================

Die Friedensappellierer umbewegen sich in einer, die sie nicht mal geniert, konstatiert Sascha Lobo in seiner-Kolumne (die hinter Paywall steht): "Das ist die- die aber unter Frieden vor allem Frieden für sich selbst verstehen. Im Sinne von: von den nervigen Kriegsfolgen in Deutschland in Frieden gelassen werden. Die von ihnen ständig erwähntensind ihnen offenkundig egal, denn die Querfront ignoriert vollständig, was Putin auch in seiner neuen Rede zur Lage der Nation sinngemäß wiederholt hat: Es geht um die Demütigung und letztlich Vernichtung des vorgeblichen 'Konstruktes' Ukraine samt der ukrainischen Kultur, der ukrainischen Elite, der ukrainischen Intelligenzija." Hannes Stein legt unterdessen bei dendar, warum die Appellierer nicht den Begriff desfür sich reklamieren dürfen."Die Gefahr wächst, dass Putin in dem, für den er rüstet, doch noch zu seinem Ziel kommt, weil er sein Land diktatorisch führt", fürchtet Michael Thumann in derund fordert darum einAgieren des Westens: "Dazu braucht es sicherlich nicht international geächtete Streu- und Splittergeschosse, deren Einsatz einige ukrainische Politiker anregten. Ausreichendund langfristige Planung für Nachschub und Wartung sind viel wichtiger."Jahrzehntelang verfochtdie Zugehörigkeit Deutschlands zum, notiert Peter Neumann in der: "Es gehört zur großen Tragik im Denken von Jürgen Habermas, dass gerade in dem Moment, in dem der Westen sich einmal einvernehmlich und geschlossen zeigt, ihmwird."An eben jener Stelle in der, an dervergangene Woche für Verhandlungen mit Russland plädierte, rät Sonja Zekri unter dem Titel "", den Wagenknechts, Schwarzers, Welzers und Prechts, heute einfach mal den: "Wer einen Schritt über die Grenze wagt, begreift sehr rasch, dass die überwältigende Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer einin gewisser Hinsicht. Obwohl sie unter den Angriffen leiden, sogar sehr. (…) Niemand in der Ukraine glaubt, dass der Kreml die neuen russischen Lande anders denn alsnutzen wird. Die Rückeroberung dieser Gebiete hat für sie also wenig mit territorialen Gewinnen und viel mit Sicherheit zu tun.""Es ist falsch, die Angst vor der Eskalation einfach zu verdrängen", sagt ebenfalls in derder Historiker, der im Gespräch mit Johan Schloemann einen für beide Seiten nicht zufriedenstellenden Prozess am wahrscheinlichsten hält: "Ich wundere mich aber über Fachleute, die vorgeben zu wissen, dass es beispielsweise nicht zu einerkommen werde, denn diese Gewissheit haben wir eben nicht.""Moldawien, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, die zentralasiatischen Republiken haben gute Gründe, sich Sorgen zu machen", sagt, früherer Nationaler Sicherheitsberater der USA, im Gespräch mit Michael Hesse, in dem er auch kritisiert, dass dernoch immer eine: "Eine Strategie besteht darin, seine Ressourcen so zu nutzen, dass die gesetzten Ziele auch erreicht werden können. Man sagt nun, man wolle Russland nicht besiegen, die Ukraine dürfe nur nicht verlieren. Was aber heißt das genau? Bedeutet es, dieoder sie wieder hinter die Grenzen von 2014 zu bringen - oder sind es die Grenzen von 1991?"Diein Deutschland stecken in einem "geschichtspolitischen Dilemma", schreibt Thomas Zaugg in der: "Deutschen Intellektuellen wie Jürgen Habermas gelang es, gegen Ende des 20. Jahrhunderts aus derallmählich herauszufinden. Sie haben einenaufgebaut, auf dem moralisch einwandfreie und, wirtschaftliche Überlegenheit wie auch das Schuldbekenntnis für begangene Verbrechen einander bestärken. Sie würden nun gerne weiterhin ihr europäisches Projekt vervollkommnen, statt auf kriegstaktische Fragen und die reale Lage der osteuropäischen Staaten einzugehen. Kaum überraschend ist