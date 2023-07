===

Der russische Drohnenangriff auf dasam 27. Juni, bei dem 13 Menschen getötet wurden, gehört wie die Sprengung des Kachowka-Staudamms zu den Ereignissen, die von der hiesigen Öffentlichkeit mit einer gewissen Taubheit aufgenommen wurden. Mit dem Tod der Schriftstelleringeriet er wieder in die Aufmerksamkeit.Luis de Vegas Artikel auserzählte das Ereignis schon vor fünf Tagen aus Sicht des bekannten kolumbianischen Autors, der bei dem Angriff ebenfalls verletzt worden war - da war Amelina noch nicht ihren Verletzungen erlegen. Im schreibt die bekannte Journalistin Natalja Gumenjuk über ihre Freundin Amelina, die genau bei einer jener Attacken starb, auf die sie die Weltöffentlichkeit aufmerksam machen wollte: "Je häufiger diese Angriffe stattfinden, desto mehr lässt die Aufmerksamkeit nach... Russland hat es geschafft, diese Raketenangriffe auf Zivilisten."Der Anschlag auf das Restaurant ist bereits das, das die Russen in der Stadtbegehen. Im letzten Jahr beschossen sie den Bahnhof der Stadt, wo sich zu diesem Zeitpunktbefanden, um evakuiert zu werden. Es war ein Beschuss mit, eindeutig ein Kriegsverbrechen, halten Natalja Gumenjuk und Olena Nizhelska, die mit vielen Zeugen gesprochen haben, infest. Die russische Armee behauptetet zwar, sie hättevernichten wollen - doch das beschießt man eben nicht mit der geächteten Streumunition, die vor allem, Menschen zu verletzen. Wie man sich die Szenerie vorstellen muss, erfährt man aus einem Zeugenbericht der jungen Olena Sementsov: "Die zweite Rakete landete am Eingang des Bahnhofs neben Olenas Auto, wo sie Wasser trinken wollte. Es war 10:28 Uhr. 'Es gab eine Explosion, gefolgt von vielen weiteren. Es schien, als würde es kein Ende nehmen', erinnert sich Olena. Ihr Mann reagierte nicht auf ihre Rufe. 'Als ich aus dem Auto stieg, sah ich die Leichen von Menschen, die noch vor wenigen Minuten am Leben waren - eine Mutter und ein Kind, demweggesprengt worden war. Ich sah ein Mädchen, dessen Beinen dasabgerissen worden war, und sie schrie nicht einmal. Sie starrte sie nur mit diesen unnatürlich großen Augen an. Ich sah einen Vater, der sein Kind in den Armen hielt, demworden waren. Olena sagt, dass sie diesen Moment nie vergessen wird. Sie watete in Blut; es war unmöglich, einen Schritt zu machen, ohne in das Blut zu treten."hat einen Textvom März 2022 online gestellt, in dem sie mit bemerkenswerter Schärfe daran erinnerte , wie oft und erfolgreich Russland die ukrainische Kultur zerstörte: "In den 1930er Jahren ermordete das sowjetisch-russische Regime die Mehrheit der ukrainischen Schriftsteller und Intellektuellen. Die wenigen, die überlebten, waren verängstigt und unfrei. Und das war natürlich nicht das erste Mal, dassoder gezwungen wurde, sich an die russische imperiale Kultur anzupassen. Die Säuberungen und Jahrhunderte eines unvorstellbaren Drucks sind der Grund, warum man nicht oft von großer ukrainischer Literatur, Theater und Kunst hört. Wenn man sich die Landkarte Europas ansieht, sieht man hier Dante und Shakespeare, aber nur, wo die ukrainische Kultur hätte sein sollen, um Europa ganz und sicher zu machen ... '', sagt der Teufel in Michail Bulgakows 'Meister und Margarita'. Dann wendet sich der Teufel an seinen Diener, die Katze: 'Komm, Behemoth, gib uns den Roman.' Russische Manuskripte brennen vielleicht. Aber die Ukrainer können nur bitter lachen. Es sind die imperialen Manuskripte, die nicht brennen.."Im schreibt Emma Graham-Harrison einen sehr informativen Nachruf auf Amelina, Juri Durkot nimmt Abschied inund SZ , weitere Nachrufe stehen in FAZ und Tagesspiegel. Während sich Wagner-Chefmit seiner