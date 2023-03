Wiebke Mollenhauer in Sarah Kanes "Gier": Foto: Orpheas Emirzas/Schauspielhaus Zürich

Singend, tanzend und liegend: Sandra Hüller im "Würgeengel". Foto: Armin Smailovic / Bochumer Schauspielhaus

Tosenden Applaus meldet Valerie Heintges nachInszenierung von Sarah Kanes "Gier" am Schauspielhaus Zürich . Sie selbst ist ebenfalls bewegt und begeistert, vor allem von Hauptdarstellerin: "Man kann die Augen nicht abwenden von dieser. Fast immer schaut Mollenhauer ruhig und mit unbewegtem Kopf in die Kamera. Wenn sie dann den Kopf dreht, erschrickt man fast. Wenn sie aus dem Bild herausschaut oder gar ihr Haar löst oder geschminkt wird, bekommt das - so gegensätzlich zum stillen Schauen - eine ungeheure Bedeutung, wirkt wie. Was dieses stumme Gesicht von den vier Stimmen zu hören bekommt, ist harter Tobak. Von sexuellem Missbrauch ist die Rede, an einem Kind, im Beisein des Vaters. Immer wieder geht es um Vergewaltigung, um Schmerzen, um Gewalt. Um Brutalitäten, die die Eltern einander zufügen, Traumata, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden, bis keiner mehr weiß: Habe ich das?" In der springt Ueli Bernays vor allem auf den musikalischen Umgang mit Sprache an: "Es erinnert an die, wo sich einzelne Geräusche, Töne und rhythmische Aktionen erst allmählich zur Form verfestigen. Aber auch an, wo Themen erst einzeln vorgestellt werden, bevor sie sich in der Modulation gegenseitig affizieren."Johan Simons hat in Bochum"Würgeengel" von 1962 mit einer formidablenauf die Bühne gebracht. Allein schon ihretwegen konnte-Kritiker Hubert Spiegel die Melange aus Mystik und Moral bestens verkraften: "Einweht durchs Bochumer Schauspielhaus. Er kommt aus dem sanften Süden, vom Surrealismus her, und weht in den strengen Norden, Richtung Protestantismus. Er beginnt bei Buñuel, Luis, und endet bei Bach, Johann Sebastian. Bochums Intendant Johan Simons inszeniert 'Der Würgeengel' als Abgesang auf unsere Epoche,, von der es dereinst heißen könnte, sie habe nur fünf Minuten gedauert, die letzten Minuten vor zwölf. Aber diese fünf Minuten fühlen sich an wie eine Ewigkeit." In der folgt Martin Krumbholz dem Schaupsiel gebannt: "Dem Regisseur und seinem Team ist ein aufregender, außergewöhnlicher Theaterabend gelungen, kurz und bewegend. Am Schluss singt der Chor beklemmend und erschütternd 'Liebster Jesu, wir sind hier', undintoniert 'My Future' von Billie Eilish."Weiteres: Im kündigt Patrick Wildermann das am Mittwoch startende Festival "Radar Ost" im Deutschen Theater an, mit dessen Ukraine-Schwerpunkt es ans Eingemachte gehen dürfte: "Für viele der ukrainischen Theaterschaffenden bedeutet Kunst aktuell Kampf."Außerdem besprochen werden:Adaption der "Traumnovelle" von Arthur Schnitzler am Schauspielhaus Frankfurt ( nachtkritik FR ), "Intervention!" vonundam Thalia-Theater in Hamburg ( Welt ), Maria Milisavljević' Stück "Nicht ohne meinen Colt" in der Adaption vonam Hauptmann-Theater Zitau ( nachtkritik ).Oper "Des Kaiser neue Walzer" am Salzburger Landestheater ( Standard ).