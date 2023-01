-Kritiker Andrian Kreye ist sehr beeindruckt von "Phoenix", dem "grandiosen" dritten Album der New Yorker Saxofonistin: Diese rammt damit "einen beeindruckend massiven Pflock in die jüngste Jazzgeschichte". Das Album "könnte einmal zu dengehören, in einer Reihe mit Max Roachs 'Freedom Suite' , Archie Shepps 'Attica Blues' und Gary Bartz' NTU-Troop-Alben. ... Stilistisch fokussiert sie vom Funk ihrer frühen Jahre bis zu sehr gegenwärtigen Formen des Modal Jazz ihren musikalischen Horizont zu einer, die auch im Studio die Energie freisetzt, für die sie auf der Bühne bekannt ist. Der Nihilismus des Hip-Hop bleibt ihr dabei fremd. Schon mit dem Cover stellt sie klar, auf welche Wurzeln sie sich auch beruft. Da thront sie im Goldkostüm und mit weißen Kniestiefeln, balanciert ihr Instrument wie ein Szepter, zitiert optisch den, den Afrofuturismus von Sun Ra und die Beschwörungen afrikanischer Königreiche aus dem Afrozentrismus." Wir hören rein Niemand bucht mehr, aber dafür einfach dessen unverfänglicheres-Ensemble, merkt Axel Brüggemann in seinem aktuellen-Newsletter an. Aber stellt der neue Klangkörper hinter den Kulissen wirklich so einen großen Bruch dar? Finanziert wird es nach Brüggemanns Recherchen von der dem Getränkehersteller Red Bull und dem russlandfreundlichen Fernsehsender ServusTV nahestehenden Dietrich Mateschitz Privatstiftung und "von'. ... Ein Großteil der Utopia-Geschäfte wird offensichtlich von der 'Euphonia gGmbH' abgewickelt. Sie wird geleitet von Ilja Chakhov, der auch 'Chief Executive Officer and Artistic Planning Director' von musicAeterna ist und zu den engsten Currentzis-Vertrauten gehört." Dabei ist "die Geschäftsadresse der 'Euphonia gGmbH' die gleiche Adresse wie jene von 'Andreas Richter Cultural Consulting' in Berlin. Richter hat die großen Europa-Tourneen für musicAeterna ausgerichtet" und wurde mittlerweile "von der 'Euphonia gGmbH' mit der Vertretung von Utopia beauftragt und organisierte die Konzerte im Oktober 2022. Auf weitere Nachfragen antwortete Richter im Currentzis-Style: 'Ichund bin froh, in einem Land zu leben, in dem sie geachtet und respektiert wird. Diese Freiheit impliziert aber auch, nicht a priori auf jede Frage zu antworten. In Ihrem Fall nehme ich gerne davon Gebrauch.'"Ein paar Tage nach dessen Tod liefert imden eigentlichen Nachruf auf. Sehr schön schreibt er über eine unglaubliche Version seines Songs "Guinnevere" allein mit: "In zwei Versen, komplett in Harmonie, bekommen wir erzählt, wer sie war, dann, statt eines Refrains, driftet der Song in ''. Dabei werden die Stimmen in Höhe und Ton zueinandergeführt, so dass man bei einzelnen Tönen nicht mehr sicher ist, wer Nash und wer Crosby ist. Tatsächlich kreuzen sie sich und laufen dann in der anderen Richtung davon. Wie Kinderauf einem Feld. Nach der Kreuzung kehrt sogleich die individuelle Stimmfarbe zurück. Das höchst Subjektive spiegelt sich im Universellen. Die Wirkung ist enorm, man möchte unbedingt, was aber selbst für routinierte Chorsänger kaum möglich ist."Außerdem: Musikproduzent Robert Ponger blickt im-Gespräch zurück auf seine Zeit mit. Reinhard J. Brembeck ( SZ ) und Max Nyffeler () gratulieren dem Komponisten und Dirigentenzur Auszeichnung mit dem. Harry Nutt ( FR ), Edo Reents ( FAZ ) und Christian Schachinger ( Tsp ) schreiben zum Tod des Motown-SongschreibersBesprochen werden ein Wiener Konzert desunter Standard ), das Boxset "The Virgin Years" mit Aufnahmen von Standard ),neues Album "Cacti" ( taz ) undKlavieralbum "Resonanzen" ( ZeitOnline ).