Für eines ist der Krieg gegen die Ukraine gut. Wir lernen etwas über den. "Die Besiedlung eroberter Gebiete mit Russen, um das Gebiet als russisch zu deklarieren, ist, die schon im 16. Jahrhundert praktiziert wurde", sagt die in Basel lehrende Historikerin kasachischen Ursprungsin einem äußerst instruktiven Gespräch mit Susanne Lenz von der. Leider sind selbst gutwillige westliche Forscher den russischen Narrativen aufgesessen, so Kassymbekova. Den Deutschen wirft sie eine "nicht erfolgte oderdes Zweiten Weltkriegs" vor: "Die Sowjetunion war damals nicht nur Opfer, sondern auch kolonialer Angreifer. Sie hat in Absprache mit Hitlerdeutschlandund das mit einer gemeinsamen Militärparade gefeiert, sie hat dasbesetzt und zuvorangegriffen. Dass vor allem die russischen Soldaten gelitten haben, ist auch falsch. Während des Krieges hat Moskau völkermörderische Gewalt ausgeübt: zum Beispiel gegenim Februar 1944, als die ganze Bevölkerung nach Zentralasien deportiert wurde. Im Februar in der extrem kalten kasachischen Steppe ohne Versorgung und Unterkunft ausgesetzt zu werden, bedeutete für viele den sicheren Tod. Die Hälfte der Menschen sind gestorben."59 Prozent der Westdeutschen befürworten Leopard-2-Panzerlieferungen an die Ukraine, aber nur 35 Prozent der Ostdeutschen. Andreas Austilat interviewt für denden DDR-Historiker, der den Mentalitätsunterschieden auf die Spur kommen will: "Die Solidarität mit den Russen in Teilen Ostdeutschlands, sogar in Teilen Europas, bedeutet vor allem eine Ablehnung des westlichen Wertesystems", konstatiert er.sieht er als Paradebeispiel einer "Linken", der er das Linkssein aberkennt. Sie sei im Grunde immer schon reaktionär gewesen: "Und das hat sie sich nicht erst gestern ausgedacht. Sie hat in den neunziger Jahren bereits genauso argumentiert, als sie die Niederschlagung der ungarischen Revolution 1956 und des Prager Frühlings 1968, jeweils durch sowjetische Truppen, verteidigte. Sie sagte, Ungarn und die damalige ČSSR sollten nach einemdem westlichen Lager zugeführt werden."Michael Bartsch erzählt in der, wie verschiedene Bevölkerungsgruppen dermiteinander zurechtkommen oder auch nicht - geflüchtete Ukrainer, Russlanddeutsche, Juden russischen oder ukrainischen Ursprungs. Die Identitäten sind nicht immer klar, und in Begegnungszentren wie dem "Kolibri" kann es durchaus zu Konflikten kommen: "Und wie verhält sich das? Pfarrer Bogdan Luka begegnet 'die gesamte menschliche Bandbreite - von sehr herzlich bis zur kompletten Ablehnung'. Zur leisen Kundgebung vor der Frauenkirche, die am 24. Februar den Jahrestag des Kriegsbeginns betrauerte, kam immerhin fast die doppelte Anzahl der erwarteten tausend Teilnehmer. Die AfD-Pegida- und Schwurblerdemo auf dem Theaterplatz, einen Tag vor der Wagenknecht/Schwarzer-Demo in Berlin, brachte es nicht ganz auf diese Zahl."Die Angst vor einemist immer berechtigt, aber deshalb der eigenen Angst, ist keine Option, meint in derClaudius Seidl Richtung deutsche Friedensbewegung. "Alles läuft auf die Forderung hinaus, sich Putin zu unterwerfen: Er droht mit Atomwaffen? Dannund gebt ihm, was er will! Wenn Putin damit durchkommt, wird er aber weiter drohen; er hat ja größere Ambitionen. All die anderen Autokraten, die über nukleare Arsenale verfügen, werden sich ein Beispiel daran nehmen. Und die, die keine Atomwaffen haben, werden sich beeilen, welche zu bekommen. Das ist die Konsequenz der Reden Sahra Wagenknechts, des 'Manifests für den Frieden' und der Parolen all der anderen, die jetzt ihre Angst für ein Argument halten: Werden ihre Wünsche erfüllt, schwindet die Gefahr nicht; sie."