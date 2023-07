Impression von Traja Harrells Tanzsolo "Sister or he buried The Body". Foto:Orpheas Emirzas.

"Innerlich ganz still" wird-Kritikerin Wiebke Hüster währendsitzendem Tanzsolo "Sister or he buried The Body" beim Festival Theater der Welt in Frankfurt. Kaum glauben kann sie, wie der amerikanische Choreograf und Tänzer allein in geblümten Röcken auf dem Boden sitzt und dabei "einein der griechischen Tragödie" ausstrahlt: "Irgendwann, wenn er sich von dem Sitzkissen erhebt und die Röcke ablegt, ist das wie eine Transformation. Harrell, nun in Shorts, auf denen in Gold 'No Pain no Gain' steht, an einem anderen Tag in einem fließenden ockerfarbenen Kleid, zeigt sich auftauchend, gegenwärtig, und tanzt auf den Abschied von seinem Publikum zu. Was war es nur, was wir mit ihm teilten? Ein, eine Erinnerung an frühereund schwarze einflussreiche Kunst, ein Manifest der Verbindung, ein bleibendes, bindendes, soziales Ereignis, das die ungeminderte Kraft undbeschwört. Große Kunst."