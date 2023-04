Die Jazzkritiker traueren um den Pianisten, der im gesegneten Alter von 92 Jahren gestorben ist - wiewohl sich deren Zunft oft schwer taten mit ihm: "Wermit Eleganz paart, macht sich leicht angreifbar: Viele Jazzkollegen witterten in den Sechzigern in Jamal zuallererst einen Barpianisten", erinnert Peter Kemper in der. Dennoch: Vonüberundbis zum Hip-Hop reicht die lange Liste alljener, die sich von ihm beeinflusst zeigten, schreibt Andrian Kreye in der: "Zu einer Zeit, in der die Pianisten die Energie der Großstädte mit ihrer Aufbruchsstimmung ins Wirtschaftswunder der Nachkriegsjahre in Kaskaden aus Rhythmuswechseln und Schnellfeuersoli verwandelten, ließ Jamal auf seinem Instrument einfach mal, das so viel lauter sein kann als jeder Akkord und jede Note. Mit dieser Zurückhaltung erzeugte er einen Schub, der seine Musik aus den späten Vierzigerjahren bis in die Gegenwart katapultierte." So war er auch einer der "Ersten, die Jazz nicht so, sondern '' nannten."Auch Claus Lochbihler von der lobt Jamals zurückhaltende Ästhetik. Seine Musik "klang luftiger, kammermusikalischer, weniger notenreich und dichter" als etwa der wilde Bebop. "Die musikalische Substanz entfaltete sich dramaturgisch in weiten,." Erst später "wurde sie mit der Zeit eruptiver, sie kam seit den sechziger Jahren weniger sanft daher als früher. Es sind vor allem Aufnahmen aus dieser Zeit (zum Beispiel 'The Awakening', 1970), die später von Beat-Bastlern des Hip-Hops wie J Dilla oder DJ Premier aufgegriffen und verarbeitet wurden." Er hatte "nichts gegen Sampling. Es zeige, wie gut die 'master musicians' einst gewesen seien: so gut, ließ er sinngemäss verlauten, dass manihrer Aufnahmen neue Hits basteln könne."Außerdem:wird künftig dem erstmals seit 2017 wieder formierten Kulturrat des Weißen Hauses vorsitzen, berichtet Aurelie von Blazekovic in der. Besprochen werden das Debüt der Band, die in ihren Texten laut Standard-Kritiker Karl Fluch auch malfür dessen "horny poetry" anrüffeln, selber aber auch nur "Stangenware" liefern, das neue Album von Tsp ), neue Popveröffentlichungen, darunter"MotherFather" ( Standard ) und das Album "Carry Them With Us" von, deren DudelsackspielChristian Werthschulte in rauschartige Zustände versetzt : "Ihrer Musik zuzuhören, ist ein Trip, eine Erfahrung: ein Blasinstrument als." Wir hören rein:Und eine kleine Sensation: Die seitbestehende, französische ProgJazz-Formationhat vor wenigen Tagen ihrveröffentlicht.