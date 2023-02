Wichtig ist auch, was nicht im Bild ist: "Music" von Angela Schanelec

Mit ihrem im-Wettbewerb gezeigten und in der Gegenwart spielenden Film "Music" orientiert sicham: "Größere Filmkunst dürfte während dieses Festivals schwer zu finden sein", schreibt Daniel Kothenschulte in der, der hier in einem bislang "höchst durchwachsenen Wettbewerb" eine Ruheoase findet: "Jede Einstellung dieses Films führt einmal mehr bei dieser Regisseurin auf einen, in einen." Auch Patrick Holzapfel vom gleitet durch diesen spröden, aber sinnlichen Film: "Mit Kameramann Ivan Markovic hat Schanelec erneut ein Gespür für Orte entwickelt, die diese ganz gegenwärtig erscheinen lassen. Mit nur wenigen Bildern gelingt es,oder die Wärme eines Raums spürbar zu machen.übernimmt aber nie die Überhand hier, sie entspricht vielmehr exakt dieser dünnen Schicht, durch die ein Verlust wirklich wird. Das ist abstrakt und ganz konkret zugleich."Fabian Tietke sah "einen, ohne dass es einen klaren Schlüssel gäbe. Ein Film, in dem gut aussehende Männer schweigsam vor sich hin starren, in dem jeder Gegenstand, der die Hände wechselt, jede Berührung, bisweilen jeder Blick wie eine Verabredung, eine intime Verschwörung wirkt.""Wer in dieser Geschichte das mythische Vorbild erkennt, hat in der Schule gut aufgepasst", kommentiert ein unzufriedener Andreas Kilb in der. Wie stets bei "Schanelec sindgenauso wichtig wie die Bilder selbst, aber diesmal wirken auch die Bilder manchmal wie Leerstellen. Sie, das nicht zu sehen ist: Liebe, Grausamkeit, Bestürzung, Selbsterkenntnis, Glück. Für dieses Unsichtbare springt in 'Music' die Musik ein: Arien von Händel, Pergolesi, Purcell und Songs des Kanadiers Doug Tielli. Aber die Verbindung zwischen Gesungenem und Gezeigtem bleibt, die Töne sind den Figuren mehr in den Mund gelegt, als dass sie aus ihnen herausströmen." Ähnliches beobachtet Andreas Busche im, bewertet es aber anders: "Dieist spätestens seit 'Der traumhafte Weg' Schanelecs bevorzugte erzählerische Figur. So konsequent wie in 'Music' hat sie sich ihrer aber noch nie bedient. Im diesjährigen Wettbewerb sticht sie damit formal weit aus dender Konkurrenz heraus. Aus dem deutschen Kino sowieso."Mehr von der Berlinale: In derüber seinen im Forum gezeigten, dreistündigen Dokumentarfilm "The Trial", der aus den insgesamt 530 Stunden Videomaterial aus den Gerichtsverhandlungen gegen diein den Achtzigern zusammengestellt ist. Christian Schröder unterhält sich für denmit, den das Festival mit einem Ehrenbären und einer Hommage ehrt. Gunda Bartels erzählt imvon ihrer Begegnung mit, die inWettbewerbsfilm "Die Reise in die Wüste"spielt (unsere Kritik ). Simon Rayß ( Tsp ) und Julia Lorenz ( ZeitOnline ) berichten von einem Auftritt des schwedischen Auteursbei den Berlinale Talents.Aus dem Festivalprogramm besprochen werden"Le Grand Chariot" ( Perlentaucher ),"Reality" ( Tsp ),"Perpetrator" ( taz ),Experimentalfilm "Horse Opera" ( Tsp ),Biopic "Golda" mitals ZeitOnline ),"All the Colours oft the World are Between Black and White" und"Drifters" ( taz ) sowie die chinesische Serie "Why Try to Change Me Now" ( Tsp ).Abseits der Berlinale: Der litauische Schriftsteller hat viele Stunden mit, der Lebensgefährtin des invon russischen Soldaten ermordeten Filmemachers, gesprochen, um die Geschichte dieses Todes für ein Theaterstück zu rekonstruieren. In dererzählt er von seinen Begegnungen: Kvedaravčius befand sich zu Dreharbeiten in Uganda, als "sie von der Nachricht vom Krieg in der Ukraine überrumpelt wurden. Mantas' erste Reaktion war: Nein -. Er hat schon einen Krieg gesehen, er war in Tschetschenien, wo er seinen ersten Film 'Barzakh' gedreht hat - ihm reicht es. Er will mit Ana Kinder großziehen. Aber dann begann die Belagerung von Mariupol. Der Stadt, in der er während der Arbeit am ersten 'Mariupolis'-Film viele Monate verbrachte. Wo noch die Menschen aus diesem Film lebten, die seine Freunde geworden waren. Sie wurden jetzt bombardiert und versteckten sich in Kellern. ... Mariupol begrüßt sie mit langen Straßen verbrannter Wohnblocks" und "die Menschen, die noch am Leben sind, wirken. 'Im Frieden', sagt Ana, 'würdest du denken, dass alle Junkies sind. Du schaust einem Menschen in die Augen, und es wirkt, als sei er dort nicht.'"Derprotestiert mit der Initiative "Regie jetzt" gegenin Inszenierung und Herstellungskosten, berichtet Jörg Seewald in der. "'Die Branche leidet unter', sagt Rolf Silber und benennt einen Präzedenzfall, als ein Kalkulator vom Sender die Ansetzung eines 90-minütigen Films mit 22 Drehtagen kommentierte: 'Kann der Regisseur seinen Job nicht? Nehmen Sie doch einen jungen Regisseur vom Theater und sagen ihm, wies gemacht werden soll. Der dreht ihnen das Ding in 20 Tagen.' Silber kommentiert das mit den Worten, dass sich da 'mit dem Thema' treffe: 'Auf eine verquere Art leiden alte und junge Kollegen gemeinsam.'"Abseits vom Festival: Andreas Kilb schreibt in derzum Tod des Regisseurs. Nachrufe aufschreiben Claudius Seidl ( FAZ ), Jan Feddersen ( taz ), Manuel Brug ( Welt ), Harry Nutt ( FR ), Christian Schröder ( Tsp ) und Fritz Göttler (). Besprochen werdenAnimationsfilm "Wo ist Anne Frank?" ( SZ ) und von Arte online gestellter Dokumentarfilm "Die Überlebenden von Mariupol" ( FR ).