Rebellion in die Linie der russischen Volksaufstände stellte, obwohl er nur seine privaten Interessen verfolgte, antworte Wladimir Putin mit einer, stellt der Historiker in derklar: General Lawr Kornilow hat Russland keineswegs um den Sieg im Ersten Weltkrieg gebracht, als er 1917 erfolglos putschte, das Land war längst besiegt. Aber noch etwas springt Schulze Wessel ins Auge: "Der Aufstand verweist auf den. Während Russland in den Neunzigerjahren über vielfältige öffentliche und wissenschaftliche Reflexionsräume verfügte, ist es inzwischen zu einemregrediert. Die einzigen Figuren, die auf dem Schauplatz zwischen Moskau und Rostow das Spiel bestimmten, waren der Herrscher, der Aufständische und eine Reihe von Höflingen und Militärs, die."Auch wenn dieseit den achtziger Jahren nach dem immergleichen Muster abzulaufen scheinen, kann man nicht sagen, dass sich nichts getan habe, meint im Interview mitder Soziologe: "In vielen Vierteln haben sich die: Wohnungen wurden renoviert, die kaputtesten Gebäude abgerissen, Schulen und soziale Einrichtungen eröffnet, Buslinien ausgebaut und so weiter. ... Das große Problem besteht darin, dass man eher auf die Bausubstanz als auf die Bevölkerungsstruktur einwirkt. Die Stadtpolitik hat dienicht verringert: Die Bewohner der 'vorrangigen' und 'schwierigen' Stadtviertel sind immer noch die ärmsten und unsichersten, sie sind Einwanderer oder haben einen Migrationshintergrund. Häufig verstärken sich diese Merkmale im Laufe der Jahre, da diejenigen, die es durch Arbeit und Bildung 'geschafft' haben, das Viertel verlassen und durchersetzt werden, die aus noch weiter entfernten Einwanderungsländern stammen.""Die. Wir Abkömmlinge von Migranten, egal ob Männer, Frauen, Kinder haben genug von diesem unwürdigen Leben", kommentiert die als Kind malischer Eltern in Frankreich aufgewachsene Schriftstellerin im-Gespräch mit Jonathan Fischer die aktuellen Ausschreitungen in Frankreich: "Ich bekomme das als Frau weniger ab, da sich die Polizeigewalt hauptsächlich gegen junge Männer richtet. Sie werden nicht als Bürger, sondern eher wie Feinde behandelt. Dazu passt es, dass in Meinungsumfragen fastsich als Sympathisanten des Rassemblement National, also einer rechtsextremen und rassistischen Partei, bezeichnen. Viele von ihnen haben sich sogarlassen."sucht derweil ebenfalls in dernach Parallelen zwischen Prigoschins Meuterei in Russland und den Protesten in Frankreich: Beide Ereignisse offenbaren das Scheitern eines Staates, meint er. "Es gibt deutliche Anzeichen für den zunehmenden, für jugendliche Banden, die öffentliche Plätze terrorisieren, von Busbahnhöfen und Bahnhöfen bis hin zu Einkaufszentren. Die bloße Erwähnung dieses Verfalls wird oft als eine weitereabgetan, die sich gegen Einwanderer richtet, und die Standardreaktion ist, dass wir die 'tieferen sozialen Wurzeln' solcher Phänomene (Arbeitslosigkeit, Rassismus ...) betrachten müssen. Wenn wir jedoch so handeln, räumen wir dem Feind einen wichtigen Bereich der Unzufriedenheit ein, der viele nach rechts treibt.""Wir unterschätzen manchmal, wie viel in unserem politischen System bislang nur deshalb so gut funktioniert, weil die Akteure sichfühlen", sagt im-Interview mit Ronen Steinke die Verfassungsrechtlerin. Sie warnt vor den, die diefür sich nutzen könnte, um die verfassungsmäßige Ordnung zu ändern: "Ein Mittel der rechtspopulistischen Regierung inwar, dass sie eine neue, niedrigere Altersgrenze für Richter eingeführt hat. Das klingt erst einmal politisch unverdächtig. Aber so mussten auf einen Schlag ganz viele Richterinnen und Richter pensioniert werden, und die Regierung hatte plötzlich die Chance, die Justiz mit ihren, also gewissermaßen den Vetospieler zu neutralisieren."