deshalb, dass Habermas in seinem Essay gegenüber Osteuropa distanziert bleibt. Dunkel weist er auf einen 'akuten Regelungsbedarf in der ganzen mittel- und osteuropäischen Region' hin. Sodrückt er sich aus."Eine "", wie sie in Deutschland nach 1945 stattfand, gibt es in Russland bis heute nicht, schreibt Christoph von Marschall imDeshalb müsse "Russland den. Die Erfahrung einer unleugbaren Niederlage in der Ukraine steht so quer zum russischen Selbstbild, dass sie daskann. Ohne eineund De-Sowjetisierung - oder genereller: eine De-Imperialisierung - wird dauerhafter Frieden in Russlands Umgebung nicht möglich sein."Die scheinbaretrotz der Sanktionen ist nur ein Strohfeuer, schreibt der Osteuropa-Experteim"Im Jahr 2022 konnte sich der russische Haushalt die hohen Mehrausgaben gut leisten: Der Gasexport nach Europa brachte einen Rekordgewinn. Auch der Ölexport blieb ertragreich. Inzwischen hat sich das Blatt aber gewendet. Russlands Entscheidung, die 'einzusetzen, kommt das Land nun mit dem Verlust des lukrativen EU-Marktes teuer zu stehen. Auch die Einnahmen aus dem Ölgeschäft haben stark abgenommen, seit das EU-Embargo im Dezember in Kraft getreten ist."Dieunterhalten in Berlin Repräsentanzen, die nur noch mit den Botschaften großer Länder zu vergleichen sind. Sie dienen gescheiterten Spitzenpolitikern wie etwabei der Ebert-Stiftung als Gnadenhof und bieten einige schöne Stellen im Ausland. Die Parteien haben sich das Geld dafürbewilligt. Nur dieder AfD sollte wegen ihrer Demokratieferne aber kein Geld kriegen. Dagegen klagte die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht und bekam erwartungsgemäß Recht ( mehr bei). "Die Niederlage vor Gericht hat sich der Bundestag selbst zuzuschreiben. Die demokratischen Fraktionen sind mit mehrjährigem Anlauf gegen eine Wand gelaufen", kommentiert Gareth Joswig in der. "Vor allem die großen Stiftungen haben sich. Es war wohl zu bequem, den eigenen parteinahen Stiftungen Förderbeträge in Höhe von zuletzt rundauszuschütten. Kritik an dieser Intransparenz gibt es indes schon seit mindestens vierzig Jahren.hörten aber auf, die Praxis zu kritisieren, seit sie selbst davon profitierten." Allerdings hat das Gericht auch ermöglicht,aus einem künftigen Gesetz auszuschließen, freut sich Joswig.Die Desiderius-Erasmus-Stiftung müsste bei einem künftigen Gesetz, dass sie demokratische Werte vertritt, sagt der Juristim Gespräch mit Joswig: "Die Darlegungs- und Beweislast liegt nach meinem Gesetzesentwurf bei der Stiftung:, dass sie aktiv die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützt. Das ist meines Erachtens auch nicht unzumutbar, denn sie will ja.""Das wichtigste Ziel der Neuregelung kann nur sein: Die Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) musswerden", kommentiert Wolfgang Janisch in der: "Der Staat darf sein Geld nicht in einestecken, die hinter einer bürgerlich-seriösen Fassade eineheranzieht, gespeist aus demokratiefeindlichen und antiliberalen Strömungen. Die DES-Gremien sind mit AfD-Politikern und Vordenkern der Szene besetzt; das zeigt, wohin die Reise geht. Klar, will man die AfD-nahe Stiftung beim Staatsgeld außen vor lassen, wird man all dies mit weiteren Fakten untermauern müssen. Aber das Grundgesetz nötigt keine Regierung und kein Parlament dazu, an derseiner Grundlagen mitzuarbeiten."Es ist absolut richtig, dass sich die AfD-Stiftung einer Prüfung unterziehen muss, kommentiert Reinhard Müller in der. Aber auch diemüssen in sich gehen: "Neben der verfassungsrechtlich gebotenen Chancengleichheit ist es eine Frage der politischen Klugheit, ob man der unliebsamen Konkurrenz etwas verweigert, das man für sichnimmt. Da darf man sich über den Vorwurf '' nicht wundern."